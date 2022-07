Gennady Sjuganov, Kommunistische Partei der Russischen Föderation und die Stellungnahme des Präsidenten Vladimir Putin – Treffen mit Staatsduma-Führern und Fraktionsvorsitzenden im Kreml am 7. Juli 2022

Gennady Sjuganow, Kommunistische Partei der Russischen Föderation.

Herr Präsident,

Diese Duma begann ihre Arbeit, indem sie sich an der Adresse orientierte, die Sie hier im Kremlpalast gegeben haben. Ich konzentriere mich auf Ihre Rede, weil sie fünf Hauptziele enthält, die dieses Land erreichen sollte: zuallererst eines der fünf fortschrittlichsten Länder zu werden – und wir haben die nötigen Mittel dafür – dann die Entvölkerung und Verarmung zu stoppen und alles zu tun Wir können Spitzentechnologien erwerben.

Aber vier der vergangenen zehn Monate mussten wir mit einer militärisch-politischen Operation leben, die in jeder Hinsicht entscheidend ist. Wir unterstützen Ihre diesbezügliche Entscheidung voll und ganz, denn es geht um das Überleben der russischen Welt. Wir müssen den US-Globalismus stoppen, der versucht, dem Rest der Welt seine Bedingungen zu diktieren. Darüber hinaus müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass sich Nazismus und Banderaismus in ganz Europa ausbreiten.

Als beim letzten Mal ganz Europa von Faschismus und Nationalsozialismus erfasst wurde, zahlte die Menschheit die Kosten für 71 Millionen Menschenleben, von denen 27 Millionen die Leben der besten Söhne und Töchter der großen sowjetischen Heimat waren.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Wirtschaftsforum in St. Petersburg zu besuchen, wo ich Ihre Ausführungen aufmerksam verfolgt und 26 Erklärungen niedergeschrieben habe. Ich hatte, vielleicht zum ersten Mal, das Gefühl, dass wir bei allen von Ihnen identifizierten Problemen auf derselben Seite stehen.

Mir ist schon früher aufgefallen, als Sie vor dem Waldai-Klub gesprochen haben, dass Sie sagten: Ja, der Kapitalismus befindet sich in einer Sackgasse. Macron benutzte eine noch härtere Sprache und sagte, dass er [der Kapitalismus] verrückt geworden sei. Wir sehen, wie es in der Festung des Kapitalismus, England, wahnsinnig wird, und wir müssen unser Möglichstes tun, um zu verhindern, dass die Menschen, die nicht nur verrückt geworden sind, sondern auch beschlossen haben, weiterhin ihre Bedingungen zu diktieren, einen großen Krieg entfachen.

In diesem Zusammenhang hat unser Team ein „Siegprogramm“ erstellt: 12 Gesetze und ein Entwicklungsbudget. Wir haben unser Bestes getan, um die wichtigsten Maßnahmen zu formulieren und in der Praxis zu zeigen, dass diese Probleme erfolgreich gelöst werden können.

Was die militärpolitische Operation betrifft, so haben wir immer die Anerkennung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, der Krim und Sewastopols gefordert. Ich muss Sie darüber informieren, dass das Exekutivkomitee [der Bewegung] der linken patriotischen Kräfte heute bereits ein Treffen abgehalten hat und dass jede einzelne ihrer 132 Organisationen zusammen mit uns den Jahrestag der Großen Oktoberrevolution vorbereiten sich jetzt ausserdem darauf vorbereiten, den 100. Jahrestag der UdSSR zu feiern , sie alle haben unsere politische Linie unterstützt. Wir glauben, dass dies unser gemeinsamer Sieg ist.

Tatsächlich habe ich viele Male mit Ihnen gesprochen und bin sehr froh, dass Sie unseren östlichen Flügel gestärkt haben: Ihre Reise nach Peking und Indien sowie ständige Konsultationen innerhalb von BRICS und Bemühungen, diese Organisation auszubauen. Dieses sehr starke Gegengewicht zur angelsächsischen Idee, uns zu zermalmen und dann mit China fertig zu werden, findet immer mehr Unterstützung. Ich bin sicher, wenn Sie eine Durchführungsverordnung vorbereiten – ich glaube, meine Kollegen in der Staatsduma werden uns unterstützen – sollten wir den 100. Jahrestag der Gründung der UdSSR als einen großen Nationalfeiertag feiern , denn damals haben wir den ersten Kampf gegen sie geführt jene Angreifer, die versuchten, uns zu versklaven und zu zerstören.

Die härtere Mobilisierung von Ressourcen zur Umsetzung des von Ihnen skizzierten Programms scheint mir heute ein akutes Problem zu sein. Wir haben alle Werkzeuge dafür.

Wir haben ein gut entwickeltes Programm für neue Industrialisierung und Innovationen. Ich habe Ihnen das Programm einer neuen Universität vorgestellt, die von Zhores Alferov geschaffen wurde und das heute Beispiele dafür zeigt, wie Studenten der Zukunft ausgebildet werden können.

