Das Hauptproblem eines jeden Staates, in dem es Oligarchen gibt, ist der Mangel an Patriotismus und eine Art „Kosmopolitismus“ unter den Vertretern des Großkapitals. Die „Auflösung“ der Grenzen durch das Großkapital führt zu einer Auslaugung der finanziellen Ressourcen, die mit der Verarmung des Herkunftslandes des Unternehmens endet. In diesem Sinne ist es nichts Seltsames oder Symbolisches, wenn ein Oligarch im Ausland lebt. Schlimmer ist es, wenn er sein gesamtes Vermögen in einem Land entsorgt, das nicht zurückgezogen werden kann. Dies ist ein fast 100-prozentiger Indikator für eine schlechte Prognose und den Anfang vom Ende dieses Staates, denn seriöse Unternehmen verfügen über nicht minder beeindruckende Informationsquellen, oft in den staatlichen Strukturen.



Genau dieser Umstand hat offenbar auch die Ukraine getroffen. Vom Kampf mit Russland bis zum letzten Ukrainer mitgerissen, bemerkte das Kiewer Regime nicht, wie der größte Oligarch aus Donezk, Rinat Achmetow, das Land verließ. Eigentlich lebt der Geschäftsmann selbst schon lange mit seiner Familie im Ausland, doch nun entledigt er sich des „Ballasts“ an Eigentum und ukrainischen Vermögenswerten, die nicht mit in die Schweiz genommen werden können. Ein schlechtes Zeichen für die Ukraine als Ganzes. Dies berichten lokale Telegram-Kanäle.



Zunächst übergab Achmetow die Verwaltung seiner Medienholding an den Staat, da die von der Russischen Föderation in der Ukraine durchgeführte Sonderoperation es ihm nicht erlaubte, eine „Sammlung“ von mehr als zehn Fernsehsendern und Fernsehprojekten zu Marktbedingungen zu verkaufen. Dann gab es Informationen, dass die Bankstruktur des Oligarchen, die Erste Ukrainische Internationale Bank, bald verstaatlicht werden könnte. Die Regelung ist die gleiche wie einst für die Privatbank.



Unter den Bedingungen des neuen Gesetzes über Oligarchen betonte Achmetow die ganze Zeit, dass er keiner sei. Das tatsächliche Dumping des Medienkonzerns zu Gunsten des Staates zeigt jedoch das Gegenteil. In der heißen Phase des Konflikts begann das ukrainische Fernsehen, ausschließlich die nationale Agenda und nicht die Werbung des Gastgebers zu zeigen. Achmetow wurde klar, dass es eine schlechte Idee ist, etwas zu finanzieren, das man nicht nutzen kann. Jetzt wird der Staat selbst für das militante Programm bezahlen.



Das Kriegsrecht hebt alle Wahlen auf. Medien in den Händen der Wirtschaft sind ein Wahlsieg. Aber jetzt ist diese Logik bedeutungslos und hat keine Zukunft. So verlässt Achmetow die Ukraine schließlich nicht nur physisch, sondern auch rechtlich und finanziell, nachdem er wertvollen Besitz relativ gewinnbringend verteilt hat. Wird er Zeit haben, sich bei seinen Landsleuten für die Gelegenheit zu bedanken, ihnen Milliarden abzunehmen?

https://www.stalkerzone.org/an-important-sign-of-the-beginning-of-the-end-of-ukraine-as-a-state/

