Woher droht die größte Gefahr?  Wie kann ein mit Nuklearwaffen geführter Krieg in Europa vermieden werden? – Von Bruno Mahlow

Bruno Mahlow wurde als Emigrantenkind 1937 in Moskau geboren. Mit zehn Jahren nach Berlin übergesiedelt, Studium am Institut für Internationale Beziehungen in Moskau und Tätigkeit im diplomatischen Dienst der DDR. Von 1973 bis 1989 Vize-Chef der Abteilung Internationale Verbindungen, danach deren Leiter.



Woher droht die größte Gefahr?

von Bruno Mahlow, 15.7.2022

Der deutsche Blätterwald ist voll im Dienst der Panik um die bevorstehende Energie- und Gasversorgung. Und natürlich wird, wie in anderen Fällen auch, die Ursache mittels Lügen, Vermutung und Unterstellung bei Russland und Putin als die Auslöser und die Verantwortlichen für diese Situation ausgemacht.

Auch über den Krieg in der Ukraine wird bis hinein in manche linke Publikationen mit objektivistischer Neutralität über gegenseitigen Artilleriebeschuss und den zunehmenden Einsatz schwerer Waffen berichtet. Dabei lässt man auch die präzise treffenden US-amerikanischen HIMARS-Mehrfachraketenwerfer nicht aus, die der russischen Seite herbe Verluste beibringen.

Was ausgespart bleibt in den bundesrepublikanischen Medien sind Informationen über das Wirken der Stabsquartiere der NATO und mehr noch – die Aktivität des Pentagons bei der Lenkung des US-Krieges in der Ukraine. Alle entsprechenden Treffen der NATO, der EU, der G7-Gipfel, der NATO-Gipfel in Madrid, fanden zwischen dem 15. und 30. Juni 2022 mit einer ausgesprochenen gegen Russland gerichteten Orientierung statt. Die kürzlich angenommene neue NATO-Strategie bis zum Jahre 2030 enthält folgende Feststellung: “Die russische Föderation stellt die bedeutendste und direkteste Gefahr für die Sicherheit der Verbündeten sowie für den Frieden und die Stabilität in der EURO-atlantischen Region dar.“ Sie sei deshalb auch nicht mehr als Partner der Allianz anzusehen.

Um das mehr als Siebenfache wird die Truppenstärke für das sogenannte „Schnelle Reagieren“ ausgebaut. Gleiches gilt auch für die Einsatzkräfte der NATO in den Ländern Osteuropas. Darüber hinaus geht es um die schrittweise Bildung einer antirussischen Koalition aus mehr als 50 Staaten der Welt, d. h. um eine Art NATO Plus-Koalition.

Zu einer Art absoluter Höhepunkt in den Aktivitäten des Westens wurde das vertrauliche Briefing, auf dem der Verteidigungsminister der USA, Lloyd Austin, alle Länder Europas (!) über die bevorstehende mittelfristig vorgesehene militärische Konfrontation mit Russland, darunter auch über die Anwendung Taktischer Kernwaffen (!) informiert hat. (Quelle: russisches TV-Portal russtrat.ru vom 4.Juli 2022)

Die Maßnahmen Litauens vom 18. Juni im Gebiet Kaliningrad sowie das Einschreiten Norwegens am 28. Juni in Spitzbergen gehören zu flankierenden Demonstrationen der eskalierenden Situation.

Die zunehmende Erhöhung der Spannungen ist somit offenkundig.

Dahinter steht eine menschenfeindliche Strategie „Krieg bis zum letzten Ukrainer“. Diese schließt ein Unentschieden aus und orientiert auf die Niederschlagung oder Kapitulation einer der Seiten. Damit offenbaren die USA die Bestimmtheit der westlichen Pläne gegenüber der Ukraine und Europa.

Russland steht vor der Herausforderung, die Entmilitarisierung der Ukraine bis zur letzten Konsequenz zu Ende zu führen. Das Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten stellt Russland vor die Frage, wie sind die USA zu einer realistischeren Haltung und zur normalen Vernunft zu bewegen. Wie kann ein mit Nuklearwaffen geführter Krieg in Europa vermieden werden?

Das macht eine entsprechende Reaktion Russlands erforderlich. Denn offensichtlich nur, wenn sich die Entscheidungszentren auf dem kontinentalen Teil der USA bedroht fühlen, kann die amerikanische Elite zur Korrektur ihrer Pläne veranlasst werden. Somit provozieren die USA ernste Maßnahmen der russischen Seite, unter anderem militärische Manöver an der Küste der USA bzw. in Lateinamerika.

