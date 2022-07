Chinesische Regulierungsbehörde verspricht Anleitung zur Bekämpfung von Hypothekenausfallrisiken; „Strengere Regulierung soll Schlupfloch stopfen“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270589.shtml

Zufälligerweise war die zentralchinesische Provinz Henan, eine wichtige landwirtschaftliche Produktionsprovinz, die den Weg für den Vorstoß der lokalen Banken des Landes ebnete und die der Geburtsort des Evergrande-Gründers Xu Jiayin war, in letzter Zeit in den Nachrichten. Es gab Probleme bei mehreren lokalen Dorfbanken und mehreren lokalen nicht fertiggestellten Immobilienprojekten. Diese weisen laut Marktbeobachtern auf die Notwendigkeit einer härteren Haltung bei der Regulierung von ländlichen Banken und Vorverkaufshäusern hin.

Experten behaupteten, dass die unzureichende Aufsicht über den Betrieb der lokalen Bank und die Vorverkaufsgelder der Entwickler als zentrale Auslöser für die vereinzelten Vorfälle identifiziert wurden, die auch in anderen Provinzen bisweilen vorkommen. Sie forderten weitere Anstrengungen, um verbleibende Schlupflöcher zu schließen und Schwachstellen im inländischen Regulierungsrahmen für Banken und Wohnungswesen anzugehen.

Dies, zusätzlich zu einem unerschütterlichen Bemühen, die Korruption im Finanzsektor zu bekämpfen, wird sicherlich die allgemeine finanzielle Robustheit stärken, behaupteten Analysten und argumentierten damit, dass die westlichen Medien die Risiken des Bankensystems des Landes überbewerten. In einem neuen Vertrauensschub versprach die Banken- und Versicherungsaufsicht des Landes am späten Donnerstag, die Projektabwicklung sicherzustellen, da sie das Problem der säumigen Hypothekenrückzahlungen genau beobachtet.

Die Analysten beschrieben die Vorfälle als nur einen Bruchteil des gesamten Bankensektors und der gesamten Hypothekendarlehen und stützten ihre Nüchternheit auf überzeugende Schätzungen und Zahlen, die eine sichere und solide Finanzlandschaft im Allgemeinen darstellen.

Was steckt hinter den Vorfällen?



Obwohl Henan Ende 2006 keine Liste der ersten sechs Provinzen einschließlich Sichuan im Südwesten Chinas und Jilin im Nordosten Chinas erstellte, die für ein Testprogramm für ländliche Banken ausgewählt werden sollten, hat die Zentralprovinz im Laufe der Jahre den Aufbau ihrer lokalen Banken beschleunigt und als Teil eines umfassenderen Vorstoßes zur Finanzierung ländlicher Haushalte und kleiner und kleinster Unternehmen Fuß fassen lassen.

Im Rahmen des Programms würden ländliche Bankinstitute in den Geltungsbereich von Prinzipien niedriger Barrieren, weitem Zugang und strenger Regulierung fallen, und die Schaffung von lokalen Banken war ein großer Teil des Versuchsplans.

Bis 2011 gab es in Henan 23 neu aufgebaute lokale Banken, was es laut Medienberichten zur landesweit zweitschnellsten oder in Zentralchina zur schnellsten Präsenz machte. Zwei der fünf Banken, die kürzlich bei den Vorfällen mit lokalen Banken ins Rampenlicht gerückt sind – vier in Henan und eine in der ostchinesischen Provinz Anhui, in denen Einleger Schwierigkeiten beim Geldabheben von den Banken gemeldet haben – wurden 2011 gegründet.

Mit Stand von Ende 2021, beherbergte das Land 1.651 Dorfbanken oder zahlenmäßig 36 Prozent aller Bankinstitute, berichtete China Business News (CBN) Ende Juni.

Henan belegte laut demselben Bericht mit 86 den dritten Platz in der Rangliste der nationalen Dorfbanken, hinter der ostchinesischen Provinz Shandong und der nordchinesischen Provinz Hebei, die jeweils mehr als 100 solcher Banken hatten.

