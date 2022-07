Die „Jerusalemer Erklärung“: Imperialismus, Zionismus und Siedlerkolonialismus – Von Samidoun (Popular Resistance)

.17. Juli 2022

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, die das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network als Reaktion auf die Biden-Lapid-Erklärung („The U.S.-Israel Strategic Partnership Joint Declaration“), die am Donnerstag, den 14. Juli 2022, veröffentlicht wurde. Während die Erklärung im Wesentlichen nichts Neues enthält, offenbart sie einmal mehr das gemeinsame Engagement für den Imperialismus und Zionismus, der für die vergangenen 75 Jahre der Kolonialisierung Palästinas verantwortlich ist.

Imperialismus bedeutet hier mehr Waffen, mehr Unterstützung und mehr Geld für Israel. Er bedeutet Phantom-Jets, Atombombengeheimnisse und den Aufbau einer Wirtschaft, die in der Lage ist, der ständigen Blockade und dem Kriegszustand, den wir zu verhängen versuchen, zu trotzen. Hier werden Millionen und Abermillionen von … amerikanischen Dollars in eine konkrete Kraft umgewandelt, die die Stärke Israels erhöht und daher in unseren Berechnungen für den Kampf berücksichtigt werden sollte.

Unser Feind ist also nicht Israel allein. Es ist Israel, der Zionismus, der Imperialismus, und ohne eine klare wissenschaftliche Kenntnis unseres Feindes können wir nicht hoffen, über ihn zu triumphieren. Die Meinung, die versucht, die palästinensische Frage auf internationaler Ebene zu „neutralisieren“, indem sie behauptet: „Warum sollte man nicht versuchen, Amerika im Kampf auf unsere Seite zu ziehen, anstatt es auf der Seite Israels zu lassen?“ ist eine falsche und gefährliche Meinung, weil sie unwissenschaftlich, unrealistisch und weit davon entfernt ist, zutreffend zu sein. Sie ist gefährlich, weil sie die Wahrheit über den Feind, der uns gegenübersteht, verschleiert und zu falschen Berechnungen während des Kampfes führt.

– Strategie für die Befreiung Palästinas, 1969

Schon die Unterzeichnung des Dokuments im besetzten Jerusalem unterstreicht die imperialistische und siedlungskoloniale Grundlage dieser strategischen Partnerschaft.

In dem Dokument ist von „gemeinsamen Werten und gemeinsamen Interessen“ die Rede. Dies sind die gemeinsamen Werte der herrschenden Klasse der USA, die gemeinsamen Werte des Kolonialismus, der Vorherrschaft und der Ausbeutung des Landes, des Reichtums, der Ressourcen und der Menschen in der Welt zum Nutzen einiger weniger. Dies sind keine gemeinsamen Werte oder Interessen, die uns repräsentieren oder die wir zu verteidigen versuchen sollten – sie repräsentieren die „gemeinsamen Werte“ des Imperialismus, des Siedlerkolonialismus und der Unterdrückung.

Biden und Lapid behaupten außerdem, sich für „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ einzusetzen. Stattdessen entziehen sich die USA und Israel jeglicher gesetzlichen Rechenschaftspflicht, verteufeln Boykottkampagnen und bezeichnen Versuche, vor den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafgerichtshof Rechenschaft abzulegen, als „Ausgrenzung“. Es kann keine Demokratie geben, die auf Siedlerkolonialismus und ständiger Besatzung oder auf der Grundlage des Zionismus, einer rassistischen Ideologie, aufgebaut ist.

Während die Erklärung die Zusammenarbeit mit dem zionistischen Regime für „unantastbar“ und „überparteilich“ erklärt, lehnt eine wachsende Zahl von Menschen in den Vereinigten Staaten diesen Rahmen vollständig ab und lehnt die fortgesetzte Finanzierung und Kolonisierung Palästinas mit US-Waffen und Dollars ab. Die wiederholte Behauptung dieser Worte wird nichts an der Tatsache ändern, dass sich die Menschen zunehmend der Realität in Palästina und der gefährlichen Rolle der USA in der Region bewusst werden.

Zusätzliche US-Dollars, die von den Steuerzahlern der Arbeiterklasse finanziert werden, um immer mehr Waffen an die israelische Besatzung zu liefern, werden ein bröckelndes koloniales Projekt nicht stützen. Die Menschen wollen Geld für Arbeitsplätze, Bildung, Gesundheitsfürsorge und Grundbedürfnisse, nicht um ein koloniales Gebilde im besetzten Palästina zu stützen.

