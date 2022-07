Friedensgespräche in der Ukraine in Sicht? (Indian Punchline)

Finanzminister sind die Schuppentiere in der Welt der internationalen Diplomatie, einsame Tiere und Raubtiere, im Gegensatz zu Außenministern, die wie Glühwürmchen sind, faszinierende und wunderschöne Tiere, die durch ihren Schwanz Licht erzeugen. Während der US-Außenminister Antony Blinken, der vor einer Woche am Treffen der G20-Außenminister in Bali teilnahm, einen dramatischen Eklat inszenierte, als der russische Außenminister Sergej Lawrow sich erhob, um zu sprechen, blieb Finanzministerin Janet Yellen einfach sitzen und hörte der Rede des russischen Ministers Anton Siluanov auf dem Treffen von G20-Finanzminister und Notenbankchefs zu, die am Freitag in Bali begannen.

Tatsächlich sagte Yellen in ihren Redebeitrag Folgendes: sie nannte Russlands Krieg in der Ukraine die „größte Herausforderung“ für die Weltwirtschaft und all das – während der anwesende stellvertretende russische Finanzminister Timur Maksimov ruhig zuhörte. Ein gemeinsames Kommuniqué ist jedoch unwahrscheinlich, da die USA die Verbündeten der G20 auf eine Preisobergrenze für russisches Öl drängen, wo es an Konsens mangelt. Trotzdem fällt die Mäßigung in Yellens Verhalten auf, da sie vielleicht merkt, dass sie nicht mehr die globale Agenda bestimmt.

Sogar ein enger Freund der USA wie der ehemalige israelische Außenminister Shlomo Ben-Ami weist darauf hin, dass „Russland es im Allgemeinen geschafft hat, die Flut auf dem Schlachtfeld der Ukraine einzudämmen“, und dass sich „eine ähnliche Verschiebung zu Russlands Gunsten geopolitisch abspielen könnte“. bedeuten würde, dass „die Folgen des Verbleibs auf dem aktuellen Weg weitaus schlimmer ausfallen könnten“.

Solche Stimmen der Vernunft müssen in Washington wahrgenommen werden. Allein in der vergangenen Woche hat Washington dreimal die Bereitschaft gezeigt, die westlichen Sanktionen gegen Russland in eine Richtung zu „drücken“, die den Bedenken Moskaus Rechnung trägt.

Das jüngste Beispiel betrifft die Nahrungsmittelkrise, wo Russland und die Ukraine eine Einigung erzielt haben, wonach Kiew die Minen in den Gewässern um seine südlichen Häfen entfernen wird, damit sich ein „Getreidekorridor“ zum Bosporus hin öffnet. Inzwischen hat Washington internationale Banken, Schifffahrts- und Versicherungsunternehmen darüber informiert, dass die westlichen Sanktionen nicht auf Russlands Exporte von Getreide und Düngemitteln auf den Weltmarkt anwendbar sind.

Erneut entstand eine potenziell explosive Situation, als Litauen am 18. Juni den Transit russischer Waren von und nach der Exklave Kaliningrad blockierte. Nach den wütenden Protesten und Warnungen Moskaus vor Vergeltung veröffentlichte die Europäische Kommission am 13. Juli eine revidierte Entscheidung in „einer Demonstration von Realismus und gesundem Menschenverstand“, wie es der Sprecher des russischen Außenministeriums ausdrückte.

Gemäß den EU-Richtlinien wird der Schienentransit von Öl und Erdölprodukten, Kohle, Stahl und Eisen, Holz, Zement und anderen nichtmilitärischen Gütern nach Kaliningrad im Rahmen der Sanktionen nicht verboten. Es ist unvorstellbar, dass die EU gehandelt hat, ohne Washington zu konsultieren, das wahrscheinlich eingegriffen hat, um die potenziell gefährliche Konfrontation zu entschärfen.

In ähnlicher Weise räumte der Sprecher des US-Außenministeriums am 11. Juli ein, dass Washington einen Sanktionsverzicht Kanadas befürworte, der es Siemens ermöglichen würde, eine dringend benötigte Turbine für den Betrieb der Gazprom-Gaspipeline Nord Stream nach Europa zu verlegen, damit sich Deutschlands Energiesituation nicht verschlechtert .

In jeder der drei oben genannten Situationen ist Washingtons Haltung, nicht zuzulassen, dass sich die gegenwärtige Konfrontation zwischen Russland und Europa weiter verschärft. Washington muss sich bewusst sein, dass die Kriegsmüdigkeit in Europa eine zwingende Realität ist. Die Bauernproteste in den Niederlanden haben sich schnell über ganz Europa verbreitet.

Der britische Premierminister Boris Johnson mag nach einer politischen Implosion zurückgetreten sein, die er selbst verursacht hat, aber es war auch eher ein Prozess als ein Ereignis, und der Zustand der britischen Wirtschaft, die am Rande einer Rezession stand, war ein wichtiger Faktor. Italiens Regierung steht nun am Rande des Zusammenbruchs, und erneut wurden die Maßnahmen zum Ausgleich der Lebenshaltungskostenkrise zu einem Brennpunkt für Spannungen, die sich innerhalb der breiten Koalition von Premierminister Mario Draghi zusammenbrauten.

