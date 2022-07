Wir haben kürzlich zwei sehr seltsame Geschichten aus der Ukraine gesehen. Da ich gesehen habe, wie die westliche Propagandamaschine heutzutage mit Geschichten über die Ukraine und Russland umgeht, erwarte ich nicht, dass wir die wahre Geschichte über diese Ereignisse in den westlichen Medien finden werden. Die erste seltsame Geschichte ist, dass Zelensky zwei der wichtigsten Leute in seinem Regime, den Sicherheitschef und den Chefankläger, gefeuert hat.

Laut Zelensky „wurden bis heute 651 Strafverfahren wegen Landesverrats und Kollaborationsaktivitäten von Mitarbeitern der Staatsanwaltschaften, Ermittlungsbehörden und anderer Strafverfolgungsbehörden registriert.“ Selenskyj sagt also, dass die Leiter dieser 2 Behörden und 651 Personen mit den Russen gegen seine Regierung gearbeitet haben. Das ist seltsam, weil ich beim Betrachten der US-Medien nicht vermutet hätte, dass irgendein Ukrainer die Russen unterstützt hat, jetzt sehe ich, dass es 651 Menschen sind, und sie sind Regierungsbeamte. Was haben sie gemacht? Wie arbeiteten sie mit den Russen zusammen? Wie wurde das alles offenbart? Wenn Sie die westlichen Medien lesen, werden Sie niemals die Antwort auf diese Fragen erfahren. Ich schätze, wir haben einfach arme Journalisten in den USA.

Kann es sein, dass hier noch was los ist? Ist das wirklich keine Entlassung wegen Kollaboration, sondern eine Säuberung? Wer wird gelöscht und aus welchem ​​Grund? Gibt es Meinungsverschiedenheiten in der ukrainischen Regierung über den Krieg? Wenn ja, welche könnten das sein? Schließlich habe ich Zelensky und die westlichen Medien gehört, dass die Ukrainer gewinnen. Wenn ja, warum sollte es Unterschiede geben, argumentiert man nicht mit Erfolg. Selenskyj sagte tatsächlich, Russland habe nicht den „Mut, eine Niederlage einzugestehen“ im Ukraine-Krieg. So, Russland verliert, aber die ukrainische Regierung zerbricht? Ist es möglich, dass es Menschen in der Ukraine und in Europa gibt, die glauben, dass die Ukraine stark verliert und eine Stadt nach der anderen an die Russen fällt und es eine Debatte darüber gibt, ob sie weiter kämpfen oder versuchen sollten, vorher einen Waffenstillstand mit Russland auszuhandeln? Sie verlieren das ganze Land? Oder ist es möglich, dass wir nur Ratten sehen, die das sinkende Schiff verlassen? Oder vielleicht waren es Leute, die am Verkauf von US-Waffen an Russland beteiligt waren. Oder ist es möglich, dass es mit der anderen seltsamen Geschichte zusammenhängt?

Die zweite seltsame Geschichte, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist der Absturz eines ukrainischen Frachtflugzeugs mit Waffen. Die Geschichte in den westlichen Medien ist, dass es möglicherweise ein ukrainisches Flugzeug war und die 8-köpfige Besatzung möglicherweise alle Ukrainer war, aber es transportierte keine Waffen in die Ukraine, sondern Waffen von Serbien nach Bangladesch. Aber dann haben sich einige Medien geirrt und gesagt, es würde tatsächlich Waffen nach Jordanien bringen, aber definitiv nicht in die Ukraine. Die Flugzeugfirma, deren Flugzeug abgestürzt ist, führt laut sogar westlichen Quellen oft Kämpfe für die NATO aus. Es wurde auch anerkannt, dass dieses Unternehmen und diese spezielle Art von Transportflugzeugen in der Vergangenheit viele Male eingesetzt wurden, um westliche Waffen über Polen in die Ukraine zu liefern.

Seltsamerweise wurde das Gebiet abgesperrt und spezielle Gefahrgut- und Nuklearexperten zur Absturzstelle entsandt. Die Einheimischen wurden aufgefordert, ihre Fenster zu schließen, drinnen zu bleiben und Masken zu tragen, da sich möglicherweise Chemikalien im Flugzeug befinden. Was war in diesem Flugzeug und wozu diente es? Denken Sie daran, dass die Ukraine nachweislich über mehrere Produktionsstätten für biologische Waffen in den USA verfügt.

Werden wir jemals die wahre Geschichte erfahren?

