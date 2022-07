US-Präsident Obama weigerte sich 2015, angesichts des parteiübergreifenden Drucks Waffen in die Ukraine zu schicken

Glenn Greenwald hat einen Artikel der New York Times aus dem Jahr 2015 ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gebracht.



Der Artikel der New York Times handelte von det Weigerung des US-Präsidenten Obama, angesichts des parteiübergreifenden Drucks Waffen in die Ukraine zu schicken.

Obama, so die New York Times, „hat Helfern und Besuchern gesagt, dass die Bewaffnung der Ukrainer die Vorstellung fördern würde, dass sie tatsächlich die weitaus mächtigeren Russen besiegen könnten, und daher möglicherweise eine energischere Reaktion aus Moskau hervorrufen würde.“

Eine anonyme Quelle paraphrasierte Obama mit Fragen wie: „Okay, was passiert, wenn wir Ausrüstung senden – müssen wir Trainer senden?“ Und: „Was ist, wenn es in die Hände von Provokateuren gelangt? Was, wenn Putin eskaliert?“ In Ermangelung zufriedenstellender Antworten beschränkte Obama die Hilfe auf Dinge wie Helme und Nachtsichtbrillen.

Nachdem Obama sein Amt niedergelegt hatte, kehrte Washington den Kurs um und schickte der Ukraine tödliche Militärhilfe – im Wert von Milliarden Dollar. Und Trainer.

Im Herbst 2021 warnten einige Beobachter in den USA, dass die von Obama geäußerten Befürchtungen sich bewahrheiten würden. Ted Galen Carpenter vom CATO-Institut stellte fest, dass Biden den unter Trump begonnenen Waffenfluss fortgesetzt und in gewisser Weise beschleunigt habe, einschließlich Waffen, die „Russland als besonders destabilisierend betrachtet“. Galen sagte, die Ukraine sei „mit allem außer dem Namen ein NATO-Mitglied“ geworden und nannte diese Politik „arrogant, unklug und potenziell sehr gefährlich“.

In Putins Rede vom 21. Februar, nur wenige Tage vor dem Beginn der militärischen Sonderoperation am 24.2, waren die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine und die zunehmend enge Beziehung der Ukraine zur NATO eins der zentralen Themen.

Der russische Präsident Putin erwähnte in dieser Rede nicht weniger als 40 Mal die NATO und erklärte u.a. Folgendes:

In den letzten Monaten gab es einen ständigen Strom westlicher Waffen in die Ukraine, demonstrativ, während die ganze Welt zuschaute…

Die Vereinigten Staaten und die NATO haben mit einer unverschämten Entwicklung des ukrainischen Territoriums als Schauplatz möglicher Militäroperationen begonnen. Ihre regelmäßigen gemeinsamen Übungen sind offensichtlich antirussisch…

In der Ukraine befinden sich NATO-Ausbildungsmissionen, die in Wirklichkeit ausländische Militärstützpunkte sind. Sie nannten einfach eine Basis eine Mission und waren damit fertig.

NYT Artikel:

https://www.nytimes.com/2015/03/11/us/politics/obama-said-to-resist-growing-pressure-from-all-sides-to-arm-ukraine.html