Wenn es um Deutschland, das Kraftzentrum Europas, geht, sind alle Wetten abgeschlossen. Die Machbarkeit der Wiederbelebung der Kernenergieerzeugung; Inflation und die wirksamsten Methoden zu ihrer Bekämpfung; steigende Preise; Energiesicherheitskrise; Drohende Industrieschließungen und massiver Beschäftigungsabbau – diese haben die parteiübergreifenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der von Bundeskanzler Olaf Scholz geführten Regierungskoalition verschärft und die öffentliche Unterstützung stetig erodiert.

Die internen Meinungsverschiedenheiten in zentralen Fragen beeinträchtigen die Entscheidungsfindung der Regierung und schmälern das Ansehen des Koalitionskabinetts. Der British Telegraph berichtete gestern: „Deutschland, einst bewundert und beneidet, ist heute das Lehrbuchbeispiel dafür, wie viel Schaden eine fehlgeleitete Außen- und Energiepolitik anrichten kann.“

Die Zeitung unterstrich, dass Scholz versuche, sowohl den Nato-Staaten als auch Russland zu gefallen, während „niemand ihn respektiert“ und es wenige Möglichkeiten für weitere Entwicklungen gebe. Ihre Prognose: „Entweder wird Berlin einen massiven Rückschlag erleiden, begleitet vom Scheitern der regierenden ‚Ampel‘-Koalition, oder man wird vor Putin kapitulieren.“

Tatsächlich zieht Moskau die Schrauben an. Gazprom warnte am Mittwoch, dass es trotz der Entscheidung Kanadas, eine wichtige Turbine nach der Reparatur zurückzugeben, die Funktion „kritischer“ Ausrüstung für die Gaspipeline Nord Stream 1 nicht garantieren könne.

Noch vor nicht allzu langer Zeit prognostizierte Putin, dass Deutschland die nächste Supermacht der Welt sein würde. Deutschland zahlt in der Tat einen sehr hohen Preis dafür, dass es der kriegerischen Linie der USA gegenüber Russland folgt. Vor allem die Grünen in der Koalition von Scholz gingen an die Grenzen. Heute hat Washington keine Lösungen anzubieten, da die deutsche Wirtschaft aufgrund der Sanktionen gegen Russland am Rande des Zusammenbruchs steht.

Die bittere Wahrheit ist, wie China Daily feststellte : „In der europäischen Schuldenkrise von 2011 fungierte Deutschland mit einer ausreichenden Versorgung mit russischer Energie dank der stabilen Beziehungen zu Moskau, die die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel unterhielt, als Retter der Europäer Union… Wird Deutschland diesmal die EU retten können? ”

Natürlich versteht die Biden-Administration, dass das westliche Bündnis vor der Stunde der Wahrheit steht. Das dreimalige „Verrücken“ der Sanktionen in der vergangenen Woche vermittelt etwas.

Die einflussreiche russische Tageszeitung Izvestia schrieb am Mittwoch , dass die Einigung über den „Getreidekorridor“ über das Schwarze Meer das Ambiente für die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau schaffen könne. Die Tageszeitung zitierte Ivan Abramov, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaftspolitik des Föderationsrates (Oberhaus des Parlaments), mit den Worten:

„Natürlich können jetzt alle Vereinbarungen die Positionen näher bringen. In Kaliningrad hat es Verschiebungen gegeben. Vielleicht wird der Erfolg der Getreideverhandlungen ein Ansporn für die Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit der Ukraine sein. Darauf sollte Kiew jedoch vorbereitet sein.“

Abramov deutete an, dass Präsident Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan bei ihrem bevorstehenden Treffen am Dienstag in Teheran neue Friedensgespräche erörtern könnten. Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaftspolitik der Staatsduma (Unterhaus des Parlaments), Artem Kiryanov, sagte der Iswestija auch, dass die von Moskau erklärten Bedingungen erfüllt werden müssten, um die spezielle Militäroperation in der Ukraine zu stoppen, aber Kiew scheint stattdessen geneigt zu sein sich auf die Lieferung westlicher Waffen zu verlassen, anstatt sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Vor diesem Hintergrund hat der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu heute dem Kommandoposten der südlichen und mittleren Gruppen der russischen Streitkräfte, die die militärischen Spezialoperationen in der Ukraine anführen, einen „Inspektionsbesuch“ abgestattet, um von den Armeekommandeuren informiert zu werden über „die aktuelle Lage, das Vorgehen des Gegners und den Fortgang der Kampfaufgabenerfüllung“.

In der Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums heißt es, Schoigu habe „die notwendigen Dekrete zur Intensivierung der Aktionen der Truppengruppen an allen Fronten erlassen, um massive Raketen- und Artillerieangriffe des Kiewer Regimes auf zivile Infrastruktureinrichtungen, die Bevölkerung von Donbass und andere Regionen zu verhindern“. Shoigus Fokus lag eher auf der Konsolidierung der militärischen Errungenschaften als auf neuen Offensiven.

