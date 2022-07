Der russische Geheimdienst behauptet, dass er eine von den Spezialdiensten der NATO-Staaten beaufsichtigte Operation des ukrainischen Militärgeheimdienstes vereitelt habe, Kampfflugzeuge der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte zu entführen.

„Der russische Bundessicherheitsdienst hat die Operation der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums aufgedeckt und gestoppt, um Kampfflugzeuge der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte zu entführen, die von NATO-Sonderdiensten überwacht wurden“, sagte der FSB in einer Erklärung.

Offiziere des ukrainischen Militärgeheimdienstes, die im Namen der politischen Führung ihres Landes handelten, versuchten, russische Militärpiloten gegen eine finanzielle Belohnung und Garantien für die Erlangung der Staatsbürgerschaft eines der EU-Länder zu rekrutieren, heißt es in der Erklärung und fügten hinzu, dass die ukrainischen Offiziere versuchten, sie zu überzeugen ihnen, Flugzeuge auf Flugplätzen zu landen, die vom ukrainischen Militär kontrolliert werden.

Die an dieser Operation beteiligten Mitarbeiter der ukrainischen Sonderdienste und ihre Komplizen seien identifiziert worden, fügte der FSB hinzu.

Der Sicherheitsdienst sagte, das Vereinigte Königreich leiste Kiew bei dieser Operation Hilfe.

Laut einem von den Behörden veröffentlichten Videoclip versuchten ukrainische Agenten, die Piloten zu bestechen, indem sie bis zu 2 Millionen Dollar für die Entführung von Su-24-, Su-34- oder Tu-22-Flugzeugen boten. Sie sagten auch, dass die EU über den Plan informiert wurde und ihre Sicherheit gewährleisten wird, wenn die Operation erfolgreich ist.

Gleichzeitig stellte der FSB fest, dass ein ukrainischer Offizier während eines Telefongesprächs offenbarte, dass eine große Anzahl tragbarer Luftverteidigungssysteme in ukrainischen Städten konzentriert sind.

Zuvor deuteten Berichte darauf hin, dass insbesondere die NATO und US-Geheimdienste stark in die Ukraine-Krise verwickelt sind, da ihre Agenten eingesetzt werden, um Kiew gegen Moskau zu unterstützen, um den russischen Spezialmilitäreinsatz in der Ukraine zu stoppen.

Die Nachricht über die vereitelte Operation kommt zu einem Zeitpunkt, als ukrainische Truppen nicht in der Lage waren die russische Verteidigungslinie in der Region Cherson zu durchbrechen.

Unterdessen werden Kiews Streitkräfte nach und nach aus der Donbass-Region vertrieben; Russische Soldaten und Donbass-Milizen rücken vor, nachdem sie Anfang dieses Monats das Territorium der LPR vollständig befreit hatten.

