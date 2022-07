https://de.topwar.ru/199095-glava-serbskogo-mvd-ukrainskomu-deputatu-posledovateli-bandery-po-opredeleniju-ne-mogut-perevospitat-narod-serbii.html

15.7.2022

Der Leiter des serbischen Innenministeriums an den ukrainischen Abgeordneten:

Banderas Anhänger können per Definition das serbische Volk nicht ‚umerziehen‘.



Zwischen den ukrainischen und serbischen Politikern gab es einen Briefwechsel, wenn das Wort in diesem Fall angebracht ist, „Diskussion“. Es begann mit einer Erklärung des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, dass die Situation in der Ukraine so sei, dass russische Truppen die Kontrolle über neue Gebiete des Donbass übernehmen. Alexander Vucic bemerkte, dass der russische Präsident Wladimir Putin neue Bedingungen vorlegen werde, sobald die Linie Seversk-Soledar-Artemovsk und dann Slavyansk-Kramatorsk genommen sei. Wenn diese Bedingungen ignoriert werden, erwartet Europa, so der serbische Staatschef, „die Hölle“. Gleichzeitig fügte der Präsident hinzu, dass diese Bedingungen von Kiew und dem Westen ignoriert würden. Vučić bemerkte auch, dass in der Ukraine ein Weltkrieg stattfindet, den der Westen durch die Hände der Ukrainer gegen Russland führt.

Aleksey Goncharenko, ein regelmäßiger Emporkömmling unter den ukrainischen Abgeordneten, der für seine Beteiligung an Verbrechen im Gewerkschaftshaus von Odessa bekannt ist, reagierte auf diese Äußerungen. Goncharenko sagte, dass „die Serben auf eine schwierige Umerziehung warten, ein unangenehmer Prozess, den die Ukraine durchführen kann“.

Der Leiter des serbischen Innenministeriums Alexander Vulin beschloss, diese Worte nicht unbeantwortet zu lassen. Laut Vulin „können die Anhänger von Bandera per Definition weder das serbische Volk noch den Präsidenten umerziehen“. Vulin: „In der Ukraine kommt das Böse zum Beispiel von denen, die zusammen mit gewissen Kroaten die Ideen teilen, die sie einst nach Stalingrad gebracht haben.“ Der Leiter des serbischen Innenministeriums bezog sich also auf die kroatischen und Bandera-Einheiten, die Nazideutschland dienten.

https://pressefreiheit.rtde.tech/europa/143763-britischer-militaerchef-naechster-premierminister-muss-russland-als-groesste-bedrohung-anerkennen/

18.7.2022

Britischer Militärchef: Nächster Premierminister muss Russland als „größte Bedrohung“ anerkennen



Der Nachfolger von Boris Johnson als britischer Premierminister sollte anerkennen, dass Russland die „größte Bedrohung“ für das Vereinigte Königreich darstellt, sagte der Chef des britischen Verteidigungsstabs, Admiral Tony Radakin.

Die Einweisung, die der neue Regierungschef von den obersten Militärs erhalten soll, werde „von der Ukraine und der Unterstützung, die wir der Ukraine gewähren, dominiert werden“, sagte Radakin im Sonntagmorgenprogramm gegenüber BBC One. Und er ergänzte: „Und dann müssen wir den Premierminister an die außerordentliche Verantwortung erinnern, die er gegenüber Großbritannien als Atommacht hat“.

Johnson hatte Anfang des Monats nach mehreren öffentlichkeitswirksamen Skandalen und einer Welle von Rücktritten seiner Kabinettsminister seinen Rücktritt angekündigt. Er bleibt jedoch noch so lange im Amt, bis sein Nachfolger gewählt ist.

Unter dem scheidenden Premierminister war London einer der stärksten Unterstützer Kiews im militärischen Konflikt mit Moskau. Großbritannien belieferte die Ukraine mit Waffen, bildete Truppen aus und setzte sich für eine militärische Lösung der Krise ein, während es gleichzeitig weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängte.

Nach Einschätzung des britischen Militärs hat Russland „ein relativ stabiles Regime“, was bedeute, dass es Großbritannien auch in den kommenden Jahren gefährden werde, so Radakin weiter: „Die Herausforderung durch Russland wird weit über die Jahre 2022, 2023 und 2024 hinaus andauern, sie wird für eine lange Zeit andauern … möglicherweise Jahrzehnte, was die Bedrohung durch Russland angeht.“

Moskaus Landstreitkräfte „sind wahrscheinlich kurzfristig eine geringere Bedrohung, weil sie durch die Kämpfe in der Ukraine dezimiert werden“, fügte er hinzu. Aber gleichzeitig warnte er: „Aber Russland ist nach wie vor eine Atommacht, es hat Cyber-Fähigkeiten, es hat Weltraum-Fähigkeiten und es hat spezielle Programme unter Wasser, sodass es die Unterwasserkabel bedrohen kann, die den Informationsfluss um den ganzen Globus ermöglichen.“

Auf die Frage, wie das britische Militär aussehen würde, wenn die Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP erhöht würden, wie von einigen Politikern gefordert, sagte der Admiral, dass die Streitkräfte dann „noch moderner und schlagkräftiger wären und noch mehr Einfluss in der Welt hätten“.

