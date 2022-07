Londons Abstieg: Der militärische Niedergang Großbritanniens offenbart den Zusammenbruch der Vertrauenswürdigkeit und der Fähigkeiten der NATO – Von Scott Ritter

https://www.rt.com/russia/558555-nato-uk-response-force/

Der Plan der NATO, ihre Streitkräfte erheblich aufzustocken, ist reines Wunschdenken, und der Kampf des Vereinigten Königreichs um militärische Relevanz ist ein Paradebeispiel dafür

Von Scott Ritter

21. Juli 2022: „RT“ – Der Generalsekretär der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), Jens Stoltenberg, kündigte kürzlich das Ziel des von den USA geführten Militärblocks an, seine so genannte „Response Force“ von derzeit 40.000 auf mehr als 300.000 Soldaten zu erweitern. „Wir werden unsere Battlegroups im östlichen Teil des Bündnisses bis auf Brigadeebene verstärken“, erklärte Stoltenberg. „Wir werden die NATO-Reaktionskräfte umgestalten und die Zahl unserer hochverfügbaren Streitkräfte auf weit über 300.000 erhöhen.“

Die Ankündigung, die am Ende des jährlichen NATO-Gipfels in Madrid, Spanien, gemacht wurde, überraschte offenbar mehrere Verteidigungsbeamte aus den NATO-Mitgliedsstaaten, wobei einer dieser Beamten Stoltenbergs Zahlen als „Zahlenmagie“ bezeichnete. Stoltenberg ging offenbar von einem Konzept aus, das innerhalb der NATO-Zentrale auf der Grundlage von Annahmen seiner Mitarbeiter entwickelt worden war, und nicht von einer koordinierten Politik der Verteidigungsorganisationen der 30 Mitgliedsstaaten des Blocks.

Verwirrung ist in diesen Tagen das A und O bei der NATO, die noch immer unter dem Afghanistan-Debakel des letzten Jahres leidet und ihre Ohnmacht angesichts der laufenden russischen Militäroperation in der Ukraine nicht angemessen zu verbergen vermag. Der Block ist nur noch ein Schatten seiner selbst, eine erbärmliche Ansammlung von unterfinanzierten militärischen Organisationen, die sich eher für den Paradeplatz als für das Schlachtfeld eignen. Keine militärische Organisation steht mehr für diesen kolossalen Zusammenbruch von Glaubwürdigkeit und Leistungsbereitschaft als die britische Armee.

Schon vor dem Ausbruch der aktuellen Ukraine-Krise diente das britische Militär eher als Objekt des Spottes denn als Musterbeispiel für Professionalität. Nehmen wir als Beispiel den Besuch des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace in Zagreb, Kroatien, Anfang Februar 2022. Der kroatische Präsident Zoran Milanovic warf den Briten vor, die Ukraine zu einem Krieg mit Russland anstacheln zu wollen, anstatt zu versuchen, Russlands Bedenken hinsichtlich des bestehenden europäischen Sicherheitsrahmens auszuräumen. Wallace flog zu Konsultationen nach Zagreb, wurde aber von Milanovic zurechtgewiesen, der sich weigerte, sich mit ihm zu treffen, da er sich nur mit den Verteidigungsministern der Großmächte treffe, und fügte hinzu, dass „das Vereinigte Königreich die EU verlassen hat, was ihm weniger Bedeutung verleiht“.

Doch London macht weiterhin gute Miene zum bösen Spiel. So hat der britische Premierminister Boris Johnson beispielsweise Schweden und Finnland schriftliche Sicherheitsgarantien angeboten. Diese Zusagen sollten die Entschlossenheit der beiden nordischen Länder stärken, die einen Beitritt zur NATO in Erwägung ziehen.

