Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat den Konflikt in der Ukraine als einen Weltkrieg bezeichnet, in dem der Westen ukrainische Soldaten gegen Russland kämpfen lässt. Diese Feststellung machte er in einem Interview mit TV Pink. Vučić betonte:

„Wir müssen begreifen, dass es sich um einen Weltkrieg handelt und nicht um einen regionalen oder lokalen Krieg. Die gesamte westliche Welt führt mittels der Ukrainer Krieg gegen Russland, dies ist ein weltweiter Konflikt. Das Einzige, was fehlt, ist ein bedeutender Krisenherd in Asien.“

Er wies zudem darauf hin, dass das Geschehen in der Ukraine auch den Balkan ernsthaft in Mitleidenschaft ziehe, versprach aber, alles zu tun, um den Frieden in der Region zu sichern.

