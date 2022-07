Polens ehemaliger Präsident Walesa will Russland zerstückeln oder dessen Bevölkerung „reduzieren“

Der ehemalige polnische Präsident Lech Walesa sagte laut Radio Sputnik in einem Interview mit Le Figaro, dass die Bevölkerung Russlands auf 50 Millionen reduziert werden sollte. Seiner Meinung nach sei es notwendig, „einen Wechsel des politischen Systems“ in Russland zu erzwingen und „einen Volksaufstand zu organisieren“. Russland solle außerdem „zur Gewährleistung der Sicherheit in der Welt“ zerstückelt werden. Er erklärte: „Entweder wir ändern das politische System Russlands oder wir reduzieren die Bevölkerung auf weniger als 50 Millionen.“ Der Westen sei an einer Ausweitung seines Einflusses interessiert, erreiche dies aber hauptsächlich mit „demokratischen Methoden“, fügte der ehemalige polnische Präsident hinzu.

