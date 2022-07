Erklärung der Kommunistischen Partei der russischen Föderation zu den russophoben Äusserungen des polnischen Premierministers. (Gennadi Zjuganov, Generalsekretär der russischen KP)

https://cprf.ru/2022/05/the-cynical-revelations-of-the-polish-prime-minister/



16. Mai 2022

Erklärung des Vorsitzenden des CC CPRF GA Zyuganov

DIE ZYNISCHEN ENTHÜLLUNGEN DES POLNISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN

In einem Interview mit der britischen Zeitung „Telegraph“ erklärte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki: „Die russische Welt ist ein Krebsgeschwür, das nicht nur einen Großteil der russischen Gesellschaft verschlingt, sondern auch eine tödliche Bedrohung für Europa darstellt. Es reicht uns nicht aus, die Ukraine in ihrem militärischen Kampf gegen Russland zu unterstützen, wir müssen diese schreckliche Ideologie vollständig ausrotten.“

Dies ist eine absolut widerliche Aussage, die die Tiefe des Hasses der gegenwärtigen polnischen Elite gegenüber Russland demonstriert. Es ist klar, dass die Entwurzelung der Ideologie der „russischen Welt“ gemeinsam mit der russischen Nation als Träger der Ideologie durchgeführt wird. Eigentlich klingt es wie ein Aufruf zur Vernichtung unserer Zivilisation. Dies steht in voller Übereinstimmung mit dem, was Hitler zu tun versuchte, als er das sowjetische Volk unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Kommunismus vernichtete.

Es ist bekannt, dass die russische Welt auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, des Kollektivismus und der gegenseitigen Unterstützung sowie des Respekts vor der Kultur und Religion anderer Völker basiert. Dies ist definitiv der Grund für den Hass auf uns in Europa, der immer tiefer in den Mangel an Spiritualität, die Erniedrigung und die Ablehnung traditioneller Werte abtaucht.

Alles oben Erwähnte wird durch den historischen Hass der polnischen Elite gegenüber Russland vervielfacht. In der Armee Napoleons, die 1812 in Russland einfiel und 600.000 Soldaten zählte, gab es etwa 100.000 polnische Adlige. 1922 exekutierten die Polen Zehntausende gefangene Soldaten der Roten Armee in Konzentrationslagern. Und Mitte der 1930er Jahre galt Polen eigentlich als faschistischer Staat und als Hauptgegner des jungen Sowjetlandes.

Der Beitrag der Polen zur Vernichtung der Juden während des Holocaust muss noch im Detail untersucht werden. Anscheinend gab es einen Grund für Faschisten, die schrecklichsten Konzentrationslager, einschließlich Auschwitz, auf dem Territorium Polens zu errichten. Während des Zweiten Weltkriegs töteten die Truppen der Heimatarmee, die der polnischen Marionettenregierung mit Sitz in London unterstellt waren, Tausende von Soldaten der Roten Armee.

In den Äußerungen von Moravetsky ist nichts Überraschendes zu finden. In den letzten drei Jahrzehnten hat Polen gezielt die Rolle einer NATO-Speerspitze beansprucht, die gegen Russland gerichtet ist. In ihrer aggressiven Russophobie hat die polnische Elite alle westeuropäischen Länder bei weitem übertroffen und danach gestrebt, der Hauptdirigent der US-Interessen auf dem Kontinent zu werden. Es wird immer mehr in eine US-amerikanische Militärbasis umgewandelt.

Ein beispielloser Angriff auf den russischen Botschafter am heiligen Tag des Sieges am 9. Mai dieses Jahres gehört in die gleiche Kategorie.

Zu allen Zeiten wurden gewalttätige Aktionen gegen den Botschafter eines Landes als sehr schweres Verbrechen angesehen. Die polnischen Behörden haben dies ganz bewusst geduldet.

Polnische extreme Nationalisten sind in ihrem Hass auf Russland mit den Anhängern von Bandera verbunden, die nicht nur für Russophobie und Antisemitismus bekannt sind, sondern auch für Verbrechen gegen Polen.

Höchstwahrscheinlich sind die Erinnerungen an das „Massaker in Wolyn“ von 1944, als die Vorgänger der heutigen Nazis etwa 100.000 polnische Frauen, Kinder und alte Menschen in der Westukraine gewaltsam ermordeten, aus seinen Gedanken verflogen.

Der abscheuliche Appell des polnischen Ministerpräsidenten bestätigt unsere Überzeugung, dass der Neonazismus nicht nur zu einer Ideologie des Bandera-Regimes in Kiew geworden ist, sondern sich auch aktiv in ganz Europa ausbreitet. Kürzlich erklärte die deutsche Bundeskanzlerin, dass der russische Militäreinsatz in der Ukraine „Deutschland von historischer Schuld befreit“.

Dies ist ein äußerst besorgniserregender Trend. Anscheinend hat Europa die schrecklichen Folgen vergessen, denen das Aufkommen und Erstarken des Nationalsozialismus in Deutschland folgte.

Die Menschheit hat mit 71 Millionen Leben einen hohen Tribut gezollt. Unser Land hat im Kampf gegen den deutschen Nationalsozialismus und den japanischen Militarismus 27 Millionen seiner besten Söhne und Töchter verloren. Das haben wir nicht vergessen. Deshalb ist Russlands Militäroperation in der Ukraine eindeutig antifaschistischer Natur.

Wir übertragen unsere Haltung zu den Handlungen und Äußerungen der jetzigen polnischen Eliten nicht auf alle Bürger dieses Landes. Die Polen sind ein slawisches Volk. Die einfachen Leute begrüßten die Rote Armee, die sie von den Faschisten befreite, mit Brot und Salz. Unsere für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit innerhalb des sozialistischen Lagers trug zur Wiederherstellung und Entwicklung der polnischen Industrie und Wissenschaft bei. Hitlers und Banderas, Pilsudski und Morawiecki kommen und gehen. Und die Gemeinschaft der slawischen Völker, die seit vielen Jahrhunderten Seite an Seite leben, lebt gegen alle Widrigkeiten jedes Mal wieder auf, weil es ihren grundlegenden Interessen entspricht.

Die Kommunistische Partei verurteilt die widerliche, russophobe Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten auf das Schärfste und richtet folgende Worte an ihn: „Die Hände sind kurz, Herr Morawiecki. Unsere Geschichte hat viele gesehen, die darauf aus waren, der russischen Welt ein Ende zu bereiten, einschließlich Ihres Gleichgesinnten Adolf Hitler. Ihr Platz ist seit langem im Mülleimer der Geschichte. Das gleiche Schicksal wird deins sein.“

Vorsitzender des CC CPRF GAZyuganov

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related