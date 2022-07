Wenn man genau hinhört – hörst du den „Stechschritt“ widerhallen? Über die SS-Freiwilligendivision „Galizien“- Von Phil Butler (New Eastern Outlook)

An einem trüben Sommertag im Jahr 1944 schritten SS-Gruppenführer Baron Otto Wächter und der nationalsozialistische Reichsführer Heinrich Himmler vor den Männern der von ihnen aufgestellten 14. SS-Freiwilligendivision „Galizien“. SS-Freiwilligendivision „Galizien“. Wächter, der dem Nürnberger Tribunal über die berüchtigten Rattenlinien der katholischen Kirche entkam, starb später in Italien, bevor er Argentinien erreichen konnte.

Der Mörder, der das berüchtigte Krakauer Ghetto schuf, gründete auch die Waffen-SS Galizien, aus der später die Erste Division der Ukrainischen Nationalarmee hervorging. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen von jenem Junitag, an dem diese beiden teuflischen Männer die ukrainischen SS-Truppen überprüften, aber es scheint sicher, dass der Pass und die Überprüfung mit Heil Hitler und „Slava Ukraini“ (Ruhm der Ukraine) endeten.

„Einige unserer deutschen Passagiere auf dem Schiff würden weinen. Den Briten ging es genauso. Sie weinten, weil sie erkannten, dass ein neuer Krieg in Europa ausbrechen würde, mit Hitler an der Spitze der Gänsemarschparade.“ – Frank Buckles, der letzte bekannte überlebende in Amerika geborene Veteran des Ersten Weltkriegs

Im Mai 2021 marschieren Hunderte von Menschen in Kiew, um die ukrainische Nazi-Vergangenheit und die Soldaten der SS zu feiern. Die Parade, der so genannte Stickereimarsch, fand am 28. April in der Hauptstadt statt, dem 78. Jahrestag der Gründung der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS, die von einem von Hitlers Gefolgsleuten aufgestellt wurde. Interessanterweise haben das israelische Außenministerium und Tausende von ukrainischen Juden gegen die Verherrlichung der 1. Galizier und anderer Kollaborateure protestiert, aber seit dem Euromaidan 2014 ist die Popularität dieser SS-Gruppe gesunken.

In ihrer Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier der Ukraine Recovery Conference sprach EU-Präsidentin von der Leyen so, als sei Russland bereits vom Westen besiegt worden. Am Ende ihrer mitreißenden Ankündigung von Bank- und Investitionsvorhaben in der Ukraine schließt sie mit Slava Ukraini!

Das Blut von Russen und Ukrainern ist noch nicht in den Boden gesickert, und die Tochter der hanseatischen Eliten bringt die Finanziers in Position. Dieses Zitat aus ihrer Rede verrät uns die wahre Mission der NATO-Nationen und die kommende Wiederaufbauphase:

„Die Plattform wird Länder, Institutionen, den privaten Sektor und die Zivilgesellschaft zusammenbringen; unsere Partner aus der ganzen Welt, von der Schweiz bis zu den Vereinigten Staaten, europäische und internationale Organisationen – von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung – die bereits in der Ukraine tätig ist, wofür ich Sie wirklich loben möchte – bis zur Europäischen Investitionsbank; vom IWF bis zur Weltbank. Und natürlich werden auch die Wirtschaft und die Wirtschaftsverbände mit all ihrem unglaublichen Know-how daran beteiligt sein, wir brauchen dieses Know-how, wir brauchen dieses Fachwissen.“

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, stellte Zelenskyy unter Anrufung des ehemaligen SS-Grußes vor, den die Ukrainer heute erwarten. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der britische Premierminister Boris Johnson erhoben ihre Stimmen zum Gruß und versprachen der Ukraine mit diesem Slogan ihre unerschütterliche Unterstützung. Die katholische Gemeinde in Philadelphia veranstaltete am 4. Juli eine Parade, bei der die Marschierer „Slava Ukraini“ skandierten, ganz so, als ob Vorbereitungen getroffen würden, um neue „Rattenlinien“ zu schaffen, nur für den Fall, dass die Ukraine und dieses seltsame Vierte Reich scheitern.