Das britische Angebot hatte jedoch keine Substanz, und sei es nur aus dem Grund, dass die Briten weder den Schweden noch den Finnen brauchbare militärische Fähigkeiten anzubieten hatten. Noch während Johnson seinen neu gewonnenen nordischen Verbündeten die sprichwörtliche Hand zur Unterstützung reichte, kämpfte das britische Verteidigungsministerium mit geplanten Truppenreduzierungen, die dazu führen würden, dass die britische Armee bis 2025 von ihrer derzeitigen „etablierten Stärke“ von 82.000 auf 72.500 reduziert würde (die tatsächliche Stärke der britischen Armee liegt bei etwa 76.500, was auf die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und Personalbindung zurückzuführen ist).

Selbst diese Zahlen sind irreführend – die britische Armee ist nur in der Lage, eine voll kampffähige Manöverbrigade (3.500 bis 4.000 Mann mit der erforderlichen Ausrüstung und Unterstützung) aufzustellen. Angesichts der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich bereits für ein verstärktes Bataillon in der Größe einer „Battlegroup“ aufkommt, die im Rahmen der so genannten verstärkten Vorwärtspräsenz (eFP) der NATO nach Estland verlegt werden soll (zusammen mit drei anderen „Battlegroups“ ähnlicher Größe, die von den USA in Polen, von Deutschland in Litauen und von Kanada in Lettland eingesetzt werden), ist es fraglich, ob die Briten auch nur diese begrenzte Aufgabe bewältigen könnten.

Der im vergangenen Monat erfolgte Einsatz einer aus dem Infanterieregiment 2 Rifles bestehenden Kampfgruppe in Estland unterstreicht das Pathos, das die tatsächliche britische militärische Fähigkeit ausmacht. Die 2 Rifles Battlegroup umfasst die drei Infanteriekompanien und eine Feuerunterstützungskompanie, die zu dieser Einheit gehören, sowie unterstützende Artillerie-, Technik-, Logistik- und Sanitätselemente. Frankreich und Dänemark stellen abwechselnd jeweils eine Kompanie für die britisch geführte Battlegroup. Insgesamt umfasst die britische Battlegroup rund 1.600 Soldaten und ist vollständig in die estnische 2nd Infantry Brigade integriert.

In Anbetracht dessen, was wir heute über die Realität der modernen Kriegsführung wissen, hätte die britische Battlegroup auf einem echten europäischen Schlachtfeld eine Lebenserwartung von weniger als einer Woche. Das Gleiche gilt für ihre Verbündeten in der estnischen 2. Infanteriebrigade. Infanteriebrigade. In erster Linie fehlt es den Einheiten an Durchhaltevermögen, sowohl in Bezug auf Personal- und Ausrüstungsverluste, die im Falle eines Gefechts zu erwarten wären, als auch in Bezug auf die grundlegende logistische Unterstützung, die erforderlich ist, um auf einem modernen Schlachtfeld schießen, sich bewegen oder kommunizieren zu können. Die Artillerie ist der König der Schlacht, und die Briten und Esten haben nicht annähernd genug Rohre, um der überwältigenden Feuerunterstützung, die von jeder feindlichen russischen Streitmacht zu erwarten ist, etwas entgegenzusetzen.

Stoltenbergs hypothetische 300.000 Mann starke Eingreiftruppe sieht vor, die bestehenden Battlegroups zu brigadegroßen Verbänden auszubauen, was die Briten ironischerweise dazu zwingt, ihre Kampfkraft in einer Zeit zu erhöhen, in der sie aktiv versuchen, ihre Personalstärke zu reduzieren. Auch wenn die Briten in der Lage sein könnten, sozusagen genug Substanz vom Boden des Fasses zu kratzen, um diese geplante Verstärkung zu erreichen, bliebe buchstäblich nichts übrig, um Boris Johnsons kühnes Angebot einer substanziellen militärischen Unterstützung Schwedens und Finnlands zu untermauern, so dass der britische Premierminister eher wie der Kapitän der Titanic aussieht, nachdem diese den Eisberg gerammt hat, der Direktiven herausgibt und so tut, als hätten seine Worte irgendeine Wirkung, während sein Schiff sinkt.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und Autor des Buches „Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union“. Er diente in der Sowjetunion als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991-1998 als UN-Waffeninspektor.

