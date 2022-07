Papst Franziskus spricht über seine Liebe zum kubanischen Volk und über „menschliche Beziehung“ zu Kubas Präsident Raúl Castro

Papst Franziskus sagte dass er „eine menschliche Beziehung“ zu Raúl Castro habe und dass er mit den Zugeständnissen der Obama-Ära an die Kommunisten zufrieden sei.

“Ich liebe das kubanische Volk sehr. Ich hatte gute menschliche Beziehungen zum kubanischen Volk und ich gebe es auch zu: Mit Raúl Castro habe ich eine menschliche Beziehung”, sagte Papst Franziskus. Er freute sich über die Gespräche und die Annährung, die US-Präsident Obama wollte und die Raúl Castro akzeptierte. Es war ein guter Schritt nach vorne, aber es ist jetzt ins Stocken geraten.

Papst Franziskus sagte weiter, dass Kuba „ein Symbol ist. Kuba hat eine große Geschichte. Ich fühle mich sehr nah einschließlich der kubanischen Bischöfe.

Der Papst besuchte Kuba im Jahr 2015, nachdem Obamas Zugeständnisse die Insel zu einem beliebten Ziel für Prominente gemacht hatten. Papst Franziskus verbrachte damals viel Zeit mit der Familie Castro und schien insbesondere zu Raúl Castro eine herzliche Beziehung zu haben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related