Die Erklärung setzt dort an, wo diese strategische Partnerschaft schon immer ihr Fundament gefunden hat – nicht in hochtrabenden Phrasen über „Demokratie“ und „gemeinsame Werte“, sondern in der „Aufrechterhaltung … ihres qualitativen militärischen Vorsprungs“.

Im Sinne von „Verteidigung“ ausgedrückt, ist dieser militärische Vorsprung heute und schon immer sehr aggressiv und nicht defensiv gewesen. Israel bombardiert weiterhin regelmäßig Syrien, bedroht den Libanon mit Krieg, bombardiert den Gazastreifen, bedroht den Iran und ermordet iranische Wissenschaftler. Dies ähnelt der US-Strategie der aggressiven imperialen Invasion unter dem Deckmantel der „Verteidigung“, wie wir sie von Vietnam, Grenada und Panama bis zum Irak, Afghanistan, Libyen und darüber hinaus erlebt haben.

Es ist der palästinensische und libanesische Widerstand, der Selbstverteidigung praktiziert, sein Volk tagtäglich vor dem Terror des Kolonialismus schützt und den Weg zu Gerechtigkeit, Befreiung, Dekolonisierung und echtem Frieden in der Region weist.

Die Einheitsintifada/Schlacht von Seif al-Quds im Jahr 2021 zeigte die wahre Schwäche hinter den milliardenschweren Rüstungsbeständen der kolonialen Besatzer. Dieser Kampf, der hier als „elf Tage andauernde Feindseligkeiten mit der Hamas im Mai 2021“ bezeichnet wird, war in Wirklichkeit eine Konfrontation des gesamten palästinensischen Volkes im gesamten Land Palästina, vom Fluss bis zum Meer, im Exil und in der Diaspora, gegen Kolonialismus, Landkonfiszierung und Hauszerstörung. Der Widerstand in Gaza reagierte, um palästinensische Häuser und Grundstücke in Jerusalem zu schützen, und zeigte seine in jahrelangem Kampf geschärfte Stärke.

Biden und Lapid greifen die „Delegitimierung“ Israels an und behaupten „Israels rechtmäßigen und legitimen Platz“. Die Realität ist jedoch, dass das israelische Regime, das zionistische Projekt in Palästina, ein illegitimes, siedler-koloniales Projekt ist, das auf der gewaltsamen Enteignung des palästinensischen Volkes beruht, und dies wird nicht nur weltweit, sondern auch in den Vereinigten Staaten zunehmend anerkannt.

Im Gegensatz zu den Behauptungen von Biden und Lapid ist dieses illegitime Siedlerkolonialprojekt in der Tat „auserwählt“, um geschützt zu werden und straffrei zu bleiben, anstatt sinnvolle Konsequenzen zu ziehen, einschließlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof und den Vereinten Nationen. Tatsächlich haben die USA Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt, um Verfahren gegen ihre eigene Führung und israelische Beamte wegen ihres Verhaltens in Afghanistan und im Irak zu verhindern. Der IStGH hat sich fast ausschließlich mit Fällen gegen afrikanische Beamte befasst und derzeit eine Untersuchung in der Ukraine eingeleitet, während die palästinensischen Opfer von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit trotz der gründlichen Arbeit vieler engagierter und angesehener Juristen-Teams weiterhin auf die lange Bank geschoben, „ausgesondert“ und zum Schweigen gebracht werden.

Sowohl die USA als auch Israel haben wiederholt bewiesen, dass sie entgegen ihren Behauptungen in dem Dokument nicht „die Meinungsfreiheit unterstützen“, insbesondere nicht, wenn es um das Recht geht, Israel zu boykottieren!

Es gibt Dutzende von Anti-BDS-Gesetzen in den Staaten der USA, die das Recht auf Boykott direkt angreifen. In New York City hat der Stadtrat Anhörungen einberufen, um Campus-Aktivismus für Palästina zu stigmatisieren und anzugreifen, als Studenten und Dozenten einer öffentlichen Universität einen Antrag für den Boykott Israels an der CUNY Law School annahmen. Dutzende von Kongressabgeordneten haben eine FBI-Untersuchung des Mapping Project gefordert, das jahrzehntelang von FBI und Polizei überwacht wurde und arabische und palästinensische Organisationen im ganzen Land infiltriert und ins Visier genommen hat.

