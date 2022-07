Die Internationalisierung der Rupie steht im Einklang mit einem der fünf wichtigsten Trends im Zusammenhang mit dem globalen systemischen Übergang zur Multipolarität, insbesondere demjenigen, der vorhersagt, dass nicht-westliche alternative Plattformen im globalen Süden immer beliebter werden.

Der 11. Juli wird im Nachhinein als Meilenstein für die wirtschaftlich-finanzielle Dimension der Multipolarität angesehen, nachdem die Reserve Bank of India (RBI) nach mehrmonatiger Arbeit zur Schaffung dieses beispiellosen Mechanismus ein Rupien-Abrechnungssystem für den internationalen Handel vorgestellt hat. Einen Tag später titelte Reuters einen Artikel darüber und erklärte, dass „ Rupiensiedlung Indien beim Handel mit Russland, dem Iran und südasiatischen Nachbarn helfen wird – Experten “, dessen Geltungsbereich auch auf Afghanistan, die zentralasiatischen Republiken (CARs ) und dem Südkaukasus, da die Volkswirtschaften dieser Länder über den Nord-Süd-Transportkorridor (NSTC) durch den Iran auch mit Indien verbunden sind.

Die Internationalisierung der Rupie steht im Einklang mit einem der fünf wichtigsten Trends im Zusammenhang mit dem globalen systemischen Übergang zur Multipolarität , insbesondere demjenigen, der vorhersagt, dass nicht-westliche alternative Plattformen im globalen Süden immer beliebter werden. „ Der Yuan ist bereit, die multipolare Reservewährung zu werden “, nachdem sich Indien kürzlich darauf verlassen hat, Kohle aus Russland zu kaufen, und damit ein Beispiel für andere Entwicklungsländer gesetzt hat, aber seine eigene Währung wird auch einer der Finanzpole der Schwellenländer werden Weltordnung auch. Tatsächlich werden alle Länder zwischen Indien und Russland theoretisch wählen können, ob sie den Handel mit Moskau in Rubel, Rupie oder Yuan abwickeln wollen.

Diese drei Währungen sind kein Zufall, sondern die nationalen Währungen des Russland-Indien-China (RIC)-Kerns der BRICS -Staaten , die gemeinsam den globalen Süden anführen. Dies zeigt, wie wichtig diese multipolaren Großmächte werden, um das bisher westlich zentrierte System der Globalisierung schrittweise zu reformieren, um es gleicher, fairer und gerechter zu machen. Die bestehende Position des Dollars als globale Reservewährung wurde von niemand anderem als der US-Regierung selbst diskreditiert, nachdem Washington und seine Vasallen Russlands Devisenreserven im Wert von über 300 Mrd.

Führer des globalen Südens wie Indien und China erkannten sofort, dass auch sie im schlimmsten Fall auf ähnliche Weise schikaniert werden könnten, wenn Amerika beschließt, sie für ihre unabhängige Außenpolitik maximal zu bestrafen, weshalb beide versucht haben, ihre Währungen weiter zu internationalisieren und zu diversifizieren vom Handel in Dollar ab. Als die beiden größten Entwicklungsländer der Welt haben diese asiatischen Giganten die Verantwortung gegenüber dem Rest ihrer Konkurrenten, eine Vorreiterrolle beim Schutz ihrer Finanztransaktionen vor solchen hybriden Kriegsbedrohungen einzunehmen, ergo, was sie mit der Rupie bzw. dem Yuan tun.

Je mehr Rubel, Rupie und Yuan internationalisiert werden, desto sicherer wird die wirtschaftlich-finanzielle Dimension der entstehenden multipolaren Weltordnung, was wiederum RIC stärken und somit diesen Großmächten helfen wird, ihre Partner in ganz Eurasien weiter zu unterstützen. Es sollte daran erinnert werden, dass es bei Multipolarität nicht darum geht, dass China die USA ersetzt, wie sich manche Leute vorstellen (unabhängig davon, ob sie dies als positives oder negatives Szenario betrachten), sondern darum, den Aufstieg aller Großmächte wie Indien, Iran und anderer zu fördern damit sie den Anschein eines Gleichgewichts in den internationalen Beziehungen wiederherstellen können. Von dort wird angenommen, dass die meisten Menschen auf der ganzen Welt letztendlich davon profitieren können.

Es wird erwartet, dass dies die Form komplexerer Systeme der wirtschaftlichen Interdependenz zwischen großen Ländern, einer dadurch bedingten Verringerung zwischenstaatlicher Konflikte und eines ausgewogeneren Kräfteverhältnisses zwischen ihnen sowie der entwicklungsorientierten Politik annehmen wird, zu deren Verkündung dies ihre Regierungen inspirieren würde als Ergebnis. Dazu muss zunächst die wirtschaftlich-finanzielle Dimension der Multipolarität etabliert werden, damit kein Akteur wie Amerika diese Integrationsprozesse einseitig stören kann, was die Bedeutung der Internationalisierung der Währungen der RIC-Staaten erklärt. Nach den letzten Nachrichten ist klar, dass die Rupie jetzt auf diesem Weg ist, was Beobachter mit Optimismus erfüllen sollte.Von

Andrew Korybko

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related