Der Aufstieg von BRICS: Der Wirtschaftsriese, der es mit dem Westen aufnimmt – Von Ramzy Baroud (Counter Punch)

Der G7- Gipfel in Elmau, Deutschland, vom 26. bis 28. Juni, und der NATO – Gipfel in Madrid, Spanien, zwei Tage später, waren praktisch nutzlos, wenn es darum ging, tatsächliche Lösungen für die anhaltenden globalen Krisen zu finden – den Krieg in der Ukraine, die drohenden Hungersnöte, das Klima ändern und mehr. Aber die beiden Ereignisse waren nichtsdestotrotz wichtig, da sie ein krasses Beispiel für die Ohnmacht des Westens inmitten der sich schnell verändernden globalen Dynamik liefern.

Wie schon seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges versuchte der Westen, Einheit zu zeigen, obwohl immer wieder deutlich wurde, dass eine solche Einheit nicht existiert. Während Frankreich, Deutschland und Italien einen hohen Preis für die kriegsbedingte Energiekrise zahlen, gießt der Brite Boris Johnson Öl ins Feuer, in der Hoffnung, sein Land nach der Demütigung durch den Brexit auf der globalen Bühne relevant zu machen. Unterdessen nutzt die Biden-Administration den Krieg aus, um Washingtons Glaubwürdigkeit und Führung gegenüber der NATO wiederherzustellen – insbesondere nach der katastrophalen Amtszeit von Donald Trump, die das historische Bündnis beinahe zerschlagen hätte.

Selbst die Tatsache, dass mehrere afrikanische Länder anfällig für Hungersnöte werden – als Folge der Unterbrechung der Lebensmittelversorgung aus dem Schwarzen Meer und der daraus resultierenden steigenden Preise – schien die Führer einiger der reichsten Länder der Welt nicht zu beunruhigen. Sie bestehen immer noch darauf, sich nicht in den globalen Lebensmittelmarkt einzumischen, obwohl die explodierenden Preise bereits zig Millionen Menschen unter die Armutsgrenze gedrückt haben.

Obwohl der Westen anfangs nur wenig Glaubwürdigkeit hatte, hat die derzeitige Besessenheit der westlichen Führer, Tausende von Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten, die NATO weiter zu erweitern, noch mehr „tödliche Waffen“ in die Ukraine zu werfen und ihre globale Hegemonie um jeden Preis aufrechtzuerhalten, alles vorangetrieben ihre Glaubwürdigkeit auf einem neuen Tiefpunkt.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich der Westen für das gleiche „moralische“ Dilemma eingesetzt, das George W. Bush zu Beginn seines sogenannten „Krieges gegen den Terror“ aufgeworfen hat. „Entweder Sie sind für uns oder für den Terroristen“, erklärte er im Oktober 2009. Aber der andauernde Russland-NATO-Konflikt lässt sich nicht auf einfache und eigennützige Klischees reduzieren. Man kann in der Tat ein Ende des Krieges wollen und sich dennoch gegen den amerikanisch-westlichen Unilateralismus stellen. Der Grund, warum amerikanische Diktate in der Vergangenheit funktionierten, ist jedoch, dass im Gegensatz zur aktuellen geopolitischen Atmosphäre einige wenige es wagten, sich Washingtons Politik zu widersetzen.

Die Zeiten haben sich geändert. Russland, China, Indien und viele andere Länder in Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Südamerika nutzen alle verfügbaren Räume, um der erstickenden westlichen Dominanz entgegenzuwirken. Diese Länder haben deutlich gemacht , dass sie sich nicht an der Isolierung Russlands im Dienste der Expansionsagenda der NATO beteiligen werden. Im Gegenteil, sie haben viele Schritte unternommen, um Alternativen zur vom Westen dominierten Weltwirtschaft und insbesondere zum US-Dollar zu entwickeln, der fünf Jahrzehnte lang die Rolle einer Ware und nicht einer Währung an sich erfüllt hat. Letzteres war Washingtons wirksamste Waffe, verbunden mit vielen von den USA orchestrierten Krisen, Sanktionen und, wie unter anderem im Fall des Irak und Venezuelas, Massenhunger.

China und andere verstehen, dass es im aktuellen Konflikt nicht um die Ukraine gegen Russland geht, sondern um etwas weitaus Bedeutsameres. Wenn Washington und Europa siegreich hervorgehen und Moskau hinter den sprichwörtlichen „Eisernen Vorhang“ zurückgedrängt wird, hätte Peking keine andere Wahl, als dem wiedererstarkenden Westen schmerzhafte Zugeständnisse zu machen. Dies wiederum würde Chinas globales Wirtschaftswachstum begrenzen und seine Argumente in Bezug auf die Ein-China-Politik schwächen.

