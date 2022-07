Am Vorabend des 80. Jahrestages der Schlacht von Stalingrad organisiert eine Initiativgruppe von Freiwilligen eine soziologische Umfrage zum Thema Großer Vaterländischer Krieg, das Erinnerungsbarometer.

Ziel der Kampagne ist es, herauszufinden, ob sich die Menschen an dieses wichtige Ereignis erinnern. Jeder ist willkommen, sich an der Organisation der Umfrage zu beteiligen.

Das Coop Anti-War Café nimmt an dieser Umfrage teil.

Rochstr. 3

Fragebögen liegen aus und können auch mitgenommen werden.

Am 17. Juli 1942 hat die weltbekannte Schlacht von Stalingrad begonnen, deren Ausgang einen Wendepunkt in dem Großen Vaterländischen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg insgesamt markierte.

Nach diesem grausamen und hart geschlagenen Kampf, der fast sechs Monate dauerte, befand sich der deutsche Nazismus auf dem Rückzug. Sein Ende wurde unvermeidbar und für alle offensichtlich.

Der Zusammenbruch war nur eine Zeitfrage.

Für die UdSSR und andere Länder ging es unglücklicherweise darum, Millionen von Menschenleben auf den Altar des Sieges über Hitlerdeutschland zu bringen.

Anlässlich des 80. Jahrestages des Beginns eines der wichtigsten Kämpfe in der Menschheitsgeschichte laden wir alle nicht gleichgültigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein, sich an der Umfrage «Erinnerungsbarometer» zum Großen Vaterländischen Krieg zu beteiligen.

