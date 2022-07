Reale Schuldenfalle: Sri Lanka verdankt den Großteil dem Westen, nicht China (Multipolarista)

Quelle: Multipolarista



Sri Lanka schuldet 81 % seiner Auslandsschulden US-amerikanischen und europäischen Finanzinstituten und den westlichen Verbündeten Japan und Indien. China gegenüber nur 10 %. Aber Washington macht imaginäre „chinesische Schuldenfallen“ für die Krise des Landes verantwortlich, da es ein 17. Strukturanpassungsprogramm des IWF in Betracht zieht.

Angesichts einer tiefen Wirtschaftskrise und des Bankrotts wurde Sri Lanka diesen Juli von großen Protesten erschüttert, die zum Rücktritt der Regierung führten.

Zahlreiche westliche politische Führer und Medien machten für diesen Aufstand eine angebliche chinesische „Schuldenfalle“ verantwortlich, was eine irreführende Erzählung widerspiegelt, die von Mainstream-Akademikern gründlich entlarvt wurde .

In Wirklichkeit ist die überwiegende Mehrheit der Auslandsschulden des südasiatischen Landes dem Westen geschuldet.

Sri Lanka hat in der Vergangenheit mit der Schuldenlast des Westens zu kämpfen, nachdem es 16 „wirtschaftliche Stabilisierungsprogramme“ mit dem von Washington dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) durchlaufen hat .

Diese Strukturanpassungsprogramme haben eindeutig nicht funktioniert, da die Wirtschaft Sri Lankas viele Jahrzehnte lang vom IWF verwaltet wurde, seit es 1948 die Unabhängigkeit vom britischen Kolonialismus erlangte.

Im Jahr 2021 befanden sich erstaunliche 81 % der Auslandsschulden Sri Lankas im Besitz von US-amerikanischen und europäischen Finanzinstituten sowie den westlichen Verbündeten Japan und Indien.

Dies verblasst im Vergleich zu den 10 %, die Peking geschuldet werden.

Laut offiziellen Statistiken des srilankischen Ministeriums für externe Ressourcen befindet sich der Großteil seiner Auslandsschulden Ende April 2021 im Besitz westlicher Geier-Fonds und -Banken, die mit 47 % fast die Hälfte besitzen.

Die Spitzenhalter der Schulden der Regierung Sri Lankas in Form von internationalen Staatsanleihen (ISBs) sind die folgenden Firmen:

Black Rock (USA)

Ashmore-Gruppe (Großbritannien)

Allianz (Deutschland)

UBS (Schweiz)

HSBC (Großbritannien)

JPMorgan Chase (USA)

Aufsichtsrechtlich (USA)

Die Asiatische Entwicklungsbank und die Weltbank, die vollständig von den Vereinigten Staaten dominiert werden, besitzen 13 % bzw. 9 % der Auslandsschulden Sri Lankas.

Washingtons Hegemonie über die Weltbank ist bekannt, und die US-Regierung ist der einzige Anteilseigner der Weltbankgruppe mit Vetorecht .

Weniger bekannt ist, dass auch die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) weitgehend ein Vehikel der US-Soft Power ist. Der neokonservative DC-basierte Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), der von westlichen Regierungen finanziert wird, beschrieb die ADB liebevoll als „ strategischen Aktivposten für die Vereinigten Staaten “ und als entscheidenden Herausforderer der viel neueren, chinesisch-chinesischen geführte Asian Infrastructure Investment Bank.

„Die Vereinigten Staaten versuchen durch ihre Mitgliedschaft in der ADB und mit ihrer Indopazifik-Strategie, mit China als bevorzugter Sicherheits- und Wirtschaftspartner in der Region zu konkurrieren“, rühmte sich CSIS.

Ein weiteres Land, das erheblichen Einfluss auf die ADB hat, ist Japan, das ebenfalls 10 % der Auslandsschulden Sri Lankas besitzt.

Weitere 2 % der Auslandsschulden Sri Lankas waren ab April 2021 gegenüber Indien geschuldet, obwohl diese Zahl seitdem stetig gestiegen ist. Anfang 2022 war Indien tatsächlich der wichtigste Kreditgeber für Sri Lanka , wobei Neu-Delhi zwischen Januar und April 550 % mehr Kredite auszahlte als Peking.

