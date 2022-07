Aus einer Broschüre von Agneta Norberg: Der Norden als Plattform für den Krieg gegen Russland / The North a Platform for Warfare Against Russia, 2017

Fathering The Unthinkable, 1983



Die Nazis zerstörten ganz oder teilweise:



15 große Städte

1710 Städte

70.000 Dörfer

60 Millionen Gebäude

25 Millionen Menschen wurden obdachlos

32.000 Industriebetriebe wurden zerstört.

10.000 Kraftwerke,

3000 Ölquellen

über 1000 Kohleminen

60.000 km Gleisanlagen

86.000 Meilen Hauptautobahnen

Die Nazis transportierten nach Deutschland:

14.000 Dampfkessel,

1400 Turbinen

11.300 elektrische Generatoren.

Fast 100.000 Kolchosen wurden geplündert.

Die Nazis schlachteten und verzehrten oder habven nach Deutschland gebracht:

7 Millionen Pferde, 17 Millionen Rinder, 20 Millionen Schweine,

27 Millionen Schafe und Ziegen, 110 Millionen Geflügel.

Etwa 40.000 Krankenhäuser und medizinische Zentren wurden zerstört.

64.000 Schulen und Hochschulen,

43.000 öffentliche Bibliotheken mit über 100 Millionen Büchern,

44.000 Theater,

fast 3000 Kirchen und über 400 Museen.

Bei der ersten Volkszählung nach dem Krieg:

Es gab es noch 31 Millionen Männer und 53 Millionen Frauen, die über 18 Jahre alt waren.

27 Millionen Männer und Frauen verloren im Krieg ihr Leben.

„Das haben „die Russen“ in ihrem kollektiven Gedächtnis. Es erklärt auch, warum Putin von der Mehrheit der Bevölkerung massiv unterstützt wird.“ (Agneta Norberg ist im Vorstand des schwedischen Friedensrates.)

(Zahlen aus einem Buch von Professor Brian Easlea, London)

