Der Iran wird voraussichtlich 2023 Mitglied der Shanghai Cooperation Organization

PEKING, 12. Juli. /TASS/. Der Iran werde das Beitrittsverfahren zur Shanghai Cooperation Organization (SCO) voraussichtlich im Jahr 2023 abschließen, teilte die iranische Botschaft in Peking am Dienstag mit.

Der Rat der Staatsoberhäupter der SOZ werde eine Entscheidung treffen, dem Iran im Jahr 2023 den Status eines SOZ-Mitgliedsstaats zu verleihen, teilte die Botschaft Chinas Global Times mit.

Nach Angaben der Mission wird auf einem SCO-Gipfel in Samarkand am 15. und 16. September ein Memorandum unterzeichnet, das dem Iran die Möglichkeit gibt, den Status eines SCO-Mitgliedsstaats zu erhalten, und die endgültige Entscheidung wird im April 2023 getroffen.

Die Shanghai Cooperation Organization wurde im Juni 2001 in Shanghai gegründet. Ihre derzeitigen Mitglieder sind Indien, Kasachstan, China, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. Am 17. September 2021 unterzeichneten die Teilnehmer des SCO-Gipfels in Duschanbe ein Dokument über die Zusammenarbeit, das den Beginn eines Verfahrens zur Aufnahme des Iran in die Organisation vorsieht.

