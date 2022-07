USA erwägen Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine (RT)

General Charles Brown, der Stabschef der US-Luftstreitkräfte, hat die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass westliche Länder der Ukraine bald Kampfjets aus nicht-russischer Produktion liefern könnten. Auf die Frage, ob es möglich sei, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine US-Kampfjets verkaufen oder zur Verfügung stellen könnten, antwortete er am Mittwoch auf dem Aspen Security Forum in Colorado:

„Es gibt US-Kampfflugzeuge, es gibt den Gripen aus Schweden, es gibt den Eurofighter, es gibt den Rafale. Es gibt also eine Reihe verschiedener Plattformen, die in die Ukraine geschickt werden könnten. Es wird etwas nicht Russisches sein, das kann ich Ihnen wahrscheinlich sagen, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, was es sein wird.“

Zuvor hatte Brown in einem Interview mit Reuters in Aussicht gestellt, dass die USA ukrainische Piloten an US-Flugzeugen ausbilden würden. Wie General Mark Milley, der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte (JCS), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erklärt hatte, prüfe Washington zurzeit mehrere zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten für das ukrainische Militär, darunter auch die Ausbildung von Piloten. Es sei jedoch noch keine Entscheidungen darüber getroffen worden.

Vergangenen Freitag hatte das US-Repräsentantenhaus die Bereitstellung von 100 Millionen US-Dollar für die Ausbildung des ukrainischen Militärs an US-Flugzeugen genehmigt.

