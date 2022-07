Chinas neuer internationaler Land-Meer-Korridor erweitert den Handel mit ASEAN, wobei die beförderten Waren im ersten Halbjahr 2022 um 30 % gestiegen sind (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271336.shtml

Der Neue Internationale Land-See-Handelskorridor verzeichnete in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der transportierten Waren um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, da die Passage zu einem wichtigen Kanal geworden ist, der China mit dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) verbindet.

Experten sagten am Montag, dass der Korridor eine größere Rolle bei der Stärkung der Handelskooperation spielen werde, und schlugen vor, gemeinsam Industrieparks zu bauen und den Datenaustausch zu stärken, um die regionale wirtschaftliche Modernisierung voranzutreiben.

Der Korridor transportierte in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ca. 216.000 Standardcontainer mit Waren, was einem Anstieg von 30,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie aus Daten hervorgeht, die auf der 4. Westchinesischen Internationalen Messe für Investitionen und Handel veröffentlicht wurden, die am Sonntag in der südwestchinesischen Stadt Chongqing zu Ende ging.

Der Korridor wurde gemeinsam von Regionen auf Provinzebene in Westchina und ASEAN-Mitgliedern gebaut, wobei Chongqing als Operationszentrum diente und Waren über verschiedene Transportmittel wie Schiene, Straße und Wasser verschickt wurden. Derzeit hat sich die Passage auf 319 Häfen in 107 Ländern und Regionen ausgeweitet.

Laut einem vom Handelsministerium auf der Messe veröffentlichten Bericht ist das Import- und Exportvolumen der chinesischen Provinzen und Gemeinden entlang des Korridors mit südostasiatischen Ländern in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gewachsen, von 58,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 107,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. und die Kategorien der transportierten Artikel wurden von rund 50 auf über 640 erweitert.

„Der Transportmodus, der Eisenbahn- und Seetransport kombiniert, ist insofern praktisch, als er Reisezeit und -kosten spart und Kunden aus Ländern und Regionen entlang der Route anzieht. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter für Südostasienstudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, sagte der Global Times am Montag.

Indem er die komparativen Vorteile der Volkswirtschaften ausnutzt, dient der Neue Internationale Land-Meer-Handelskorridor nun als neuer Impuls für die gemeinsame Entwicklung der [von China vorgeschlagenen] Belt and Road Initiative (BRI), sagte Xu.

Zusammen mit der Eröffnung von Strecken wie der China-Laos-Eisenbahn sowie Eisenbahnverbindungen, die Thailand, Laos, China und die Mongolei verbinden, wächst der Handel zwischen China und ASEAN weiter und erreichte im ersten Halbjahr 2022 458,55 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 11,5 Prozent im Jahr, wie Daten vom chinesischen Zoll zeigten.

Bis zum 3. Juli hatte die China-Laos-Eisenbahn 4,11 Millionen Passagiere befördert und 5,03 Millionen Tonnen Fracht transportiert, so die Daten, die der staatliche Eisenbahnbetreiber China State Railway Group Co. an die Global Times übermittelte. Die grenzüberschreitenden Frachttransporte erreichten 840.000 Tonnen .

Durch die Erforschung neuer Geschäftsmodelle wie „Gate to Gate“ und intermodale Logistik bringt die Kühlkettenlogistik Gemüse und frische Blumen aus der südwestchinesischen Provinz Yunnan in den Süden nach Laos und Thailand, wo sie auf nordwärts gerichtete südostasiatische Spezialitäten wie Durian und Mangostan aus Thailand und Vietnam trifft.

Um die qualitativ hochwertige Entwicklung des Korridors zu fördern, schlug Xu vor, die Industrie- und Lieferketten zwischen China und ASEAN zu glätten und gemeinsam Industrieparks und wirtschaftliche Kooperationszonen entlang des Korridors zu errichten.

China hat weitere Kooperationsmöglichkeiten mit Handelspartnern entlang der Passage erkundet. Das Land baut eine integrierte Bananen-Lieferkette mit Kambodscha auf, indem es vom Korridor abhängt, während es auch mit Malaysia an einem Ressourcenzentrum für Lieferketten entlang des Korridors arbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Im Juni kündigte das chinesische Verkehrsministerium an, dass es ein spezielles Büro zur Überwachung des Betriebs einrichten werde, und betonte Pläne zur Erweiterung der Transportkapazität des Handelskorridors und zur Förderung wichtiger Projekte wie Eisenbahnen, Autobahnen, Häfen und Zivilluftfahrt eine Erklärung auf der Website des Ministeriums.