„Die Aufsichten bei den Banken, insbesondere bei den Dorfbanken, sind aus meiner Sicht bei weitem nicht ausreichend. Die Filialen der Banken haben den Geschäftserfolg in den Vordergrund gestellt, immer weiter ausgebaut und dabei die anwaltlichen Ratschläge zu Compliance und Risikokontrolle ignoriert “, sagte Weng Guanxing, ein Anwalt der in Shanghai ansässigen Anwaltskanzlei Wintell & Co, am Donnerstag gegenüber der Global Times.

Weitere Details über die Vorfälle in der Dorfbank geben Hinweise auf einen laxen Regulierungsmechanismus, der es versäumt hat, widerspenstige Operationen zu beheben, obwohl Regeln vorhanden sind, die als Firewall gegen Verstöße dienen sollen.

Bei einem Medienbriefing im Mai bezeichnete die China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) die Vorfälle mit den Henan-Dorfbanken nicht nur als ein Problem mit Transaktionen zwischen Durchschnittsbürgern und Dorfbanken, sondern mit der Beteiligung anderer Unternehmen und anderer komplexer Geschäftsstrukturen.

Eine lokale Unternehmensgruppe namens Henan New Wealth Group wurde als wichtige Interessenvertretung der lokalen Banken identifiziert, die Plattformen von Drittanbietern oder sogenannte „Fondsmakler“ nutzten, um öffentliche Gelder zu sammeln, sagte die CBIRC und sprach über die Verdächtigen des Unternehmens strafrechtliche Verstöße.

Dennoch steht das Vermögensunternehmen laut Medienberichten nicht auf der Liste der öffentlich zugänglichen Anteilseigner der Xuchang Rural Commercial Bank, dem Initiator der betroffenen Dorfbanken, was auf eine undurchsichtige Struktur dieser Banken hindeutet, die die Prüfungsbemühungen tendenziell erschweren.

Wie die Übergangsregelung für die Verwaltung von lokalen Banken von 2007 vorsieht, ist es diesen Banken untersagt, Kredite über ihre Registrierungsorte hinaus zu vergeben, und Vermögensverwaltungsprodukte sind von ihrem Anwendungsbereich operabler Geschäfte ausgenommen.

Bei den jüngsten Vorfällen haben sich Einleger aus dem ganzen Land über die fehlgeschlagenen Bargeldabhebungen beschwert und Zweifel darüber geäußert, ob ihre Einzahlungen, die größtenteils über Online-Plattformen ermöglicht werden, tatsächlich unter die Kategorie der Finanzprodukte fallen, was offenbar auf eine Nichteinhaltung der Vorschriften von 2007 hinweist.

Bei der Aufsicht über die lokalen Banken in Henan waren die zuständigen Aufsichtsbehörden offenbar nachlässig, sagte Dong Ximiao, Chefforscher am Zhongguancun Internet Finance Institute, am Donnerstag der Global Times.

Es scheint, dass das sporadische Auftreten von Risikovorfällen in den lokalen Banken von Henan in den letzten Jahren, obwohl viele dieser Fälle auf bestimmte Orte beschränkt waren, die örtlichen Aufsichtsbehörden bis vor kurzem nicht dazu veranlasst hat, ausreichende und rechtzeitige Maßnahmen zu ergreifen, um die Lücken zu schließen Vorfälle ziehen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, sagte Dong.

„Chinas makroprudenzielles Aufsichtssystem steht zunehmend vor Herausforderungen durch die Implementierung eines Mikro-Governance-Systems sowie durch die Umgehung der Aufsicht durch regionenübergreifende Fintech“, sagte Chen Jia, wissenschaftlicher Mitarbeiter am International Monetary Institute der Renmin University of China, sagte der Global Times.

Laut Chen sind die Überwachung und Steuerung von Kapitalquellen und -flüssen wichtig für Chinas Gesamtsituation, um systematische Finanzrisiken zu verhindern und aufzulösen. „Es ist ein Kampf, der durch anhaltende Entschlossenheit und starke Technologien unterstrichen wird“, sagte er.

Im Fall von ausgefallenen Hypotheken wurde die unzureichende Überwachung der Vorverkaufsfonds teilweise auf eine Flut von noch zu liefernden Wohnungsbauprojekten zurückgeführt.

Mehr als 100 Immobilienprojekte in 18 Provinzen, darunter Henan und die südchinesische Provinz Guangdong, bilden eine Liste von Projekten, die Hypothekenausfällen ausgesetzt sind, berichtete Tianmu Media mit Sitz in Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang am Mittwoch.

