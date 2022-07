Ex US-Oberst: Europa leidet „entsetzlich“ und könnte es militärisch nicht mit Russland aufnehmen (RT)

VIDEO LINK HIER

„Die meisten sogenannten militärischen Einrichtungen in Europa sind symbolisch, sie sind lediglich Fassaden.“

Zudem leidet Europas Wirtschaft aufgrund der Russland-Sanktionen „entsetzlich“ und die Flüchtlingskrise sowie die von der Presse verschwiegene Kriminalität tun ihr Übriges, um Europa in seine Situation zu bringen, wo an eine militärische Konfrontation mit Russland überhaupt nicht zu denken sei. Dies erklärte der ehemalige Oberst der US-Armee und Militärexperte, Douglas Macgregor, in einem Interview am Dienstag.

Die Verbündeten der USA seien auf Bidens Vorstellung hereingefallen, dass all die Sanktionen und Maßnahmen der NATO-Länder Putin in die Knie zwingen und Russland in eine Katastrophe stürzen würden.

„Doch jetzt sind sie eines Besseren belehrt worden.“ Russland „ist wahrscheinlich das ressourcenreichste Land der Welt“, so Macgregor. Und er fügte hinzu: „Putins Beliebtheitswerte sind durch die Decke geschossen.“

