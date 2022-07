https://www.berliner-zeitung.de/news/andrij-melnyk-will-kopf-von-michael-kretschmer-ins-tiefkuehlregal-stecken-li.248387

Wichtig:

Weitere Beiträge über den jetzt abberufenen ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk

https://cooptv.wordpress.com/?s=Melnyk

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related