Interview mit M. Y. Galuzin, russischer Botschafter in Japan: „Wenn Sie den historischen und politischen Hintergrund nicht kennen, werden Sie nicht wissen, was wirklich passiert.“ (Niigata Keizai Shimbun)

Der militärische Zusammenstoß zwischen Russland und der Ukraine zieht sich hin. Seit dem militärischen Zusammenstoß scheinen viele Medien jedoch viel aus der Perspektive von „Ukraine = Gerechtigkeit, Russland = Böse“ zu berichten. Also haben wir in der Niigata Keizai Shimbun den russischen Botschafter in Japan, M. Y. Galuzin, interviewt, um zu fragen, warum Russland Militäroperationen in der Ukraine begonnen hat und wie sie die gegenwärtigen Beziehungen zwischen Japan und Russland sehen. .. (Interviewerin, Tanja Ishii)

Frage:

Neulich fand in Russland das Internationale Wirtschaftsforum statt, an dem 127 Länder teilnahmen. 14 Länder, die als unfreundliche Länder gelten, nahmen nicht teil. Präsident Putin erwähnte auch das Ende der alten Weltordnung und der neuen Weltordnung. Es hat eine sehr schlechte Beziehung zu Japan, das angeblich ein unfreundliches Land ist, aber auf dieser Grundlage möchte ich zunächst den Fluss der Militäroperationen gegen die Ukraine bestätigen.

Die Antwort lautet wie folgt

Über die USA und die NATO.

Zunächst einmal ist es besser, auf die historische Zeit vor dem Beginn der Militäroperation zurückzublicken, um die aktuelle Bewegung der internationalen Lage, die Entwicklung der internationalen Beziehungen sowie die Ursache und den Hintergrund der speziellen Militäroperation Russlands in der Ukraine kennen zu lernen und richtig einzuordnen. Von diesem Standpunkt aus möchte ich meine Ausführungen beginnen.

Es heißt, die Regierungen der USA, Europas und Japans kritisieren Russland jetzt so, dass es an den Grundlagen der internationalen Beziehungen rüttelt und versucht, den Status quo mit Gewalt zu ändern.

Blicken wir zurück auf die Geschichte. Es muss immer mehr daran erinnert werden, wer tatsächlich viele Male gegen das Völkerrecht verstoßen und den Status quo gewaltsam verändert hat und wer die internationale Nachkriegsordnung unter der UN-Charta erschüttert hat. Mit anderen Worten, bevor ich über Russlands spezielle militärische Operationen spreche, wäre es meiner Meinung nach gut, sich noch einmal daran zu erinnern. Westliche Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, dem kollektiven westlichen Lager, wir sie nennen, und westliche Gruppen sind bereits viele Male illegal in andere Länder eingefallen und haben Gewalt gegen souveräne Nationen angewandt.

Das jüngste Beispiel ist die Invasion der NATO, einschließlich der Vereinigten Staaten, gegen Jugoslawien. Wie Sie wissen, hat sie damals private Einrichtungen zerstört, Zivilisten getötet und die Lage in Europa stark destabilisiert. Am Ende trennte sie die zu Serbien gehörende Region Kosovo vom ehemaligen Jugoslawien und erklärte unter Verstoß gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates die Unabhängigkeit des Kosovo. Mehr als 2.000 Zivilisten, darunter auch Kinder, wurden während der Invasion getötet. Damals setzten die USA und die Nato international verbotene Waffen ein, etwa abgereichertes Uran und Streumunition. Das ist der Akt, den Status quo gewaltsam zu ändern und die Grundlagen internationaler Angelegenheiten zu erschüttern.

Außerdem Irak. Die NATO, einschließlich der Vereinigten Staaten, ist wegen einer völlig fiktiven Entschuldigung einmarschiert, dass die Hussein-Regierung Massenvernichtungswaffen besitzt. Als Folge der Invasion starben rund 100.000 Zivilisten, und viele Städte im Irak wurden durch NATO-Luftangriffe zerstört. Der Irak ist als Nation praktisch verschwunden.

