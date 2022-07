Ermordung von Shinzo Abe: Der Mörder wollte Rache an einer vom Ex-Premierminister geförderten Sekte

Die besten japanischen Leser sind daher überrascht zu lesen, dass der Mörder angeblich erklärte, er habe „den irreführenden Eindruck “ (omoikomi) gehabt , dass Shinzo Abe mit einer „ religiösen Organisation “ in Verbindung stehe – zu denen er gute Verbindungen hatte. Die japanische „Großpresse“ hatte am Sonntagabend immer noch nicht die besagte „religiöse Organisation“ genannt, auf die der Mörder abzielte. Diese, die Vereinigungskirche (auch als Mondsekte bekannt), war jedoch von lokalen Boulevardzeitungen, ausländischen Titeln und sogar von der betreffenden Kirche enthüllt worden. Kritiker der letzteren, die weltweit 3 ​​Millionen Anhänger beansprucht, kritisieren die Gehirnwäsche, die sie ihren Anhängern zufügt.

Traditionelle (wie der lokale Shinto-Kult), etablierte (wie Soka Gakkai) und „neue“ (wie die Vereinigungskirche oder Seicho no ie) Religionen spielen eine diskrete, aber entscheidende Rolle im politischen Leben Japans. Ihre Fähigkeit, loyale Unterstützer in Wählerstärke und Spenden zu mobilisieren, macht sie zu wertvollen Verbündeten der Parteien, insbesondere in der Mehrheit und insbesondere in Städten mit anomischer Bevölkerung, in denen es nur wenige Möglichkeiten gibt, Kontakte zu knüpfen.

https://www.lefigaro.fr/international/assassinat-de-shinzo-abe-le-tueur-voulait-se-venger-d-une-secte-promue-par-l-ex-premier-ministre-20220710