Sowohl Japan als auch Indien sind wichtige westliche Verbündete und Mitglieder von Washingtons Anti-China-Militärbündnis in der Region, dem Quad .

Zusammen halten diese westlichen Firmen und ihre Verbündeten Japan und Indien 81 % der Auslandsschulden Sri Lankas – mehr als drei Viertel seiner internationalen Verbindlichkeiten.

Im Gegensatz dazu besitzt China nur ein Zehntel der Auslandsschulden Sri Lankas.

Die überwältigende Rolle des Westens bei der Verschuldung Sri Lankas wird durch eine vom Department of External Resources des Landes veröffentlichte Grafik deutlich , die die Auslandsverpflichtungen nach Währungen zeigt:

Ende 2019 lauteten weniger als 5 % der Auslandsschulden Sri Lankas auf die chinesische Währung Yuan (CNY). Andererseits waren fast zwei Drittel, 64,6 %, in US-Dollar geschuldet, zusammen mit weiteren 14,4 % in IWF-Sonderziehungsrechten (SZR).

Die Berichterstattung westlicher Medien über die Wirtschaftskrise in Sri Lanka ignoriert diese Tatsachen jedoch und erweckt den starken und zutiefst irreführenden Eindruck, dass das Chaos zu einem großen Teil auf Peking zurückzuführen ist.

Wirtschaftskrise in Sri Lanka, angetrieben von neoliberaler Politik, Inflation, Korruption, Covid-19-Pandemie.



Im Juli dieses Jahres musste die Regierung Sri Lankas zurücktreten, nachdem Hunderttausende Demonstranten öffentliche Gebäude stürmten, einige in Brand setzten und gleichzeitig die Häuser der Führer des Landes besetzten.

Die Proteste wurden durch explodierende Inflationsraten sowie grassierende Korruption und weit verbreitete Knappheit an Treibstoff, Nahrungsmitteln und Medikamenten angetrieben – ein Ergebnis der Unfähigkeit des Landes, Importe zu bezahlen.

Im Mai kam Sri Lanka mit seinen Schulden in Verzug. Im Juni versuchte sie, mit dem von den USA dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) ein weiteres Strukturanpassungsprogramm auszuhandeln. Dies wäre Sri Lankas 17. IWF-Rettungspaket gewesen , aber die Gespräche endeten ohne Einigung.

Im Juli gab der srilankische Premierminister Ranil Wickremesinghe öffentlich zu, dass seine Regierung „bankrott“ sei.

Der Präsident Gotabaya Rajapaksa, der einen bedeutenden Teil seines Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht hat, trat sein Amt 2019 an und führte sofort eine Reihe neoliberaler Wirtschaftspolitiken durch, zu denen auch die Senkung der Steuern für Unternehmen gehörte .

Diese neoliberale Politik verringerte die Staatseinnahmen. Und die prekäre wirtschaftliche Lage wurde durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie noch verschärft.

Angesichts einer außer Kontrolle geratenen Inflationsrate von 39,1 % im Mai machte die srilankische Regierung einen Kehrtwende und erhöhte plötzlich wieder die Steuern, was weiter zur Unzufriedenheit der Bevölkerung beitrug, die im Juli in einer sozialen Explosion ausbrach.

Die Medien machen China fälschlicherweise für den Zahlungsausfall Sri Lankas verantwortlich

Während 81 % der Auslandsschulden Sri Lankas im Besitz westlicher Finanzinstitute, Japans und Indiens sind, versuchten große Unternehmensmedien, China für den Bankrott des Landes und die darauffolgenden Proteste verantwortlich zu machen.

Das Wall Street Journal zeigte in einem zutiefst irreführenden Artikel mit dem Titel „ Chinas Kreditvergabe kommt unter Beschuss, während sich die Schuldenkrise in Sri Lanka vertieft “ mit dem Finger auf Peking. Die Zeitung stellte fest, dass die Krise „Indien ein Fenster öffnet, um sich gegen den chinesischen Einfluss in der Region des Indischen Ozeans zu wehren“.