Was die Lücke in dem Gebiet füllte, in dem die irakische Nation verschwunden war, war der internationale Terrorismus, die ISIS. Die internationale Gemeinschaft spürt immer noch die gewaltsame Veränderung des Status quo (durch ISIS), die globale Stabilität des Nahen Ostens und anderer Regionen, die Invasion, die die Grundlagen der internationalen Beziehungen erschüttert, und die Nachwirkungen dieser Invasion. Der Krieg gegen den Terrorismus im Nahen Osten dauert noch an.

Am Ende wurde klar, dass es unter Saddam Hussein keine Massenvernichtungswaffen gab, und der damalige US-Präsident Bush und der britische Premierminister Blair haben dies indirekt und direkt anerkannt. Herr Blair hat sich sogar entschuldigt.

Darüber hinaus führte die NATO-Seite in Libyen unter Verletzung der UN-Resolution einen Luftangriff auf Libyen durch, und Libyen verschwand schließlich als Nation, und selbst jetzt existiert es nicht als vollwertige Einheit in der Internationalen Gemeinschaft.. Die inneren Unruhen dauern an und stürzen das Land faktisch in einen Zustand des Bürgerkriegs. Darüber hinaus droht Terrorismus, insbesondere ISIS, in Libyen und den Nachbarländern.

Die Flüchtlingsproblematik, wie im Irak und in Libyen, hat sich im Zustrom von Flüchtlingen nach Europa extrem stark entwickelt und verursacht große Probleme in Europa.

Und obwohl es die oben genannten drei Probleme gibt, ist es eine Tatsache, dass das US-Militär immer noch einen Teil Syriens besetzt hält. Es gibt auch Informationen, dass die legitime Regierung Syriens die US-Truppen, die ohne Erlaubnis der Vereinten Nationen in Syrien stationiert sind, beschuldigt internationale Terrororganisationen zu schützen. Es gibt auch Informationen, dass internationale Terrororganisationen den Kampf gegen die legitime Regierung fortzusetzen. Mit anderen Worten, die oben genannten drei oder vier Invasionen werden alle auf der Grundlage fiktiver Ausreden und falscher Ausreden durchgeführt, wobei Hunderttausende von Menschen getötet, viel Zerstörung verursacht und internationale Beziehungen destabilsiert werden. Ein unverantwortliches Verhalten, das eindeutig gegen internationales Recht verstößt.

Aber dieses Mal kritisieren Länder, die unverantwortliche Maßnahmen ergriffen haben, unverantwortliche Maßnahmen unterstützt haben, jetzt kritisieren sie Russland. Sie sind in keiner Weise qualifiziert, von Russland verantwortungsvolles Handeln zu fordern. Es gibt keine Qualifikationen oder moralische Rechte.

Russland war nie bereit, schlechte Dinge zu tun, wie die Vereinigten Staaten, die NATO und Japan, die dieses invasive Verhalten effektiv unterstützten, und die in der Vergangenheit schlechte Dinge getan haben. Ich will es nicht sagen. Ich will es nicht sagen. Der Grund dafür ist, dass die oben genannten vier Invasionen zwar völlig ungerechtfertigt waren und gegen das Völkerrecht verstoßen haben, Russlands spezielle Militäroperationen in der Ukraine stehen jedoch im Einklang mit dem Völkerrecht, und es gibt einen echten Grund dafür, dass sie sehr schwerwiegend sind. Ich möchte es erklären.

Über die Gründe für die Durchführung von Militäroperationen

Ich möchte die Aktionen Russlands näher erläutern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Handlungen Russlands die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung sind, wie es in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt ist. Mit anderen Worten, Russland übt und nutzt jetzt das Recht auf Selbstverteidigung, das es in der UN-Charta gibt. Ich möchte erklären, warum wir gezwungen wurden, das Recht auf Selbstverteidigung zu nutzen.

Zunächst, wie Sie wissen, 1991, als die ehemalige Sowjetunion Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zerschlagen wurde und die Führung der neu entstandenen Russischen Föderation dals souveräner Staat geboren wurde. Damals versprachen die NATO und die Führer der westlichen Länder mehr als einmal, dass „die NATO nicht nach Osten expandieren wird“. Natürlich war es ein mündliches Versprechen, das nicht in dem rechtsverbindlichen Vertrag in gedruckter Form festgehalten ist, aber ich denke, es ist immer noch ein großes Versprechen für die obersten Führer der westlichen Nationen. Wir akzeptierten, dass es ein Gentleman’s Agreement gab.

