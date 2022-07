Laut einem Bericht von Politico forderte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (D-CA), Außenminister Antony Blinken auf, Russland als „staatlichen Sponsor des Terrorismus“ zu bezeichnen, sonst würde der Kongress dies tun.

Der Politico -Bericht zitierte zwei vertraute Quellen, die sagten, Anfang dieser Woche das Gespräch habe stattgefunden. Als Außenminister hat Blinken die Befugnis, einen Staat als Sponsor von Terror zu bezeichnen, und der Kongress könnte dies auch durch die Verabschiedung von Gesetzen tun.

Die Benennung soll die Sanktionen gegen die betroffene Nation ausweiten. Derzeit werden nur Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien von den USA als staatliche Sponsoren des Terrors bezeichnet. Die Bezeichnung Kubas wurde von der Obama-Regierung aufgehoben, aber in den letzten Tagen der Trump-Regierung wieder eingeführt.

Da die USA bereits so viele Sanktionen gegen Russland verhängt haben, hätte die Benennung wenig Einfluss auf Moskau. Aber die Benennung eines Staates als Sponsor des Terrorismus eröffnet Sanktionen gegen andere Länder, die mit ihm Geschäfte machen. Der Schritt würde auch signalisieren, dass die Beziehungen zwischen den USA und Russland in den kommenden Jahren nicht repariert werden, da solche Bezeichnungen normalerweise schwer rückgängig zu machen sind.

Die Senatoren Lindsey Graham (R-SC) und Richard Blumenthal (D-CT) drängen auf die Benennung und brachten eine Resolution ein, die Blinken auffordern würde, diese zu erlassen. Die beiden US-Senatoren reisten Anfang dieses Monats nach Kiew und trafen sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um die Idee zu erörtern. Während ihres Aufenthalts in Kiew drückten die beiden Senatoren ihre Unterstützung für einen „Aufstand“ in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine aus.

