In Eurasien ist der Krieg der Wirtschaftskorridore in vollem Gange – Von Pepe Escobar

Mega-eurasische Organisationen und ihre jeweiligen Projekte wachsen jetzt in Rekordgeschwindigkeit zusammen, wobei ein globaler Pol dem anderen weit voraus ist.

Der Krieg der Wirtschaftskorridore schreitet nun mit voller Geschwindigkeit voran, wobei der bahnbrechende erste Frachtfluss von Waren von Russland nach Indien über den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) bereits in Kraft ist

Nur wenige, sowohl im Osten als auch im Westen, wissen, wie dies eigentlich schon lange im Entstehen ist: Das Russland-Iran-Indien-Abkommen zur Umsetzung einer kürzeren und billigeren eurasischen Handelsroute über das Kaspische Meer (im Vergleich zum Suezkanal) , wurde erstmals im Jahr 2000 in der Zeit vor dem 11. September unterzeichnet.

Hier weiterlesen:

https://seniora.org/politik-wirtschaft/in-eurasien-ist-der-krieg-der-wirtschaftskorridore-in-vollem-gange

Pepe Escobar ist ein brillianter brasilianischer Journalist und geopolitischer Analytiker. Er berichtet seit 1985 als Auslandskorrespondent aus vielen Teilen der Welt und lebte in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Washington, Bangkok und Hong Kong. Escobar schreibt regelmäßig für die Online-Zeitung Asia Times und The Cradle.