Der US-Medienriese Associated Press versuchte ebenfalls, China zum Sündenbock zu machen, und seine irreführende Nachrichtensendung wurde von Medien auf der ganzen Welt neu veröffentlicht, von ABC News bis zu Saudi-Arabiens Al Arabiya .

Viele Unternehmensmedien in Indien, einschließlich New Indian Express , Business Standard , India Today , The Print , sowie Japans Medienkonglomerat Nikkei veröffentlichten ähnlich irreführende Berichte.

Das Propagandablatt der US-Regierung Voice of America, das eng mit der CIA verbunden ist, wandte im April in einem Artikel mit dem Titel „Chinas globales Image unter Druck, da Sri Lanka vor der Schuldenfalle steht“ dasselbe falsche Narrativ.

VOA beschuldigte Peking, „eine Art ‚Schuldenfallen-Diplomatie‘ zu betreiben, die darauf abzielt, wirtschaftlich schwache Länder in die Knie zu zwingen, die von der Unterstützung Chinas abhängig sind“.

In den sozialen Medien war das Narrativ der westlichen Propaganda rund um die Juli-Proteste in Sri Lanka noch realitätsferner.

Ein Veteran der Central Intelligence Agency (CIA), der Defense Intelligence Agency (DIA) und der National Security Agency (NSA), Derek J. Grossman, stellte die Unruhen als einen Aufstand gegen China dar.

„Chinas Gelegenheit, Sri Lanka eines Tages zu kontrollieren, hat sich wahrscheinlich gerade erledigt“, twitterte er am 9. Juli, als die Regierung ihren Rücktritt ankündigte.

Nachdem er für US-Spionageagenturen gearbeitet hatte, ist Grossman heute Analyst bei der wichtigsten Denkfabrik des Pentagon, der RAND Corporation, wo er eine kämpferische Linie gegen Peking verfolgt hat.

Der BBC gibt widerwillig zu, dass das Narrativ der „chinesischen Schuldenfalle“ in Sri Lanka falsch ist

China hat mehrere große Infrastrukturprojekte in Sri Lanka finanziert und einen internationalen Flughafen, Krankenhäuser, ein Kongresszentrum, ein Sportstadion und am umstrittensten einen Hafen in der südlichen Küstenstadt Hambantota gebaut.

Die BBC der britischen Regierung schickte einen Reporter nach Sri Lanka, um diese Anschuldigungen über angebliche „ chinesische Schuldenfallen“ zu untersuchen. Aber nachdem er mit Einheimischen gesprochen hatte, kam er widerwillig zu dem Schluss, dass die Erzählung falsch ist.

„Die Wahrheit ist, dass viele unabhängige Experten sagen, dass wir uns vor dem Narrativ der chinesischen Schuldenfalle in Acht nehmen sollten, und wir haben hier in Sri Lanka ziemlich viele Beweise gefunden, die dem widersprechen“, räumte BBC-Moderator Ben Chu ein .

Er erklärte: „Der Hafen von Hambantota wurde von den Sri Lankern geplant, nicht von den Chinesen. Und es kann derzeit nicht von chinesischen Militärschiffen genutzt werden, und tatsächlich gibt es einige ziemlich gewaltige Hindernisse dafür.“

„Viele der Projekte, die wir gesehen haben, fühlen sich eher wie weiße Elefanten an, als wie chinesische globale strategische Vermögenswerte“, fügte Chu hinzu.

Das britische staatliche Medienunternehmen interviewte die Direktorin der Wirtschaftskommission von Port City Colombo, Saliya Wickramasuriya, die betonte: „Die chinesische Regierung ist nicht an der Festlegung der Regeln und Vorschriften beteiligt, daher hat die Regierung von Sri Lanka von diesem Standpunkt aus die Kontrolle, und das ist sie auch bis zu dem Wunsch der Regierung von Sri Lanka, die Stadt, die Entwicklung der Stadt so zu würzen, wie sie es will.“

„Es ist richtig zu sagen, dass die Infrastrukturentwicklung unter chinesischen Investitionen boomt, manchmal chinesische Schulden, aber das sind Dinge, die wir eigentlich schon seit langer, langer Zeit brauchen“, fügte Wickramasuriya hinzu.

