Nach der Ermordung des ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe am 8. Juli sagte der Verdächtige Tetsuya Yamagami, die Verbindung zwischen Abe und einer religiösen Gruppe, die die Finanzen seiner Familie lahmlegte, sei ein Motiv für seine tödliche Erschießung von Abe gewesen. Aber japanische Medien und offizielle Seite haben versucht, die Identität der Gruppe zu verschleiern.

Die japanischen Mainstream-Medien diskutierten diese Tatsache nicht, bis internationale Nachrichtenagenturen enthüllten, dass es sich bei der Gruppe tatsächlich um die Vereinigungskirche mit Hauptsitz in Südkorea handelt, von der der Verdächtige glaubte, dass sie in den 1960er Jahren von Abes Großvater Nobusuke Kishi mit dem Oberhaupt nach Japan gebracht wurde Der japanische Zweig der Kirche gab später auf einer Pressekonferenz zu, dass Yamagamis Mutter Mitglied des Kults (auch Moon Sekte genannt) war.

Die Details des Falls haben nicht nur dazu geführt, dass die internationale öffentliche Meinung auf geheime Absprachen zwischen japanischen Politikern und religiösen Randgruppen wie der Vereinigungskirche aufmerksam geworden ist, sondern haben die Menschen auch dazu gebracht, über den vergiftenden Einfluss und die Zerstörung böswilliger religiöser Gruppen nachzudenken und Kulte auf die Gesellschaft und Politik eines Landes.

Das bringt mich auch zum Nachdenken: Wenn Yamagami in China leben würde, würde er von bösen religiösen Mächten oder Kulten in eine Sackgasse gedrängt und auf einen Weg der Selbstzerstörung geraten?

Die Antwort ist anscheinend nein. Wenn Yamagami in China gelebt hätte, hätte unsere Regierung ihm definitiv geholfen, Gerechtigkeit zu suchen, die bösen religiösen Kräfte zu bestrafen, die dazu geführt haben, dass seine Familie auseinanderbrach und seine Mutter bankrott ging, und sogar diese religiöse Gruppe ausgerottet.

Als Journalist, der über viele Fälle von Kulten in China berichtet hat, bin ich mir der Null-Toleranz-Haltung ziemlich bewusst, die China gegenüber bösen religiösen Kräften und Kulten immer aufrechterhalten hat, und der Bemühungen, die China in dieser Hinsicht unternommen hat.

Von Falun Gong bis Eastern Lightning, keiner dieser Kulte, die Menschenrechte verletzten, Familien zerstörten, die Gesellschaft gefährdeten und sogar das Land erschütterten, ist der Bestrafung entgangen. Sie wurden in China vollständig ausgerottet.

Diese Kulte haben jedoch in Japan, Südkorea und den USA neue Brutstätten gefunden. Diese Regierungen haben Chinas Bemühungen als „Verfolgung der Religionsfreiheit“ entstellt. Um China zu dämonisieren, haben sie als Schutzschild für Sektenführer gedient, die viele Familien zerstört und große Geldsummen von den Opfern weggefegt haben.

Zum Beispiel floh Zhao Weishan, der Gründer der Sekte Eastern Lightning, im Jahr 2000 in die USA.

Sekten wie Falun Gong, unter dem Schutz der US-Regierung, haben nun den Entwicklungsweg der Vereinigungskirche nachgeahmt und mit den US-Rechtskonservativen konspiriert Kräfte, die sogar begonnen haben, die demokratische Politik der USA zu erschüttern.

Obwohl China mit eiserner Faust gegen böse religiöse Mächte und Kulte vorgegangen ist, steht es immer noch vor großen Herausforderungen.

Obwohl Organisationen und Einzelpersonen, die im Namen der Religion offen gegen die Interessen der Öffentlichkeit verstoßen, in den letzten Jahren selten entstanden sind, haben einige spirituelle Gruppen mit offensichtlichen Kultmerkmalen begonnen, sich auszubreiten, indem sie sich die Epidemie und das Internet zunutze machten. Sie halten ein Banner der „Förderung der traditionellen Kultur“ oder des „Patriotismus“, führen aber kriminelle Aktivitäten wie illegales Fundraising und Betrug sowie Gedankenkontrolle durch, wie es Sekten tun. Sie zerbrechen Familien und fordern ihre Anhänger auf, sich nicht medizinisch behandeln zu lassen, wenn sie krank sind.

Glücklicherweise schenken die Strafverfolgungsbehörden diesen Organisationen große Aufmerksamkeit, und die zuständigen Behörden führen kontinuierlich Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit durch, um sie vor solchen Organisationen zu warnen. Einige Orte haben auch Maßnahmen ergriffen, um gegen sie vorzugehen und sie auszumerzen.

In China kann das Böse niemals über das Gute siegen, egal wie schlecht sich religiöse Kräfte, Kulte oder spirituelle Organisationen ändern.