Letzten Monat gab Radakin zu, dass das Vereinigte Königreich der Ukraine bereits so viele Waffen geliefert habe, dass es Jahre dauern werde, bis das Land sie ersetzen könne. Im britischen Parlament sagte er: „Ja, man kann Granaten und Artillerie produzieren, aber selbst bei den nicht so anspruchsvollen Waffen, selbst bei den bescheidenen NLAW (Panzerabwehrwaffen), wird es mehrere Jahre dauern, bis wir unsere ursprünglichen Bestände wieder erreicht haben.“

Großbritannien bräuchte nun zwischen fünf und zehn Jahren, um eine Division aufzustellen, „die wir wollen“, so der Admiral.

https://pressefreiheit.rtde.tech/international/131481-liveticker-zum-ukraine-krieg-eu/

17.7.2022 21:55 Uhr

Selenskij-Berater fordert Sekundärsanktionen gegen China und Indien

Dem Wirtschaftsprofessor und Selenskij-Berater Alexander Rodnianski gehen die bisherigen Sanktionen immer noch nicht weit genug. In einem Interview mit der Welt fordert er ein vollständiges Embargo auf Rohstoffe aus Russland und einen Strafzoll auf Gas und Öl, den natürlich die Endverbraucher zahlen müssten. Auf die Sorgen, die viele deutsche Bürger angesichts der explodierenden Energiepreise haben, antwortet er nur: „Wenn auf der Waagschale der Frieden in Europa liegt, ist das ein Preis, den man zahlen sollte.“

Von der Bundesregierung erwartet Rodnianski Zustimmung zum Export spanischer Leopard 2-Panzer in die Ukraine: „Wir brauchen viel mehr Offensivwaffen, weil wir im Donbass leider quantitativ deutlich unterlegen sind.“ Die EU und die USA sollten seiner Meinung nach Sekundärsanktionen einführen, also Sanktionen gegen jene Länder, die weiterhin mit Russland Handel treiben. „Für Länder wie China und Indien würde damit ein Anreiz geschaffen, die Sanktionen einzuhalten.“

Zu den ökonomischen Rückwirkungen solcher Sanktionen äußerte er sich nicht, die Welt fragte aber auch nicht nach. Deutschland sieht er als problematischen Partner – anders als die USA, Großbritannien, die Polen und die Balten. Eine Option auf Frieden benennt er nicht. „Die Ukraine wird die territoriale Integrität des Landes nicht aufs Spiel setzen. Es gibt keine Bereitschaft, Gebiete aufzugeben.“

18.7.2022 17:00 Uhr

Maria Sacharowa: Selenskij will keinen Frieden

Kiew habe erneut bekräftigt, dass es die Verhandlungen mit Moskau zur Lösung der Ukraine-Krise ablehne, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Damit kommentierte sie die jüngste Aussage des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba, wonach der Verhandlungsprozess nur nach einer „Niederlage Russlands“ möglich sei und es sonst „wieder die Sprache der Ultimaten sein“ werde. Darauf antwortete Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal: „Die Antwort an alle, die Russland vorwerfen, ’nicht mit dem Kiewer Regime zu verhandeln‘. Das Kiewer Regime hat selbst darauf verzichtet. Kuleba hat dies heute erneut bewiesen. Er hat jedoch vergessen hinzuzufügen, dass dies nicht die Position des ukrainischen Staates ist, sondern ein von Washington gesungenes Lied, das das Kiewer Regime zur Ausführung akzeptiert hat. Aber es steht fest − Selenskij und seine Mitstreiter (was von ihnen übriggeblieben ist) wollen keinen Frieden.“

https://de.news-front.info/2022/07/18/the-economist-drei-grunde-fur-washington-die-finanzielle-und-militarische-hilfe-fur-kiew-einzustellen/

18.7.2022

The Economist: Drei Gründe für Washington, die finanzielle und militärische Hilfe für Kiew einzustellen



The Economist hat berichtet, dass die amerikanische Gesellschaft und das politische Establishment der Ukraine-Frage überdrüssig geworden sind. Der Publikation zufolge ist nicht jeder in der politischen Elite der USA für eine Fortsetzung der Konfrontation mit Russland.

Die Zeitung stellte fest, dass es für das Weiße Haus immer schwieriger wird, den amerikanischen Bürgern zu erklären, warum Haushaltsmittel in die Ukraine fließen. Dies erscheint vor dem Hintergrund der Treibstoffkrise und der Rekordinflation in den USA besonders kontrastreich. Die Zeitung schreibt auch, dass es unter den gegenwärtigen Umständen selbst für die US-Wirtschaft äußerst schwierig ist, das Tempo der finanziellen und militärischen Hilfe für Kiew langfristig beizubehalten. Er kommt zu dem Schluss, dass alle drei oben genannten Umstände auf einen Punkt hinauslaufen — die Regierung von Präsident Joe Biden, die nach Ansicht von The Economist so schnell wie möglich einen Ausweg aus der Situation finden sollte.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related