Chu stellte klar: „Wichtig ist, dass die Chinesen hier keine Schulden, sondern Eigenkapital besitzen.“

„Ist die Schuldenfalle also nicht alles, was es scheint?“ er hat gefragt.

Mainstream-US-Akademiker entlarven den Mythos der „chinesischen Schuldenfalle“.



Westliche Mainstream-Akademiker haben in ähnlicher Weise die Behauptungen von „chinesischen Schuldenfallen“ untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht existieren.

Sogar ein Professor an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University, die für ihre Drehtür zur US-Regierung und ihre engen Verbindungen zu Spionagebehörden berüchtigt ist, räumte ein, dass „ die chinesische ‚Schuldenfalle‘ ein Mythos ist “.

Die Wissenschaftlerin Deborah Brautigam schrieb im Jahr 2021 im De-facto-Sprachrohr des politischen Establishments von DC, dem Magazin The Atlantic, dass die Erzählung über die Schuldenfalle „eine Lüge und eine mächtige dazu“ sei.

„Unsere Recherchen zeigen, dass chinesische Banken bereit sind, die Bedingungen bestehender Kredite umzustrukturieren, und noch nie einen Vermögenswert aus irgendeinem Land beschlagnahmt haben, geschweige denn aus dem Hafen von Hambantota“, sagte Brautigam in dem Artikel, der von Meg Rithmire mitverfasst wurde. Professor an der streng antisozialistischen Harvard Business School.

Brautigam veröffentlichte ihre Ergebnisse 2020 in einem Artikel für die China Africa Research Initiative von Johns Hopkins mit dem Titel „ Debt Relief with Chinese Characteristics “ zusammen mit den Forscherkollegen Kevin Acker und Yufan Huang.

Sie untersuchten chinesische Kredite in Sri Lanka, Irak, Simbabwe, Äthiopien, Angola und der Republik Kongo und „fanden keine ‚Beschlagnahmungen von Vermögenswerten‘ und trotz Vertragsklauseln, die ein Schiedsverfahren vorschreiben, keine Beweise für die Nutzung von Gerichten zur Durchsetzung von Zahlungen oder Anwendung von Strafzinsen.“

Sie entdeckten, dass Peking zwischen 2000 und 2019 mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar an Schulden in Afrika stornierte und rund 15 Milliarden US-Dollar an Schulden umstrukturierte oder refinanzierte. Mindestens 26 einzelne Kredite an afrikanische Nationen wurden neu verhandelt.

Westliche Kritiker haben Peking angegriffen und behauptet, es fehle an Transparenz bei seinen Krediten. Brautigam erklärte, dass „chinesische Kreditgeber es vorziehen, Umstrukturierungen im Stillen auf bilateraler Basis anzugehen und Programme an jede Situation anzupassen.“

Die Forscher stellten fest, dass China „den Schwerpunkt auf ‚Entwicklungsnachhaltigkeit‘ (mit Blick auf den zukünftigen Beitrag des Projekts) und nicht auf ‚Schuldentragfähigkeit‘ (mit Blick auf den aktuellen Zustand der Wirtschaft) als Grundlage für die Kreditvergabeentscheidungen für Projekte legt“.

„Darüber hinaus sehen wir trotz der Befürchtungen von Kritikern, dass China die Vermögenswerte seiner Kreditnehmer beschlagnahmen könnte, nicht, dass China versucht, Länder in Schuldennot auszunutzen“, fügten sie hinzu.

„In den 16 Restrukturierungsfällen, die wir gefunden haben, gab es keine ‚Vermögensbeschlagnahmen’“, so die Wissenschaftler weiter. „Wir haben in Afrika noch keine Fälle gesehen, in denen chinesische Banken oder Unternehmen souveräne Regierungen verklagt oder die Option für einen internationalen Schiedsstandard in chinesischen Kreditverträgen ausgeübt haben.“

