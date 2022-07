„Erinnerungsbarometer“: Wir laden Freiwillige ein, am Vorabend des 80. Jahrestages der Schlacht von Stalingrad eine Umfrage durchzuführen. Am Wochenende 16.-22. Juli 2022.

Am Vorabend des 80. Jahrestages der Schlacht von Stalingrad organisiert eine Initiativgruppe von Freiwilligen eine soziologische Umfrage zum Thema Großer Vaterländischer Krieg, das Erinnerungsbarometer. Ziel der Kampagne ist es, herauszufinden, ob sich die Menschen an dieses wichtige Ereignis erinnern. Jeder ist willkommen, sich an der Organisation der Umfrage zu beteiligen.

Wir haben einen Aufruf der Organisatoren der Umfrage erhalten, den wir Ihnen gerne zur Kenntnis bringen möchten:

Liebe Freundinnen und Freuende,

Am 17. Juli 1942 hat die weltbekannte Schlacht von Stalingrad begonnen, deren Ausgang einen Wendepunkt in dem Großen Vaterländischen Krieg und dem Zweiten Weltkrieg insgesamt markierte. Nach diesem grausamen und hart geschlagenen Kampf, der fast sechs Monate dauerte, befand sich der deutsche Nazismus auf dem Rückzug. Sein Ende wurde unvermeidbar und für alle offensichtlich. Der Zusammenbruch war nur eine Zeitfrage. Für die UdSSR und andere Länder ging es unglücklicherweise darum, Millionen von Menschenleben auf den Altar des Sieges über Hitlerdeutschland zu bringen.

Anlässlich des 80. Jahrestages des Beginns eines der wichtigsten Kämpfe in der Menschheitsgeschichte laden wir alle nicht gleichgültigen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein, sich an der Umfrage «Erinnerungsbarometer» zum Großen Vaterländischen Krieg zu beteiligen.

Wir rufen Sie auf, am Wochenende 16.-22. Juli 2022 eine Umfrage unter Einwohnern Ihrer Stadt auf hochfrequentierten Straßen und Plätzen durchzuführen. Dabei sind 5 Fragen zu beantworten. Die Teilnahmebedingungen sind sehr flexibel. Jeder kann selbst entscheiden, wann und wo er die Umfrage durchführt und wie viel Zeit er dafür aufwendet.

Den Umfragebogen und das Formular für die Bearbeitung der Umfrageergebnisse können Sie hier herunterladen:

Stalingrad_Umfragebogen

Size : 71.86 kb Format : PDF

Stalingrad_Ergebnisübersicht

Size : 71.31 kb Format : PDF

Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich als Freiwilliger Helfer engagieren.

Wir würden es begrüßen, wenn Sie Symbole der Aktion nach Möglichkeit eigenständig anfertigen und verwenden würden: weißes T-Shirt und/oder weiße Fahne mit 3-sprachigem Logo: «Erinnerungsbarometer»/ «Memory barometer»/ «Барометр Памяти». Die Verwendung von anderen Symbolen, Logos usw. ist nicht zulässig.

Bei Nachfragen zur Aktion wenden Sie sich bitte an den Koordinator:

Oleg Eremenko de@oficery.ru, 0179 805 8793 mob.

Es wird auch gebeten, die Ergebnisübersicht an den Koordinator zu senden.

Hier direkt zur Internetseite und bitte an Interessierte weiterleiten:

http://russkoepole.de/ru/2016-09-26-10-39-51/80-let-napadeniya-na-sssr/248243-erinnerungsbarometer-wir-laden-freiwillige-ein-am-vorabend-des-80-jahrestages-der-schlacht-von-stalingrad-eine-umfrage-durchzuf-hren.html