Dieser Auszug aus einem Bericht der Financial Times mit dem Titel „Mein Vater, der gute Nazi“, den der Forscher Philippe Sands aus einem Interview mit dem Sohn des berüchtigten Mörders, Horst von Wächter, entnommen hat, spricht Bände über die heutige Krise im Osten Europas:

„Im Januar 1942 ernannte Hitler ihn [Otto Wächter] zum Gouverneur des kürzlich eroberten Galiziens und bezeichnete ihn als „den besten Mann“ für diese Aufgabe (im selben Monat, in dem die Wannseekonferenz in Berlin die „Endlösung“ billigte, die größtenteils auf dem polnischen Gebiet von Hans Frank durchgeführt werden sollte).

Für mich als Forscher ist es immer wieder faszinierend, wie einfach es ist, die heutigen Verbindungen zu den teuflischen Nazi-Machern Europas zu finden. Nehmen wir zum Beispiel die Firma Schoeller-Bleckmann. Es mag den Leser interessieren, dass die Frau von Otto Wächter die Tochter des steirischen Stahlmagnaten war, der der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens war, das einst Hitlers Kriegsanstrengungen unterstützte.

Die Namen und Unternehmen haben sich geändert, ein wenig, aber der Profit in allem und jedem bleibt derselbe. Das heutige Schoeller-Bleckmann, das sich längst von seiner verbitterten Vergangenheit gelöst hat, ist in Dinge wie Richtbohrtechnik, Öl und Erdgas involviert (siehe das Interesse des Unternehmens an der Ukraine). Stellen Sie sich das vor. Ich werde den Leser hier nur ein wenig mit der Verbindung eines österreichischen Unternehmers namens Norbert Zimmermann (Schoeller-Beckmann wird jetzt von der Berndorf AG geführt), Davos und Ihrer EU-Präsidentin Ursula von der Leyen necken.

Und schließlich begrüßte der damalige US-Präsident Bill Clinton 1995 bei einer Rede in Kiew die Nationalisten in der Ukraine, indem er „Slava Ukraini“ im gleichen Satz wie „Gott segne Amerika“ verwendete. Die Orangene Revolution in der Ukraine im Jahr 2004 wurde vom Westen inszeniert und war Teil des umfassenderen Plans, sich ehemalige Sowjetstaaten als Satrapen einzuverleiben. Dann kam der Euromaidan von 2014, als „Slava Ukraini“ wieder „Tod den Russischsprachigen“ zu bedeuten begann. Im Jahr 2019 wurden dann den Mitgliedern der Organisation Ukrainischer Nationalisten Veteranenleistungen gewährt, wie sie auch ehemalige Soldaten der Roten Armee erhielten.

Hollywood-Stars haben sich angeschlossen. Es wurden NGOs gegründet. Facebook zensiert jeden, der den Gruß nicht zeigt, und fördert Lehrvideos zur Sabotage russischer Truppenverbände. Amerikas Technokraten begrüßen die Ukraine und Zelensky mit dem SS-Slogan. US-Botschaften skandieren ihn. Himmlers grässliches Vermächtnis hallt nun von Den Haag bis zur Michigan State University und sogar bis zum Thornbury Bowls Club außerhalb von Melbourne, Australien, wider.

Deutschland rüstet wieder auf. Die NATO bedroht den Frieden im Modus der Arbeitsplatzerhaltung. Eine globale Pandemie und ein drohender wirtschaftlicher Zusammenbruch spiegeln die Vorahnung der 1930er Jahre wider. Ruhm für die mit Abstand korrupteste Regierung Europas! Und jetzt will Zelensky fast eine Billion für den „Wiederaufbau“ der Heimat der Waffen-SS Galizien!

Warum waren die Russen gezwungen zu handeln? Stellen Sie sich diese Frage immer wieder. Die Antwort liegt direkt vor uns.

Phil Butler, ist ein politischer Ermittler und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Experte für Osteuropa, er ist Autor des jüngsten Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

https://journal-neo.org/2022/07/06/if-you-listen-closely-you-hear-the-stechschritt-echoing/

If You Listen Closely – You Hear the “Stechschritt” Echoing?

