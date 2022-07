Der Volksmiliz der Volksrepublik Lugansk liegen Informationen vor, wonach „schwarze Chirurgen“ – also Organhändler – in Sewerodonezk, Lissitschansk und Rubeschnoje ihr Unwesen an ukrainischen Soldaten trieben. Nachdem die LVR jedoch die Kontrolle über diese Städte erlangte, seien sie nach Charkow und Dnepropetrowsk weitergezogen. Der Sprecher der LNR-Volksmiliz, Oberstleutnant Andrei Marotschko, gab am Dienstag gegenüber TASS-Korrespondenten bekannt:

„Nach dem Beginn der militärischen Sonderoperation intensivierten diese Chirurgen ihre Tätigkeiten, und sie arbeiteten sehr aktiv in den Ortschaften, die wir nun bereits befreit haben – dazu gehören Sewerodonezk, Lissitschansk und Rubeschnoje. Nachdem ihre Arbeit in diesen Gebieten unmöglich geworden war, zogen sie nach unseren Informationen nach Dnepropetrowsk und Charkow weiter.“

Laut Marotschkos werden tote oder tödlich verwundete Soldaten der ukrainischen Streitkräfte aus der Kampfzone im Donbass nun in diese Städte gebracht: „Sie werden absichtlich unerkennbar gemacht und in diese großen Bevölkerungszentren gebracht, wo ihre Spuren dann verschwinden.“

Marotschko erinnerte daran, dass schwarze Transplantologen seit dem Jahr 2014 – als Kiew seine sogenannte „Antiterror-Operation“ begann – mitten in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte operierten. Ihm zufolge verdienten nicht nur ukrainische Kämpfer, sondern auch die ukrainischen zivil-militärischen Verwaltungen der ehemaligen Gebiete Lugansk und Donezk am Organhandel.

Allerdings sei es im Gegensatz zum Jahr 2014, als man noch Leichen finden konnte, denen Organe entnommen worden waren, kaum noch möglich, den „schwarzen Chirurgen“ auf die Spur zu kommen: Heutzutage würden sie die Leichen sorgfältig entsorgen, auch mit Hilfe mobiler Krematorien.

