Laut Daten, die am Freitag vom Nationalen Statistikamt veröffentlicht wurden, stieg Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Halbjahr dieses Jahres im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, während das BIP im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 0,4 Prozent anstieg -Jahr. Unter dem Einfluss unerwarteter Faktoren wie dem Russland-Ukraine-Konflikt und neuen Wellen von COVID-19-Ausbrüchen haben wir den Test bestanden, ein positives Wachstum erzielt und die Wirtschaft stabilisiert. Dies war nicht einfach, und die chinesische Wirtschaft hat erneut große Widerstandsfähigkeit bewiesen.

Aus der Gesamtentwicklung der ersten Jahreshälfte lässt sich leicht erkennen, dass sich die Wirtschaft im Januar und Februar recht gut entwickelt hat. Im März und April war Chinas Wirtschaft stark betroffen, und im Mai und Juni zeigte es einen Trend der allmählichen Stabilisierung und Erholung. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeigte eine V-förmige Erholung. Außenhandel, Fertigung und andere Bereiche haben ein Wachstum erzielt, das höher als erwartet ausgefallen ist, insbesondere die Hightech-Fertigung, und auch die Produktion von Fahrzeugen mit neuer Energie und Solarbatterien hat deutlich zugenommen. Gleichzeitig hat die Sommergetreideproduktion eine Rekordernte erlebt, die dazu beitragen wird, die Ernährungssicherheit des Landes zu gewährleisten und Risiken in einer Zeit zu vermeiden, in der sich der Schatten einer Lebensmittelkrise über der Welt abzeichnet. All dies deutet darauf hin, dass die Schwierigkeiten vorübergehend sind,

Dass sich die chinesische Wirtschaft unter äußerst schwierigen Bedingungen zum Besseren wenden konnte, ist neben der inhärenten Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft auch auf die offensichtlichen Ergebnisse einer Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft zurückzuführen, die von ihr vorangetrieben wurden dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und dem Staatsrat rechtzeitig mitzuteilen. Mit anderen Worten, dies ist eine Manifestation und ein Beweis für die Fähigkeiten Chinas zur wirtschaftlichen Steuerung. „Eigene Widerstandsfähigkeit“ und „Governance-Fähigkeit“ sind für uns die beiden wichtigsten Faktoren, um die aktuelle Situation und die Aussichten der chinesischen Wirtschaft einzuschätzen und zu beurteilen, und sie sind eine starke Grundlage für unser anhaltendes Vertrauen und unseren Optimismus.

Optimismus ist keineswegs dasselbe wie Probleme zu vermeiden, und blinder Optimismus kann niemals Hindernisse überwinden. Der Weg für China wird nicht glatt verlaufen: Die Erholung der Weltwirtschaft ist noch fragil und schwach, das Risiko einer weit verbreiteten Stagflation steigt, heimische Epidemien sind immer noch sporadisch, eine schleppende Binnennachfrage und Angebotsschocks haben sich verflochten, strukturelle Widersprüche und konjunkturelle Probleme überlagern sich , und Marktteilnehmer haben immer noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung ist nicht stabil. All dies stellt die zukünftige Entwicklung Chinas vor Herausforderungen. Vertrauen und Schwung in die allgemeine Erholung der Wirtschaft zu bringen, insbesondere bei der Stabilisierung der Beschäftigung, der Stabilisierung der Preise und der Aktivierung der Vitalität der Marktteilnehmer, steht diesbezüglich noch immer vor schweren Prüfungen.

Erwähnenswert ist, dass China in den letzten Jahren darauf bestanden hat, eine stetige Geldpolitik umzusetzen und genügend politischen Spielraum und Instrumente in der Reserve zu behalten, um mit neuen Herausforderungen und unerwarteten Veränderungen fertig zu werden. Laut Daten, die am Freitag veröffentlicht wurden, stieg der Mehrwert der Hightech-Fertigung im Jahresvergleich um 9,6 Prozent, 6,2 Prozentpunkte schneller als alle Branchen über der angegebenen Größe. Eine weitere Anpassung und Optimierung der Wirtschaftsstruktur wird die Widerstandsfähigkeit und Vitalität der chinesischen Wirtschaft sicherlich stärken.

Die jüngsten Vorfälle mit einigen ländlichen Banken in der zentralchinesischen Provinz Henan und einigen unfertigen Wohnprojekten, die die öffentliche Meinung entzündet haben, haben die Aufmerksamkeit der zuständigen Behörden auf sich gezogen, und es wird davon ausgegangen, dass ihre Risiken wirksam kontrolliert werden. Sie sind langfristige Probleme, die sich während der wirtschaftlichen Entwicklung angesammelt haben, aber in jüngster Zeit in konzentrierter Weise aufgetreten sind, was darauf hinweist, dass kurzfristige Schwierigkeiten die wirtschaftliche Transformationsphase überlagert haben, und es ist einfach, diese angehäuften Probleme aufzudecken. Verschiedene Situationen in jüngster Zeit haben weiter gezeigt, dass Epidemieprävention, wirtschaftliche Stabilisierung und die Sicherheit der Entwicklung von wesentlicher Bedeutung sind.

Die grundlegenden Merkmale der chinesischen Wirtschaft wie ausreichendes Potenzial, große Widerstandsfähigkeit und starke Vitalität haben sich nicht geändert. Im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften der Welt sind Chinas „Probleme“ kurzfristiger und vorübergehender Natur. Gleichzeitig ist Chinas Status als wichtiges Produktionsland stabiler geworden, was unsere Fähigkeit, Risiken zu widerstehen, verbessert.

Am wichtigsten ist, dass die Konzentration auf große Aufgaben unter der starken Führung des Zentralkomitees der KPCh immer Chinas herausragender Vorteil war. Jetzt, da wir das Problem identifiziert haben und eine starke Entschlossenheit und einen klaren Weg haben, werden wir in der Lage sein, die Schwierigkeiten zu lösen. Es wird auch in Zukunft Höhen und Tiefen geben, aber solange die gesamte Gesellschaft zusammenarbeitet.