Israelische Beamte verweigern Menschen – insbesondere Palästinensern – routinemäßig die Einreise, weil sie den Boykott unterstützen, während sie den Boykott selbst als eine Form von „Terror“ bezeichnen und Ministerien und spezielle Büros einrichten, um ihn zu unterdrücken.

Trotz alledem nimmt die Kampagne für Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel zu. Die Normalisierungskampagne ist ein fehlgeschlagener Versuch, die Tatsache zu verschleiern, dass sich weltweit immer mehr Menschen der Boykottkampagne in ihren Universitäten, Gewerkschaften, Kirchen und Institutionen anschließen, ganz zu schweigen vom kulturellen und akademischen Boykott und dem Boykott beim Einkaufen.

Zwei israelische Rüstungsbetriebe von Elbit Systems im Vereinigten Königreich wurden aufgrund der direkten Aktion von Palestine Action geschlossen. Vom anhaltenden arabischen Boykott, der trotz der Normalisierungsmanöver reaktionärer Regime auf Geheiß des Imperialismus immer noch nicht gebrochen wurde, über die wachsenden internationalen Boykottkampagnen in den 1970er und 1980er Jahren bis hin zu den Post-Durban-Kampagnen der frühen 2000er Jahre für Boykott und Desinvestition gegenüber dem Zionismus und Israel, bis hin zum BDS-Aufruf von 2005 und den Resolutionen in Hunderten von Studentenregierungen, Gewerkschaften, akademischen Vereinigungen, Lebensmittelgenossenschaften und anderen Vereinigungen – allein in den USA!

Wieder einmal wird in der Erklärung versucht, den Boykott Israels und die Rechenschaftskampagnen beim Internationalen Strafgerichtshof und den Vereinten Nationen mit einem „Anstieg des Antisemitismus“ in Verbindung zu bringen. In Wirklichkeit sind es Israel und der Zionismus, die mit rechtsgerichteten und faschistischen Kräften in der ganzen Welt verbündet sind. Hier besteht kein Interesse daran, sich mit Faschismus und Neonazis auseinanderzusetzen; stattdessen versuchen Biden und Lapid, die Palästinenser und diejenigen, die für palästinensische Rechte, Freiheit und Befreiung kämpfen, zu verleumden.

Während die Erklärung den palästinensischen Widerstand „terroristische Angriffe“ nennt, schweigt sie sich völlig über die andauernden außergerichtlichen Hinrichtungen von Palästinensern, die Zerstörung palästinensischer Häuser, die Beschlagnahmung palästinensischen Landes und die Massenverhaftungen und Inhaftierungen von über 4.700 Palästinensern aus. Dabei werden die über 60 palästinensischen Märtyrer, die in diesem Jahr ihr Leben verloren haben, weil sie ihr Land verteidigten oder einfach nur ihr Leben unter kolonialer Belagerung lebten, völlig ignoriert, und viele von ihnen werden vom israelischen Regime als Geiseln und Gefangene gehalten. Selbst die 2022 getöteten palästinensischen US-Bürger, die Biden vertreten soll – die berühmte Journalistin Shireen Abu Aqleh und der geliebte Vater Omar As’ad – werden von amerikanischer Seite weder erwähnt noch beachtet.

Wir trauern um die palästinensischen Märtyrer, wir würdigen ihren Heldenmut und ihre Standhaftigkeit, und wir stellen fest, dass es, im Gegensatz zu den Behauptungen in dieser Erklärung des Imperiums, das Engagement für die Freiheit, die enorme Innovation und Kreativität, die Liebe zum Leben und zur Menschlichkeit des palästinensischen Volkes, seine Revolution und sein Widerstand sind, die uns – und die Menschen in der Welt – inspirieren. Deshalb ist überall dort, wo es um eine gerechte Sache geht, die Flagge Palästinas zu sehen, auf den Straßen, ein universelles Symbol der Befreiung und des Versprechens der Menschheit auf eine bessere Zukunft, frei von Imperialismus, Zionismus, Rassismus, Kapitalismus und Ausbeutung.

