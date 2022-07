Kolumne von Phil Wilayto: Die Provokationen hinter dem „unprovozierten“ Krieg – Von Phil Wilayto

https://richmond.com/opinion/columnists/phil-wilayto-column-the-provocations-behind-the-unprovoked-war/article_ea0e7635-8bd4-5fa7-beef-56d0f2d149f6.html#tncms-source=signup

Bereits 1949 bildeten die Vereinigten Staaten, Kanada und 10 westeuropäische Länder ein Militärbündnis namens North Atlantic Treaty Organization oder NATO. Washington hatte entschieden, dass die Sowjetunion, ihr Kriegsverbündeter – der der Nazi-Kriegsmaschine das Rückgrat gebrochen hatte – nun ihr Friedensfeind war.

1990 brachen die Sowjetunion und die meisten ihrer sozialistischen Verbündeten zusammen, das Ergebnis interner Widersprüche und äußeren Drucks. Die USA förderten die Wiedervereinigung Deutschlands – ein Schritt, der von Sowjetführer Michail Gorbatschow abgelehnt wurde, der sich noch daran erinnerte, wie sein Land 20 Millionen Menschen durch die Nazi-Invasion verloren hatte, und nicht wirklich begeistert von der Aussicht auf ein wiederbelebtes Deutschland war.

Also bot US-Außenminister James Baker einen Deal an: Wenn Gorbatschow einem vereinten Deutschland zustimmen würde, würde die NATO – die zu diesem Zeitpunkt von ursprünglich 12 auf 16 Mitglieder angewachsen war – versprechen, keinen Zentimeter nach Osten vorzudringen. Gorbatschow stimmte zu.

Heute liegt jedes der 14 neuen NATO-Mitgliedsländer im Osten. Von den sieben an Russlands Westflanke angrenzenden Ländern sind Estland, Lettland und Norwegen bereits Nato-Mitglieder. Finnland, Georgien und die Ukraine haben einen Beitrittsantrag gestellt.

Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wäre Weißrussland Russlands einziger Verbündeter an der westlichen Grenze. Jeder andere Anrainerstaat wäre durch Artikel 5 der NATO-Charta verpflichtet, sich im Falle einer militärischen Konfrontation gegenseitig zu verteidigen.

Und das sollte Russland beunruhigen, warum?

1999 führte die NATO 78 Tage einen Luftkrieg gegen Jugoslawien durch, an der 400 Flugzeuge, 5.000 Mitarbeiter und der Einsatz von krebserregender Munition mit abgereichertem Uran beteiligt waren.

Von 2003 bis 2014 führte die NATO die westlichen Militäranstrengungen im US-Krieg in Afghanistan an, eine Katastrophe sowohl für die USA als auch für die Afghanen.

Nach der US-geführten Invasion im Irak im Jahr 2003 – derjenigen, die auf der Lüge über Massenvernichtungswaffen beruhte – hat die NATO die US-dominierten irakischen Sicherheitskräfte ausgebildet, betreut und unterstützt. Diese Mission dauert bis heute an.

Im Jahr 2011 führte die NATO eine massive Bombenkampagne gegen Libyen durch – einst das wohlhabendste Land in ganz Afrika – und degradierte es zu einem gescheiterten Staat und einem Zufluchtsort für Extremisten, die seitdem ihre Operationen auf den größten Teil Westafrikas ausgeweitet haben.

Lassen wir der Argumentation halber die Frage beiseite, ob einer dieser NATO-Kriege gerechtfertigt war. Schauen wir uns stattdessen das relative Kräfteverhältnis zwischen Russland, den USA und der NATO an.

Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute beliefen sich die Militärausgaben Russlands im Jahr 2021 auf 65,9 Milliarden US-Dollar. Die USA beliefen sich auf 801 Milliarden Dollar – mehr als 12 Mal so viel wie Russland.

Für die NATO betrugen die kombinierten Militärausgaben aller 30 Mitgliedsländer im Jahr 2021 schätzungsweise 1,2 Billionen US-Dollar – mehr als das 18-fache der Ausgaben Russlands.

Und obwohl Russland und die NATO in Bezug auf Atomwaffen ungefähr gleichauf sind, ist es durchaus möglich, dass die stetige Osterweiterung einer stetig wachsenden, feindseligen NATO einige berechtigte Sicherheitsbedenken in Russland aufgeworfen hat.

Dann ist da noch die Frage der US-Unterstützung für den antirussischen Putsch in der Ukraine von 2014. Dieser begann mit friedlichen Protesten gegen den damaligen Präsidenten Wiktor Janukowitsch wegen seiner Ablehnung engerer Wirtschaftsbeziehungen mit Westeuropa. Es verwandelte sich in einen gewalttätigen Aufstand, in dem offen neonazistische Organisationen eine wichtige Rolle spielten.

Die US-Unterstützung war unbestritten. Senator John McCain, R-Ariz., war angereist, um den Demonstranten ermutigende Reden zu halten. Die stellvertretende US-Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten, Victoria Nuland, verteilte Gebäck an die Menge. Noch wichtiger ist, dass sie später offen damit prahlte, wie die USA 5 Milliarden Dollar ausgegeben hätten, um „Pro-Demokratie“-Gruppen im Land zu fördern.

Der Putsch hat die Ukraine grundlegend verändert. Die neue Regierung verbot den Gebrauch der russischen Sprache für offizielle Geschäfte, obwohl 17 % der Bevölkerung ethnische Russen waren und etwa 30 % Russisch als Muttersprache sprachen.

Statuen zu Ehren ukrainischer Faschisten wie Stepan Bandera, die mit der Nazi-Besatzung kollaboriert hatten, wurden errichtet, während Denkmäler für sowjetische Kriegshelden abgerissen wurden. Die Neonazi-Organisationen konnten frei durch die Straßen streifen und jeden angreifen, der sich dem Putsch widersetzte. Zu diesen Gewaltakten gehörte das Massaker von Odessa im Mai 2014, bei dem Dutzende Menschen in der Hafenstadt am Schwarzen Meer ermordet wurden.

In der Zwischenzeit begann die Ukraine, als NATO-Mitglied mit allem außer dem Namen zu operieren, einschließlich der Durchführung gemeinsamer Militärübungen bis hin zur russischen Grenze.

Nichts davon soll Russlands Krieg unterstützen. Aber da die Biden-Regierung der Ukraine bereits 5,3 Milliarden Dollar an Militärhilfe gegeben hat, könnte es eine gute Idee sein, den Krieg in einem historischen Kontext zu sehen.

Und wenn wir das tun, ist „unprovoziert“ vielleicht nicht das erste Wort, das uns in den Sinn kommt.

Phil Wilayto ist Herausgeber von The Virginia Defender und Koordinator der Odessa Solidarity Campaign. Kontaktieren Sie ihn unter: virginiadefendernews@gmail.com

