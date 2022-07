Türkei: Einigung über gemeinsame Kontrolle in Häfen entlang der Getreideschifffahrtsrouten erzielt

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar gab am Mittwoch im Anschluss an ein gemeinsames Treffen über den Getreidekorridor in Istanbul bekannt, dass die Unterzeichnung eines endgültigen Dokuments zu dem Thema für nächste Woche erwartet werde. Weiter hieß es: „Bei den Gesprächen, die positiv und konstruktiv verliefen, wurde eine Einigung über wichtige technische Fragen erzielt, zum Beispiel die Einrichtung eines Koordinierungszentrums in Istanbul unter Beteiligung von Vertretern aller Parteien, die Gewährleistung gemeinsamer Kontrollen an den Hafenausfahrten und Schiffsrouten.“

Militärdelegationen aus der Türkei, Russland, der Ukraine und eine UN-Delegation kamen am Mittwoch in Istanbul zusammen, um die Getreidefrage zu erörtern.

Die UNO erklärte wiederholt, dass der Welt aufgrund von Getreideknappheit eine Nahrungsmittelkrise drohe. Der Westen wirft Russland vor, den Zugang von ukrainischem Getreide zum Weltmarkt zu verhindern, während Moskau dies kategorisch zurückweist. So ließen die Kiewer Behörden etwa im Hafen von Mariupol Getreidespeicher in Brand stecken. Zudem verminten die ukrainischen Truppen das Küstengebiet des Schwarzen Meeres und verhinderten damit, dass die Waren per Schiff die Weltmärkte erreichen.