Wie die weiteren Entwicklungen jedoch (bisher) gezeigt haben, gibt es im Westen keine Gentlemen oder Ladies. Mit anderen Worten: Seit 1991 hat die NATO fünfmal Erweiterungsmaßnahmen ergriffen. Ein Teil der ehemaligen Sowjetunion, ein Land des ehemaligen sozialistischen Systems, expandierte durch den Beitritt (zur NATO) weiter nach Osten und grenzte direkt an die russische Grenze.

Ich glaube, ich habe vorhin deutlich gemacht, dass die NATO eine gefährliche, invasive und verantwortungslose Organisation ist. Mit anderen Worten, es war die NATO, einschließlich der Vereinigten Staaten, die die Invasion begangen hat, die die ganze Welt im 21. Jahrhundert erschüttert hat. Die Tatsache, dass eine solche NATO vor uns steht, ist eine direkte Bedrohung für uns. Darüber hinaus ist bekannt, dass die Vereinigten Staaten und die NATO-Staaten Russland in ihren Programmtexten lange vor den Militäroperationen Russlands als Bedrohung und Feind dargestellt haben. Die Tatsache, dass eine so gefährliche Organisation vor Russland steht, ist eine große Sicherheitsbedrohung für Russland.

Das andere ist die Ukraine. Die invasive NATO wiederum brachte die Ukraine als Mitglied ins Gespräch, exportierte eine große Menge tödlicher Waffen in die Ukraine und machte die Ukraine zu einer antirussischen Nation. Insbesondere wurde der Prozess im Februar 2014 nach dem bewaffneten Staatsstreich in Kiew der Hauptstadt der Ukraine aktiv.

Wie Sie wissen, wurde der Präsident der Ukraine infolge eines bewaffneten Staatsstreichs weggeputscht, offensichtlich eine antirussisch Initiative, wodurch die Bande zerstört wurden, die über Hunderte von Jahren zwischen der Ukraine und Russland entstanden sind, und alles, was mit Russland zu tun hat. In der Ukraine im Februar 2014, nach dem Staatsstreich, ergriffen Neonazi-Kräfte die Macht in Kiew.

Mit anderen Worten, die Idee der Nazis besteht darin, den Gebrauch des Russischen zu verbieten und die auf der Halbinsel Krim lebenden Russen nach Russland zu vertreiben. Sie haben Maßnahmen ergriffen, die an die Ideologie und Substanz der Nazis erinnern. Dann, mit dieser Kraft auf ihrer Seite, begann die NATO-Seite, die Ukraine dieses Mal als „Speerspitze in Richtung Russland“ zu nutzen. Und bis jetzt wurde eine solche NATO-Politik fortgesetzt. In der Zwischenzeit weigerten sich die überwiegend russischstämmigen Bewohner der Krim, den Putsch in Kiew zu akzeptieren und sagten: „Wir wollen nicht in einer Gesellschaft unter dieser russlandhassenden Regierung leben. Es wurde klargestellt, dass es so etwas nicht gibt, und ein Referendum fand statt, und es wurde beschlossen, sich wieder mit Russland zu integrieren.

Ebenso haben die Menschen im Osten, wo eine große Anzahl von Russen lebt, das heißt, die Menschen in Donezk und Lugansk, die damals die Staaten der Ukraine waren, den Staatsstreich von Kiew nicht akzeptiert. Weil die Menschen dort die russische Sprache und russische Kultur schätzen und sich an die Zeit von Hitler im Zweiten Weltkrieg erinnern. Sie beschlossen, die Helden, die für sie kämpften, zu respektieren und verehren und die eigenen Kinder so großzuziehen. Ich meine sie hatten das volle Recht, so zu entschieden.

Was die Kiewer Regierung tat, war ein bewaffneter Putsch, der einen Machtwechsel auf eine rechtswidrige Weise erzwang. Und Gewalt gegen diejenigen anwandte, die den Putsch nicht akzeptierten. Und in den letzten acht Jahren wurde die Regierung von Kiew von Nazi-Ideen geleitet, um eine Völkermordpolitik gegen die Russen im Osten umzusetzen. Zuallererst Luftangriffe, Artillerie, Schießerei und Wirtschaftsblockade, d.h. die Unterbrechung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ostukraine und anderen Regionen der Ukraine. Oder sogar der barbarische Akt das Wasser zu blockieren. Darüber hinaus hat die ukrainische Regierung es versäumt, den Bewohnern des Ostens soziale und öffentliche Dienstleistungen wie Rentenzahlungen zu gewähren.