Jetzt haben wir alle Ihr Treffen mit den zukünftigen Führern verfolgt. Schau, was für Gesichter, was für interessante junge Leute, was für glorreiche Ideen sie vorschlagen! Schließlich werden sie überall geboren, und in dieser Hinsicht sind wir bereit, diese Idee in Nowosibirsk aktiv zu fördern und die zweite Phase von Akademgorodok zu entwickeln. Sie waren da und haben dies autorisiert. Unser Bürgermeister, Anatoly Lokot, hat diese Idee aufgegriffen. In unserem Team, in unserer Fraktion, hat jeder Dritte einen naturwissenschaftlichen Abschluss, wie Ivan Melnikov, und jeder Zweite in der Parteispitze auch.

Die Idee, unsere eigene Spitzentechnologie zu entwickeln, wurde von Premierminister Mikhail Mishustin stark unterstützt. Er hat weitere 100 Milliarden für die Entwicklung von Elektronik und Robotik bereitgestellt. Und jetzt ist für uns das Ziel, die heimische Luftfahrt zu entwickeln, von besonderer Bedeutung.

Wir haben auch das Programm „New Virgin Lands“ entwickelt, das Sie dem Staatsrat vorgelegt haben, und Vladimir Kashin hat zusammen mit Nikolai Kharitonov und Nikolai Kolomeitsev an diesem Programm gearbeitet. In den letzten zwei Jahren haben wir im Landmaschinenbau 28 Prozent zugelegt. Tatsächlich geschah dies, nachdem Sie der Regierung bei der Staatsratssitzung eine direkte Anweisung erteilt hatten. Ich glaube, dass wir diese Herausforderung sehr gut meistern können.

Ich ging zu unserem berühmten Werk in Kirow; Auch Deutsche kamen zu Besuch; Sie schwärmten davon, wie schnell wir die Produktion lokalisiert und mit der Herstellung moderner, hochwertiger Maschinen begonnen hatten.

Morgen und übermorgen wird Tatarstan ein großes Fest zur Feier der Völkerfreundschaft veranstalten. Wir nahmen dort ein öffentliches Unternehmen, Kasankowskoje, ähnlich der Lenin State Farm von Pavel Grudinin. Wir werden 100 Arten von in Russland hergestellten Geräten zeigen und demonstrieren, wie wir unter modernen Bedingungen arbeiten können, ohne die Preise in die Höhe zu treiben und trotzdem Lebensmittel von sehr hoher Qualität herzustellen.

Ich glaube, wenn wir diese Idee landesweit fördern und in jedem Distrikt mindestens ein öffentliches Unternehmen aufbauen könnten, könnten wir unsere Märkte mit erschwinglichen, qualitativ hochwertigen Produkten füllen, und Lebensmittel werden unsere Priorität und unser Lackmustest sein.

Übrigens haben Sie sich zum Ziel gesetzt, dieses Jahr 130 Millionen Tonnen Getreide zu ernten. Ich halte diese Aufgabe für absolut realistisch, insbesondere wenn meine Kollegen das New Virgin Lands-Programm in dem Dreijahresbudget, an dem wir bereits arbeiten, aktiv unterstützen.

Und der neue Stil und Ihre Idee: festgefahren? Die Kapitalisten sind nicht nur festgefahren. Sie werden langsam verrückt. Es gibt nur ein Gegenmittel, weil der Kapitalismus nur Nazismus, Faschismus und Bandera-Bewegungen hervorbringt. Nur der Sozialismus kann sie besiegen.

Deshalb erwarte ich, dass Sie in Ihrer nächsten Rede sozialistische Ziele setzen. Ich denke, sogar United Russia wird es unterstützen. Vyacheslav Volodin lächelt, ich sehe, dass ihm die Idee gefällt. Er leitet wichtige Anhörungen zu den wichtigsten Themen in der Staatsduma. Eine der jüngsten war eine brillante Sitzung zum Thema Bildung. Wir sind bereit, unser Bildungsgesetz für alle in die Praxis umzusetzen.

Und sehen Sie, Sie haben Andrei Klychkov unterstützt, um meine Heimatregion, die Region Orel, zu regieren. Danke, das ist für mich eine Grundsatzfrage. Meine ganze Heimatregion ist vernarbt. Es gibt 800 Massengräber; mehr als 400.000 der besten Leute sind dort begraben, die der Nazibestie bei der Verteidigung von Orel-Kursk das Rückgrat gebrochen haben.

In diesem Jahr wird die Region Orel, die kein Schwarzerdegebiet ist, 6 Tonnen Getreide pro Kopf produzieren. Sechs Tonnen sind die beste Ernte in unserem Land. Als einzige sibirische Region haben wir das Budget in Chakassien in den drei Jahren verdoppelt. Und selbst die, die sich Oligarchen nennen, zahlen gerne Steuern. Sie sagen, dass sie nicht stehlen, sondern Geschäfte machen, Menschen unterstützen und Kriegskindern helfen.

