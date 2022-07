Sa 16. Juli am Brandenburger Tor – Internationale Solidarität mit Lateinamerika und Russland – Frente Unido América Latina

http://haendewegvonvenezuela.net

Internationale Solidarität mit Lateinamerika u. Russland, Frente Unido América Latina Berlin 16.7.

https://youtu.be/XU6MyNqf-Jc

Joe Lombardo (UNAC) Solidarity with Cuba – Frente Unido América Latina Berlin / 16.7.

https://youtu.be/l0G199tQwbI

Global Times: Chinas Wirtschaftslage – Coop Anti-War Cafe, 16.7. Frente Unido América Latina

https://youtu.be/EGnXVwWXHSE

Renate (Irlandgruppe Omega) Über den Faschismus, Gramna / 16.7. / Frente Unido América Latina

https://youtu.be/3i7Sk8Wfa1Q

Chinas Wirtschaftslage – H. Bücker, Coop Anti-War Cafe Berlin, 16.7. Frente Unido América Latina

https://youtu.be/0jUEyoM0GRE

Rede für Cuba Si – 16. Juli / Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/ugnTlCLXZZ4

Rede von Joe Lombardo (UNAC) in Solidarität mit Kuba DE – Frente Unido América Latina Berlin / 16.7.

https://youtu.be/l87nkl59Ptk

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related