Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert „Einfrieren“ des Ukraine-Krieges (RT)

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat auf seiner letzten Pressekonferenz vor der Sommerpause Ansichten zum Krieg in der Ukraine geäußert, die quer zur Bundesregierung, aber auch der Mehrheit in CDU/CSU liegen.

Der sächsische Regierungschef hat sich mit vergleichsweise unkonventionellen Vorschlägen zu einer Befriedung des Krieges in der Ukraine in die Sommerpause verabschiedet. Wie Bild und dpa melden, forderte Michael Kretschmer nicht nur eine Vermittlungsrolle Deutschlands und Frankreichs ein, sondern plädierte auch dafür, „den Ukraine-Krieg möglichst zeitnah einzufrieren“.

Hier: https://pressefreiheit.rtde.tech/europa/143890-michael-kretschmer-fordert-einfrieren-ukraine/