Henan, der Geburtsort von Xu, dem Gründer des angeschlagenen Immobiliengiganten Evergrande, führte die Liste mit mehr als 30 Projekten an, wie aus einem weit verbreiteten Screenshot der Liste hervorgeht. Einige der betroffenen Projekte erwiesen sich als Projekte der Marke Evergrande.

Theoretisch sollte ein kleiner Teil – angeblich 5–10 Prozent – ​​der Vorverkaufsgelder auf ausgewiesenen behördlichen Treuhandkonten gehalten werden, aber einige Entwickler sollen die Gelder zweckentfremdet haben, um ihre neuen Projekte zu finanzieren oder Schulden zurückzuzahlen, was folglich die Projektlieferungen belastete .

Xi Junyang, Professor an der Shanghai University of Finance and Economics, sagte, es sei immer noch nicht klar, welche Seite für diese Wohnungsbaudarlehensprobleme verantwortlich sei, aber die Banken müssten möglicherweise einige Verantwortung übernehmen, wenn sie keine gründlichen Risikomanagementpläne für solche Darlehen erstellten.

Laut Xi sollten die Banken erkennen, dass die Risiken der Kreditrückzahlung für vorverkaufte Häuser viel höher sind als beim Verkauf bestehender Eigenheime, und entsprechende Risikomanagementpläne implementieren müssen.

Beispielsweise sollten sie das Verhältnis solcher Kredite auf einen sehr begrenzten Prozentsatz beschränken und gleichzeitig in den Verträgen klarstellen, wie mit den Krediten umgegangen werden soll, wenn die Entwickler die Häuser nicht rechtzeitig übergeben.

Bankensektor weiterhin in guter Verfassung

Experten betonten, dass solche Fälle wahrscheinlich nicht zu großen systematischen Risiken für das chinesische Bankensystem führen würden, dessen Risikomanagementmechanismen allgemein als stark genug angesehen werden, um unerwarteten Verlusten standzuhalten.

Ein verstärkter Vorstoß zur Behebung regulatorischer Schlupflöcher, der die fortgesetzten Bemühungen zur Bekämpfung der Korruption im Finanzsystem ergänzt, soll die Widerstandsfähigkeit und Robustheit des Bankensektors insgesamt verbessern, stellten sie fest.

Ein aktuelles Beispiel war die öffentliche Anklage gegen Cai Esheng, den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Bankenregulierungsbehörde des Landes, der der Annahme von Bestechungsgeldern und Machtmissbrauch beschuldigt wurde.

Zhao Qingming, ein erfahrener Finanzökonom, sagte der Global Times am Donnerstag, Fälle wie der Zahlungsausfall der lokalen Banken in Henan zeigten, dass finanzielle Risiken oft konzentriert in bestimmten Regionen ausbrechen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie sich zu großen systematischen Risiken ausweiten.

„Die Kreditbereitstellungsquote der heimischen großen und mittleren Banken, meist über 150 Prozent und manchmal sogar 300 oder 400 Prozent, reicht im Allgemeinen aus, um notleidende Kredite oder andere Risiken abzudecken“, sagte Zhao.

Die Risiken könnten für kleine und Mikrobanken größer sein, von denen viele nicht in der Lage sind, ein Risikomanagementsystem einzurichten, aber der Anteil der lokalen Banken macht nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtbanken Chinas in Bezug auf die Vermögensgröße aus, Zhao sagte.

Die überwiegende Mehrheit der kleinen und mittelgroßen Banken in China bleibt in Bezug auf die Ratings der Zentralbanken innerhalb sicherer Grenzen, sagte Sun Tianqi, Leiter des Finanzstabilitätsbüros der Zentralbank, am Mittwoch gegenüber Reportern.

Die finanziellen Risiken des Landes seien im Allgemeinen kontrollierbar, da sich 99 Prozent der Vermögenswerte des Bankensektors innerhalb sicherer Grenzen befänden, sagte Sun.

Ende 2021 verfügten die Banken über Vermögenswerte von 345 Billionen Yuan (51,26 Billionen US-Dollar), was 90 Prozent des gesamten Finanzvermögens ausmacht, gab Sun bekannt und sprach von der Notwendigkeit eines stabilen Bankensektors und einer finanziellen Stabilisierung.