In der Erklärung wird die Zusammenarbeit der USA und Israels im Bereich „Technologie“ gelobt. Es ist klar, dass eine Zusammenarbeit zwischen den US-Geheimdiensten, die die Welt abgehört haben, und der berüchtigten Tech-Industrie der NSO-Gruppe und ihrer Pegasus-Spionagesoftware, die verwendet wird, um die persönliche Kommunikation von Menschenrechtsverteidigern, Aktivisten und Journalisten – einschließlich des palästinensischen US-Bürgers Ubai Aboudi und des palästinensischen französischen Bürgers Salah Hammouri – zu infiltrieren, eine Bedrohung für die Sicherheit und die Rechte der Menschen auf der Welt darstellt. Große Tech-Unternehmen zensieren bereits antiimperialistische Stimmen und insbesondere Palästinenser und versuchen, die Wahrheit wieder zurück in die Flasche zu stecken, nachdem Menschen auf der ganzen Welt Zeuge der Realität des Lebens im besetzten Palästina geworden sind.

Die flüchtige Erwähnung der Palästinensischen Autonomiebehörde bestätigt nur, dass Biden die Palästinensische Autonomiebehörde nicht als unabhängiges Gebilde betrachtet, sondern als Sicherheits-Subunternehmer für die israelische Besatzung, wobei die Ausbildung und Finanzierung dieser Sicherheitskräfte von den Vereinigten Staaten übernommen wird. Die Rechte und Interessen des palästinensischen Volkes werden stattdessen auf den „Wirtschaftsfrieden“ verlagert, den wiederholten und gescheiterten Versuch, das palästinensische Volk und seinen Widerstand zu befrieden, indem man den palästinensischen Kapitalisten ein paar Brosamen überlässt.

Die drängendsten Probleme des palästinensischen Volkes werden völlig ausgeblendet – das Recht von Millionen palästinensischer Flüchtlinge, die während der 75 Jahre andauernden Nakba aus ihrer Heimat vertrieben wurden, zurückzukehren; das Recht von mehr als 4.700 palästinensischen Gefangenen, aus zionistischen Kerkern befreit zu werden; die Rückgewinnung von Land, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht für andauernde Verbrechen. Die Auslöschung der Nakba in einer solchen Erklärung kann jedoch nichts an der Realität ändern, in der sich die Stärke des Widerstands jeden Tag im Kampf zeigt.

Die Erklärung schließt mit Überlegungen über „gemeinsame Anstrengungen, die zwischen ihren Völkern auf allen Ebenen der Regierung und der Zivilgesellschaft unternommen werden“. Im Gegensatz zu den Behauptungen in Bidens Erklärung zielen diese Bemühungen darauf ab, die militarisierte Polizeiarbeit, die verstärkte digitale Überwachung, die Verarmung der Völker der Welt, die Bereicherung von Militärkonzernen und Kriegsprofiteuren, die Zerstörung der einheimischen Landwirtschaft, die Spaltung der Völker der Region und das Schüren von Kriegen in der ganzen Welt zu fördern. Dies ist ein Bündnis der herrschenden Klasse auf Kosten der Völker der Welt, mit dem palästinensischen und arabischen Volk und allen Völkern der Region an vorderster Front. Wir müssen diesem Bündnis entgegentreten, indem wir uns bemühen, alle derartigen gemeinsamen Unternehmungen aufzulösen und stattdessen die gemeinsamen Projekte aufzubauen, die für die Welt dringend notwendig sind: gemeinsamer Widerstand, gemeinsamer Kampf und Volksbewegungen, die sich dem Imperialismus, dem Zionismus und den von ihnen aufgezwungenen reaktionären Projekten widersetzen.

So wie die Befreiung Algeriens und Vietnams die Welt inspiriert hat, einschließlich der Bewegungen für Gerechtigkeit und Befreiung in den imperialistischen Nationen, und wie die Völker Lateinamerikas und der Karibik, Afrikas und Asiens trotz Blockaden, Invasionen und Ermordungen dem US-Imperialismus weiterhin Widerstand geleistet haben, so macht heute die Hoffnung für die Menschheit, die der palästinensische Widerstand zeigt – und der Widerstand im Libanon, im Jemen und darüber hinaus, inmitten aller Anzeichen, dass das Imperium bröckelt, deutlich, dass eine andere, bessere Welt möglich ist. Sie steht im direkten Gegensatz zu der Vision von Biden und Lapid – aber es ist die Vision von Gerechtigkeit und Menschlichkeit für die Völker der Welt.

Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein!

Es lebe die internationale Solidarität!