Unter solchen Umständen setzte sich eindeutig die Situation fort, dass „es keine ukrainische Regierung gibt, die alle Rassen, alle Einwohner und alle in der Ukraine lebenden Menschen vertritt“. Mit anderen Worten, es war die Zentralregierung der Ukraine, die eine diskriminierende Politik gegen alle im Osten betrieben hat. Das ist im Lichte des Völkerrechts ein offensichtliches Problem. Der Grund dafür ist, dass es eine Erklärung zum Völkerrecht über die Beziehungen zwischen den Nationen gibt, die 1970 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig angenommen wurde und in der die Erklärung lautet: „Regierungen, die alle ethnischen Gruppen und Rassen vertreten, befinden sich auf dem Territorium der Nation. Es gibt eine Klausel, wonach „die Erhaltung des Territoriums nur in bestimmten Fällen gewährleistet ist“. Offensichtlich gab und gibt es in der Ukraine seit mindestens Februar 2014 keine Regierung, die die Interessen aller Ethnien und Rassen vertritt. Die ukrainische Regierung ist also nicht in der Lage zu sagen, dass die Erhaltung ihres Territoriums bedroht ist. In Anbetracht des Völkerrechts.

Und Russland hat diplomatische und politische Mittel auf diplomatischem Wege ergriffen, um Sicherheitsfragen und den Schutz der Russen in Europa mindestens in den letzten acht Jahren oder sogar in den letzten 20 Jahren anzugehen. Russland hat sich nach Kräften bemüht, die Probleme zu lösen.

1999 wurde es im Rahmen der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) im „Zertifikat über die Sicherheit in Europa“ festgelegt, das von Staats- und Regierungschefs, darunter NATO-Staaten, Russland und die Ukraine, unterzeichnet wurde. Wir haben uns bemüht, das Problem zu lösen, das Problem im Lichte des Grundsatzes der unteilbaren Sicherheit zu lösen. Der Grundsatz lautet, dass die Unterzeichner ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit der Unterzeichner anderer Länder gewährleisten dürfen. Ein weiteres Prinzip ist „das Recht, ein Bündnis frei zu wählen, um die Sicherheit des eigenen Landes zu gewährleisten“, gleichzeitig aber auch das Prinzip der unteilbaren Sicherheit, also die Gewährleistung der eigenen Sicherheit auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes. Dieses „Nicht-sicher-Prinzip“ existiert als „Gesamtkörper“. Ersteres ist ein Mechanismus, der ohne Letzteres nicht möglich ist.

Die NATO hat dieses Grundprinzip mit Füßen getreten und ist seit 1999 weiter nach Osten expandiert und hat schließlich die Ukraine als Mitgliedsstaat willkommen geheißen und Maßnahmen und Anstrengungen unternommen, um die Ukraine zu einer gegen Russland gerichteten antirussischen Nation zu machen. Am Ende wurde die Ukraine zu einer vollständig antirussischen Nation. Es ist zu einer Nation geworden, die Russland völlig ablehnt.

Über die Hintergründe militärischer Operationen

Die Ukraine hat, wie wir jetzt während unserer besonderen Militäroperation bestätigt haben, am 8. März dieses Jahres eine Militäroffensive im Osten geplant und geplant, die östlichen Völker mit Gewalt zu unterwerfen. Die Ukrainer erklärten in einem Sicherheitstext für die Plattform, man werde „die Macht auf der Krim übernehmen“. Insbesondere, wie Herr Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres sagte, hat er begonnen, Aussagen zu machen, die auf den Erwerb von Atomwaffen hindeuten. Darüber hinaus hat die Ukraine unter der Führung des Pentagon der Vereinigten Staaten an etwa 30 Orten in der Ukraine sogenannte biologische Forschungsinstitute eingerichtet, und das biologische Forschungsinstitut hat sehr gefährliche Aktivitäten durchgeführt, um die Entwicklung biologischer Waffenkomponenten zu fördern. Dennoch versuchte Russland, die Frage der Ostukraine, der Rechte und der Interessenvertretung der Russen auf diplomatischem Weg zu lösen.