Um die Bedenken bestimmter Einleger auszuräumen, die Schwierigkeiten beim Abheben von Geldern von den betroffenen lokalen Banken gemeldet haben, haben die örtlichen Banken- und Versicherungsaufsichtsbehörden in den beiden Provinzen mit Plänen reagiert, Einlagen für Personen mit einem Gesamtvermögen von zunächst nicht mehr als 50.000 vorzuschießen Yuan pro Stück, behaupteten Medienberichte.

Analysten sagten auch, dass die Verluste von Bankaktien am Mittwoch und Donnerstag inmitten von Berichten über Aussetzungen bei Hypothekenrückzahlungen auf eine unbegründete Überreaktion des Marktes hindeuten.

Als Reaktion auf ausbleibende Hypothekenrückzahlungen aufgrund verzögerter Projektabwicklung versprach die CBIRC, Finanzinstitute zu einem marktorientierten Umgang mit Risiken zu verankern, berichtete der staatliche Sender am späten Donnerstag.

Die CBIRC sagte, sie habe Lieferverzögerungen bei bestimmten Entwicklerprojekten zur Kenntnis genommen, deren Schlüssel in der „Gewährleistung der Lieferungen“ liege, die die Regulierungsbehörde genau beobachte.

Die Regulierungsbehörde versprach, sich mit den Wohnungsbaubehörden und der Zentralbank abzustimmen, um die lokalen Regierungen bei der Sicherstellung der Projektabwicklung, dem Schutz des öffentlichen Interesses und der strukturellen Stabilität zu unterstützen.

Bis Ende 2021 machten verspätete Projektabwicklungen in 24 Großstädten 10 Prozent der Gesamtverkaufsfläche aus, berichtete China Fund News am Mittwoch unter Berufung auf das inländische Immobilienberatungsunternehmen CRIC China.

Selbst im pessimistischsten Szenario würden Verzögerungen bei der Abwicklung von Immobilien nur 5 bis 10 Prozent der Gesamtsumme des Landes ausmachen, so CRIC China, das die Größenordnung potenzieller Hypothekenausfälle landesweit auf 360 Milliarden Yuan (53,48 Milliarden US-Dollar) bis 730 Milliarden Yuan bezifferte .

Dies entspräche einer Ausfallrate von 0,9 bis 1,9 Prozent der insgesamt ausstehenden Hypothekendarlehen des Landes im ersten Quartal 2021. Ein solches Ergebnis könne kaum „systemische Auswirkungen“ auslösen, sagte das Beratungsunternehmen und sprach von den Risiken im Zusammenhang mit Hypothekenausfällen .

Mindestens 15 große inländische Geschäftsbanken haben sich bemüht, die Höhe der Kredite zu überprüfen, die von der Einstellung der Kreditrückzahlung betroffen sind, und Mitteilungen veröffentlicht, um klarzustellen, dass der Vorfall keine nachteiligen Auswirkungen auf ihr Geschäft haben wird.

Die Agricultural Bank of China zum Beispiel gab eine Mitteilung heraus, in der es hieß, dass sich der Betrag der überfälligen Hypothekendarlehen der Bank, die an den ins Stocken geratenen Immobilienprojekten beteiligt waren, nach einer vorläufigen Bewertung auf etwa 660 Millionen Yuan beläuft. Das Volumen macht nur etwa 0,012 Prozent der gesamten Hypothekendarlehen der Bank aus. Daher sei der involvierte Geschäftsumfang gering und die gesamten Risiken beherrschbar, stellte die Bank fest.

Die Industrial Bank Co stellte auch fest, dass die Höhe der Darlehen, die mit dem ins Stocken geratenen Projektvorfall bei der Bank verbunden waren, 1,6 Milliarden Yuan betrug und die Kreditnehmer damit begonnen haben, die Rückzahlung von 384 Millionen Yuan einzustellen. Die Bank sagte, dass der Gesamtumfang (Zahlungsstopp) relativ gering sei und keinen großen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausüben würde.

Auch die Hengfeng Bank widerlegte am Mittwoch Bankrottgerüchte mit der Veröffentlichung einer Erklärung auf ihrem offiziellen Weibo-Konto. Die Bank sagte in der Erklärung, dass die Risiken der Bank kontrollierbar seien, während ihre Geschäftslage stabil sei und Anzeichen einer Verbesserung zeige.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related