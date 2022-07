US-Außenminister Antony Blinken behauptet: Die russischen Behörden hätten 1,6 Millionen ukrainische Bürger festgenommen und nach Russland abgeschoben

https://pressefreiheit.rtde.tech/international/131481-liveticker-zum-ukraine-krieg-nordkorea/ 13.JULI 2022

19:30 Uhr

Sacharowa bewertet Blinkens Aussage als medizinischen Fall

Die Aussage vom US-Außenminister Antony Blinken über die 1,6 Millionen Ukrainer, die angeblich von den russischen Behörden gewaltsam festgehalten werden sollen, sei es wert, in die medizinische Enzyklopädie aufgenommen zu werden. Dies schrieb die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am 13. Juli auf ihrem Telegramm-Kanal: „Ich besorge mir eine medizinische Enzyklopädie. Ein solcher Fall muss irgendwo beschrieben werden.“

https://de.news-front.info/2022/07/13/blinken-die-russischen-behorden-haben-16-millionen-ukrainische-burger-festgenommen-und-nach-russland-abgeschoben/

13.7.2022

Blinken: Die russischen Behörden haben 1,6 Millionen ukrainische Bürger festgenommen und nach Russland abgeschoben

Nach Angaben des US-Außenministers werden die Ukrainer in Russland «gezwungen, eine Zustimmung zum Aufenthalt in Russland zu unterzeichnen».

Die US-Regierung behauptet, dass Russland bis zu 1,6 Millionen ukrainische Bürger auf seinem Territorium zwangsweise festhält, indem es Pässe beschlagnahmt und russische Dokumente ausstellt. US-Außenminister Anthony Blinken forderte Russland am Mittwoch, den 13. Juli, auf, «unabhängigen Beobachtern von außen Zugang» zu angeblichen «Filteranlagen und Gebieten, in die Ukrainer zwangsdeportiert werden», zu gewähren. «Die russischen Behörden müssen die Inhaftierten freilassen und ukrainischen Bürgern, die gewaltsam vertrieben wurden oder gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, eine schnelle und sichere Rückkehr ermöglichen», so Blinken in einer schriftlichen Erklärung.

Laut seiner schriftlichen Erklärung haben die russischen Behörden zwischen 900.000 und 1,6 Millionen ukrainische Staatsbürger verhört, inhaftiert und zwangsweise nach Russland abgeschoben». Er behauptet auch, dass die russischen Behörden «ukrainische Pässe konfiszieren und russische Pässe ausstellen und damit offenbar versuchen, die demografische Zusammensetzung von Teilen der Ukraine zu verändern». Blinken stellt fest, dass die Ukrainer in Russland «gezwungen werden, eine Zustimmung zum Aufenthalt in Russland zu unterzeichnen», was es ihnen angeblich «schwer macht, frei nach Hause zurückzukehren».