2015 wurde ein Abkommen von Minsk unterzeichnet. Das Minsker Abkommen wurde im Februar 2015 vom UN-Sicherheitsrat einstimmig angenommen und damit Teil des internationalen Rechtssystems. Die Parteien des Minsker Abkommens waren die Vertreter der Regierung von Kiew, Donezk und Lugansk (jetzt die Regierung). Das Minsker Abkommen besagt, dass Lugansk und Donezk weiterhin als Bestandteile der Ukraine mit einem gewissen Grad an Autonomie innerhalb des ukrainischen Staates bestehen werden, und die spezifischen Bedingungen dafür, dass die Regierung von Kiew, in Donezk und Lugansk Wahlen organisieren sollten und dass ein direkter Dialog mit deren Vertretern erforderlich ist. Russland und Frankreich und Deutschland waren Garanten des Minsker Abkommens.

Als Garanten des Minsker Abkommens haben Frankreich und Deutschland die Kiewer Regierung jedoch nicht aufgefordert, im Einklang mit dem Minsker Abkommen zu handeln und das Minsker Abkommen überhaupt einzuhalten. Die Kiewer Regierung verschleppte zunächst die Umsetzung des Abkommens, konzentrierte eine große Armee im Osten der Ukraine und plante, den östlichen Teil mit Gewalt zu kontrollieren. Frankreich und Deutschland haben dies toleriert und die Erfüllung des Minsker Abkommens nicht garantiert. Mit anderen Worten, Russland hat aktiv daran gearbeitet, das Territorium der Ukraine zu bewahren und zu vereinen. Das ist eine objektive Tatsache. Leider haben die Vereinigten Staaten und andere NATO-Staaten das von Russlands vorgeschlagene Sicherheitsversprechen in Europa, und einen Vertragsentwurf dafür, abgelehnt. Letztes Jahr im Dezember und erneut dieses Jahr im Januar.

Darüber hinaus war das Verhalten, es abzulehnen, äußerst stolz formuliert. Die Länder, die so viele Aggressionen begangen haben, haben uns ermahnt und auf sehr unhöfliche diplomatische Weise zurückgewiesen, indem sie „das abgelehnt haben, was Sie vorschlagen“.

Deutlich wurde auch, dass Kiew das Minsker Abkommen nicht früher und auch jetzt nicht umsetzen wollte. Mit anderen Worten, zwei Bedrohungen sich Russland zu nähern. Erstens ist die Drohung eines ukrainischen Gewalteinsatzes gegen Russland durch die NATO-Erweiterung extrem stark geworden. Und die Bedrohung, Gewalt gegen Russen in der Ostukraine anzuwenden, darunter viele mit russischer Staatsangehörigkeit, hat zugenommen. Wie ich bereits sagte, wurde bekannt, dass für den 8. März eine große Offensive (im Osten) durch ukrainische Truppen geplant war. Unter solchen Umständen war Russland gezwungen, die Initiative zu ergreifen und militärische Operationen einzuleiten, um die Anwendung von Gewalt durch die ukrainische Nazi-Regierung gegen ihr eigenes Volk, russische Einwohner in der Ostukraine, zu verhindern.

Über den Zweck militärischer Operationen

Der Zweck der speziellen Militäroperation ist wie folgt.

Erstens haben wir Donezk und Lugansk als Republiken und unabhängige Staaten anerkannt, aber um die Bevölkerung von Donezk und der Republik Lugansk zu verteidigen. Auch jetzt dauert die schreckliche Situation an, in der Zivilisten sterben, während ukrainische Truppen weiterhin die Volksrepublik Donezk, die zivilen Einrichtungen, Wohngebiete und andere militärische Einrichtungen der Volksrepublik Lugansk bombardieren, die nicht nach dem Verständnis in Kiew nicht existieren sollten. .. Und der erste Zweck und die erste Aufgabe von uns ist es, die Sicherheit der Bewohner des Ostens zu gewährleisten und zu verteidigen.

Die andere Aufgabe ist die Entmilitarisierung der Ukraine. Wie Sie jetzt sehen können, ist die Ukraine, die eine große Menge Waffen aus dem Westen erhalten hat, gefährlich, aggressiv und invasiv.

