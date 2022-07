Ausschnitte aus der Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin über die kommende neue Weltordnung auf dem Forum „Starke Ideen für die neue Zeit“

Das Forum „Starke Ideen für die neue Zeit“ zielt darauf ab, Ideen umzusetzen, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen Entwicklungsziele Russlands bis 2030 leisten können.

Hier Ausschnitte aus einer Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin:

Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, heute unter Ihnen zu sein.

In Ihrer Person möchte ich alle willkommen heißen und ihnen danken, die ihre Vorschläge zum Forum „Starke Ideen für eine neue Zeit“ eingereicht haben, dem Team der Agentur für strategische Initiativen für die Organisation danken und die Arbeit unserer Regionen hervorheben, die geholfen hat konkrete Ideen, die auf dem ersten Forum Ende 2020 vorgestellt wurden, in die Praxis umzusetzen.

Es ist offensichtlich, dass der von der ASI (Forum „Starke Ideen für die neue Zeit“) vorgeschlagene Mechanismus zur Suche, Auswahl und Unterstützung ziviler Projekte und Initiativen zunehmend nachgefragt und relevant wird. Svetlana [Chupsheva] und ich gingen hier gerade spazieren und unterhielten uns, und sie sagte, dass leider noch kein so breiter und effektiver Mechanismus für eine angemessene Auswahl auf staatlicher Ebene geschaffen wurde. Aber was ASI macht, ist schon gut. Wir werden dies üben und diese Praxis erweitern.

Ein solcher Mechanismus entspricht voll und ganz den Aufgaben unserer inneren Entwicklung und unserer Zeit, in der wahrhaft revolutionäre Veränderungen immer mehr an Fahrt gewinnen und an Kraft gewinnen. Diese grandiosen Veränderungen sind natürlich irreversibel. Und sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene werden die Grundlagen und Prinzipien einer harmonischen, gerechteren, sozial orientierten und sicheren Weltordnung entwickelt – einer Alternative zur bestehenden oder, könnte man sagen, zur bisher bestehenden unipolaren Weltordnung, die naturgemäß wird es natürlich zu einer Bremse für die Entwicklung der Zivilisation.

Das Modell der totalen Beherrschung der sogenannten goldenen Milliarde ist ungerecht. Nun, warum sollte diese „goldene Milliarde“ der gesamten Bevölkerung des Planeten alle dominieren und ihre eigenen Verhaltensregeln auferlegen, die auf der Illusion von Exklusivität basieren? Sie spaltet Völker in erste und zweite Klasse und ist daher von Natur aus rassistisch und neokolonial, und die globalistische, angeblich liberale Ideologie, die ihr zugrunde liegt, nimmt zunehmend die Züge des Totalitarismus an, behindert die kreative Suche, die freie historische Schöpfung.

Man hat den Eindruck, dass der Westen der Welt einfach kein eigenes Zukunftsmodell bieten kann. Ja, natürlich war es kein Zufall, dass diese „goldene Milliarde“ „golden“ wurde, viel erreichte, aber ihre Positionen nicht nur dank einiger umgesetzter Ideen einnahm – zu einem großen Teil nahm sie ihre Positionen aufgrund des Raubes ein andere Völker sowohl in Asien als auch in Afrika. Und wie – es war so: Indien wurde so viel ausgeraubt. Deshalb haben die Eliten dieser „goldenen Milliarde“ auch heute noch große Angst davor, dass andere Zentren der Weltentwicklung ihre eigenen Entwicklungsoptionen präsentieren könnten.

Aber egal, wie sehr sich westliche und supranationale Eliten bemühen, die bestehende Ordnung der Dinge zu bewahren, eine neue Ära kommt, eine neue Etappe in der Weltgeschichte. Und nur wirklich souveräne Staaten können eine hohe Wachstumsdynamik gewährleisten, ein Vorbild für andere werden im Standard und in der Lebensqualität der Menschen, im Schutz traditioneller Werte und hoher humanistischer Ideale, Entwicklungsmodelle, in denen eine Person nicht zum Mittel wird, sondern das höchste Ziel.

Souveränität ist die Freiheit der nationalen Entfaltung und damit jedes Einzelnen: die technologische, kulturelle, geistige, erzieherische Lebensfähigkeit des Staates – das ist sie. Und natürlich ist der wichtigste Bestandteil der Souveränität eine verantwortungsbewusste, aktive und national denkende, national orientierte Zivilgesellschaft.

Ich bin davon überzeugt, dass wir, um stark, unabhängig und wettbewerbsfähig zu sein, die Mechanismen verbessern, gerechter gestalten und öffnen müssen, damit die Bürger am Leben des Landes teilnehmen können, einschließlich der Mechanismen der Demokratie, der direkten Demokratie und der Beteiligung der Menschen an der Lösung die wichtigsten Probleme für die Gesellschaft und die Bürger.

Nur indem Sie sich auf das kreative Potenzial unserer Leute verlassen haben, zusammen mit Ihnen und mit Leuten wie Ihnen, die heute nicht hier sind, haben Sie heute gesagt, wie viele Tausende teilgenommen haben?