China ist nicht falsch. Fast unmittelbar nach der grenzenlosen militärischen Unterstützung der Ukraine durch die NATO und dem anschließenden Wirtschaftskrieg gegen Russland begannen Washington und seine Verbündeten , China wegen Taiwan zu bedrohen. Viele provokative Äußerungen sowie Militärmanöver und hochrangige Besuche von US-Politikern in Taipeh sollten die US-Dominanz im Pazifik unterstreichen.

Zwei Hauptgründe veranlassten den Westen, weiter in den derzeitigen konfrontativen Ansatz gegen China zu investieren, zu einer Zeit, in der es wohl vorteilhafter gewesen wäre, ein gewisses Maß an Diplomatie und Kompromissen zu üben. Erstens die Befürchtung des Westens, dass Peking sein Vorgehen als Schwäche und Beschwichtigung missdeuten könnte; und zweitens, weil die historische Beziehung des Westens zu China immer auf Einschüchterung, wenn nicht sogar auf offener Demütigung beruhte. Von der portugiesischen Besetzung Macaus im 16. Jahrhundert über die britischen Opiumkriege Mitte des 19. Jahrhunderts bis hin zu Trumps Handelskrieg gegen China hat der Westen China immer als Untertan und nicht als Partner betrachtet.

Genau aus diesem Grund schloss sich Peking nicht dem Chor westlicher Verurteilungen Russlands an. Obwohl der eigentliche Krieg in der Ukraine China keinen direkten Nutzen bringt, könnten die geopolitischen Ergebnisse des Krieges für die Zukunft Chinas als Weltmacht von entscheidender Bedeutung sein.

Während die NATO weiterhin auf Erweiterung besteht, um ihre Beständigkeit und Einheit zu demonstrieren, verdient die von Russland und China geführte alternative Weltordnung ernsthafte Aufmerksamkeit. Nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung arbeiten Peking und Moskau daran , den BRICS-Club der großen Schwellenländer als Gegengewicht zu den G7 weiterzuentwickeln. Das deutsche Papier ist korrekt. Der jüngste BRICS-Gipfel am 23. Juni war als Botschaft an die G7 gedacht, dass der Westen nicht länger am Steuer sitzt und dass sich Russland, China und der globale Süden auf einen langen Kampf gegen die westliche Dominanz vorbereiten.

Der russische Präsident Wladimir Putin schlug in seiner Rede auf dem BRICS-Gipfel die Schaffung einer „internationalen Reservewährung auf der Grundlage des Währungskorbs unserer Länder“ vor. Die Tatsache, dass es allein dem Rubel gelungen ist, unter den jüngsten westlichen Sanktionen zu überleben, ja sogar zu gedeihen, lässt hoffen, dass es den BRICS-Währungen zusammengenommen gelingen wird, den US-Dollar als weltweit dominierende Währung an den Rand zu drängen.

Berichten zufolge war es der chinesische Präsident Xi Jinping, der darum bat , das Datum des BRICS-Gipfels vom 4. Juli auf den 23. Juni zu verschieben, damit er nicht als Antwort auf den G7-Gipfel in Deutschland erscheint. Dies unterstreicht weiter, wie die BRICS beginnen, sich selbst als direkten Konkurrenten der G7 zu sehen. Auch die Bewerbung Argentiniens und Irans um die BRICS-Mitgliedschaft verdeutlicht, dass sich das Wirtschaftsbündnis in eine politische, ja geopolitische Einheit verwandelt.

Der bevorstehende globale Kampf ist vielleicht der folgenreichste seit dem Zweiten Weltkrieg. Während die NATO weiterhin um Relevanz kämpfen wird, werden Russland, China und andere in verschiedene wirtschaftliche, politische und sogar militärische Infrastrukturen investieren, in der Hoffnung, ein dauerhaftes und nachhaltiges Gegengewicht zur westlichen Dominanz zu schaffen. Der Ausgang dieses Konflikts wird wahrscheinlich die Zukunft der Menschheit prägen.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber des Palestine Chronicle. Er ist Autor von fünf Büchern. Sein neustes Buch ist „ These Chains Will Be Broken : Palästinageschichten von Kampf und Trotz in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist ein Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website ist www.ramzybaroud.net