Ein weiteres Thema ist die Entnazifizierung der Ukraine. Die Person, die während des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine mit Hitlers Nazis zusammengearbeitet hat, wird jetzt als Held heroisiert und verehrt. Nicht nur das, die Ukraine ist die politische Führung der Ukraine, und nationalistische Kräfte haben, wie ich bereits sagte, eine Völkermordpolitik für die Menschen im Osten und die Russen umgesetzt. Wie zum Beispiel jeder auf dem Bild und dem Bildschirm sehen konnte, waren ukrainische und nationalistische Truppen, die sich in der Azostahl-Eisenhütte in Mariupol ergaben, von Kopf bis Fuß mit Nazi-Symbolen tätowiert. Symbole für die Aktivitäten der Nazis in der Ukraine.

Und (drittens) ist unser Ziel und unsere Herausforderung, eine neutrale Position in der Ukraine zu sichern. Mit anderen Worten, um eine neutrale Position einer Ukraine zu sichern, die nicht zum zu einem Militärblock gehört.

Wir führen jetzt militärische Operationen durch, um diese drei Ziele und Herausforderungen zu erreichen. Sobald diese Aufgabe erfüllt ist, möchte wir die Militäroperation beenden. Natürlich können wir, wie der Sprecher des Präsidenten, Peskoff, sagte, die militärischen Sonderoperationen in der Ukraine sofort einstellen. Zu diesem Zweck muss der Präsident der Ukraine seiner Armee einen Kapitulationsbefehl erteilen. das ist alles. Und solange wir mit den oben genannten Bedingungen, die wir aufgestellt haben, einverstanden sind, wird die Militäroperation sofort beendet. Aber die Kiewer Regierung denkt überhaupt nicht an ihr Volk. Auf Kosten seines eigenen Volkes versucht man, das Volk als menschlichen Schutzschild einzusetzen, um Truppen und Waffen an Orten einzusetzen, an denen Zivilisten leben, und in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen zu kämpfen.

Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Operation fortzusetzen. Natürlich ist uns bewusst, dass eine Verhandlungslösung besser ist. Dann, im März, reagierten wir auf Ersuchen der Kiewer Regierung auf Friedensgespräche. Aber die Kiewer Regierung hat deutlich gemacht, dass sie kein verlässlicher Unterhändler ist. Mit anderen Worten, als die russische Armee bis kurz vor Kiew vorgerückt war, machte die Kiewer Regierung bei den Friedensgesprächen in Istanbul, Türkei, am 29. März einen Vorschlag, der als Grundlage für eine Einigung hätte dienen könnte. Darunter gab es eine Vereinbarung aus Kiew, dass „die Ukraine eine neutrale Nation wird, die nicht der NATO angehört“. Wir haben es erhalten und sofort unseren Vorschlag zu dem hinzugefügt, was Kiew vorgeschlagen hatte, kodifiziert und Kiew als Vertragsentwurf übergeben. Kiew erhielt es jedoch nicht und antwortete nicht, und was er begann, war die Fortsetzung des Kampfes. Und diverse selbstgemachte Provokationen.

Als die Verhandlungen begannen, bekamen wir von Kiew einen flexiblen Vorschlag, also zogen wir unsere Truppen freiwillig aus der Umgebung von Kiew ab, aber was Kiew danach tat, geschah in der Nähe von Kiew. In der Stadt Bucha wurde ein selbstgemachtes Theaterstück inszeniert und man tat als ob Russland viele Zivilisten getötet hätte. Wenn Kiew sich so verhält, glaube ich nicht, dass es zu Verhandlungen kommen wird. Daher möchte ich klarstellen, dass wir unsere Operation konsequent fortsetzen werden, bis die oben genannten Ziele der Operation erreicht sind.

Es hat viel Zeit in Anspruch genonmmen, es tut mir leid, aber wenn wir den gerade erläuterten historischen und politischen Hintergrund nicht erklären würden, könnten Sie nicht verstehen, was wirklich geschieht. Ich habe mir bewusst die Zeit genommen, es zu erklären. Das ist natürlich noch nicht das Ende des Interviews. (* Fortsetzung folgt im zweiten Teil)

(Takeshi Ishizuka)

