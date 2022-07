Der ehemalige US-Sicherheitsberater und UN-Botschafter John Bolton sprach gestern im CNN-Interview über die Regime-Change und Putschpläne der USA:

“As someone who has helped plan coups de etat — not here but, you know, other places — it takes a lot of work.”

Deutsche Variante:

„Als jemand, der an der Planung von Staatsstreichen mitgewirkt hat – nicht hier, aber an anderen Orten -, weiß ich, es ist ’ne Menge Arbeit.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related