Übrigens haben bereits 44 Regionen ein Kriegskindergesetz verabschiedet. Ich hoffe, dass Sie auch andere Regionen unterstützen werden. Dieses Problem gibt es schon lange.

Wir werden mit unseren chinesischen Freunden eine Rote Route in Uljanowsk organisieren. Sie veranstalten in diesem Jahr ihren 20. Kongress und bereiten ein Programm für die nächsten 30 Jahre vor. Es wird einen erheblichen Gewinn bringen, 10–12 Millionen. Dort renovieren wir das Lenin-Gedenkmuseum. Es gibt auch ein hervorragendes Programm zu Spitzentechnologie und Flugzeugtechnik.

Unsere Fraktion wird daher alle wesentlichen Aufgaben in diesem Zusammenhang aktiv unterstützen.

Aber vor allem müssen wir die militärische Sonderoperation maximal unterstützen. Wir haben 97 Konvois und 15.000 Tonnen humanitäre Hilfe nach Donbass geschickt. Wir helfen den Kindern im größtmöglichen Umfang. Wir haben 10.500 Kinder im Ferienhotel Ihrer Betriebsverwaltung in Snegiri untergebracht. Wir bereiten jetzt aktiv eine weitere Hilfslieferung vor. Ich sollte sagen, dass Ihr Exekutivbüro dort hart arbeitet.

Wir haben dort viele interessante Leute, die in den Produktionsstätten viel erreicht haben, die ganz schön knallhart sind und die absolut pro-russisch sind, weil der Kampf gegen Russophobie heutzutage besonders aktuell wird. Personen mit antisowjetischen Ansichten sind jedoch russophober als die anderen. Ich möchte Sie fragen, und wir haben diesen Standpunkt bereits dargelegt: Leider liefern die russische Kultur und die Medien zu viele antisowjetische Informationen, und wir müssen damit aufhören. Es ist eine völlige Schande, weil die Menschheit keine andere Erfahrung hat als die des russisch-sowjetischen Patriotismus und des Sieges über den Nazismus. Dies erachten wir als sehr wichtig.

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal bitten, diese Notiz erneut zu lesen, einschließlich einer Begnadigung für einige unserer bestraften Kameraden. Ich glaube, dass dies illegal ist. Bitte sagen Sie uns, dass wir diese Frage zusammen mit Herrn Vaino und Herrn Kiriyenko erneut prüfen sollen. Wir finden die entsprechenden Lösungen, die jetzt virtuell verfügbar sind.

Die Konsolidierung der Gesellschaft und Unterstützung ist heute das Hauptthema. Wir werden Ihre Ansprache und Ihre Politik zur Stärkung der nationalen Sicherheit und Einheit in einem gemeinsamen Kampf gegen den Nazismus, die Unterstützer von Bandera und den US-amerikanischen Globalismus unterstützen. Das ist eine Frage des Prinzips und unseres historischen Überlebens.

Vielen Dank.

Wladimir Putin: Vielen Dank.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass Mitglieder der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation genau an dieser Position festhalten. An der sozialistischen Idee ist nichts Schlechtes dran. Diesen Gedanken sollten wir konkretisieren, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Einige Länder haben ihr Substanz verliehen, und dies hängt mit Marktregulierungsformen usw. zusammen. Diese Idee funktioniert ziemlich gut. Wir müssen das untersuchen.

Hinsichtlich der Beteiligung des Staates konzentriert sich die einschlägige Debatte auf das Ausmaß und die Formen dieser Beteiligung. Wir sollten sehen, wie der Staat seine wirtschaftlichen Aktivitäten regulieren sollte. Wir werden dies sicherlich während unserer Diskussionen und Debatten ansprechen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Lösungen finden werden, wobei wir uns darüber im Klaren sind, dass die Interessen der Menschen und des Landes auf dem Spiel stehen.

Vielen Dank.

Im Kreml traf der Präsident mit den Führern der Staatsduma und den Vorsitzenden der Parteifraktionen in der Staatsduma der Bundesversammlung der Russischen Föderation zusammen. Am 7. Juli 2022

An dem Treffen nahmen teil die stellvertretenden Sprecher der Staatsduma Alexander Zhukov,, Ivan Melnikov, Alexander Babakov, Alexei Gordeyev , Vladislav Davankov, Sholban Kara-ool , Anna Kuznetsova , Sergei Neverov , Pyotr Tolstoy, Boris Chernyshov und Irina Yarovaya; Leiter der in der Staatsduma vertretenen politischen Parteien Wladimir Wassiljew (Einheitliches Russland), Gennady Sjuganow (Kommunistische Partei der Russischen Föderation), Sergej Mironow (Ein gerechtes Russland – Für die Wahrheit), Alexei Nechayev (Neue Menschen), Leonid Slutsky (Liberaldemokrat Partei Russlands) sowie Sprecher der Staatsduma Vyacheslav Volodin, Stabschef des Präsidialamtes Anton Vaino und Erster Stellvertretender Stabschef des Präsidialamtes Sergei Kiriyenko.



