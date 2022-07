Fünfstündiges Treffen zwischen China und den USA in Bali: „Häufige Dialoge helfen, wichtige Probleme zu lösen, aber die Spannungen dauern an“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270196.shtml

Der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi führte nach seiner Teilnahme am G20-Außenministertreffen auf Bali ein „umfassendes, tiefgreifendes, offenes und effizientes Gespräch“ mit US-Außenminister Antony Blinken, dem beide Seiten große Bedeutung beimessen wie die Global Times am Sonntag erfahren hat.

Das Treffen auf Bali dauerte mehr als fünf Stunden, was für ein Einzelgespräch eine lange Zeit ist und bei Gesprächen auf Ministerebene in den letzten Jahren selten war, erfuhr die Global Times.

Simultandolmetschen sei während des gesamten Treffens angenommen worden, erfuhr man auch. Das bedeutet, dass beide Seiten in der Lage waren, eine gründliche Kommunikation zu einer Vielzahl von Themen in den Beziehungen zwischen China und den USA zu führen, was der Übermittlung klarer Botschaften von beiden Seiten förderlich war.

Sowohl China als auch die USA glauben, dass der Dialog am Samstag auf Bali substanziell und konstruktiv war und dazu beitragen wird, das gegenseitige Verständnis zu verbessern, Missverständnisse und Fehlkalkulationen zu reduzieren und den Weg für einen zukünftigen hochrangigen Austausch zwischen den beiden Ländern zu ebnen, so die Xinhua News Agentur.

Die chinesische Seite beschrieb das Treffen in der Pressemitteilung als „substanziell“ und „konstruktiv“, was bedeutet, dass beide Seiten eine pragmatische Diskussion führten und umfassende bilaterale Beziehungen und spezifische Themen in bilateralen Beziehungen behandelten, sagte ein Analyst gegenüber Global Times.

Das Treffen sei „konstruktiv“ gewesen, da ein gewisser Konsens erzielt und einige spezifische und offene Fragen gelöst wurden, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, sagte der Analyst und fügte hinzu, dass die USA auch einige positive Erklärungen abgegeben hätten, aber es sei wichtiger dass die USA umsetzen, was sie in Gesprächen zugesagt haben, und China wird beobachten, ob die Handlungen der USA ihren Worten entsprechen.

Diao Daming, außerordentlicher Professor an der Renmin University of China, sagte: „Ich glaube, Blinken hat versucht, eine Botschaft zu übermitteln, dass die USA möchten, dass dieses Treffen positive Fortschritte erzielt und die bilateralen Beziehungen erleichtert. Dies zeigt die Kommunikationsbereitschaft der USA mit China nimmt zu.“

Grund seien der Inflationsdruck und die problematische Wirtschaftslage, so Experten. Laut US-Medien könnte Präsident Joe Biden die Zölle auf chinesische Waren im Wert von nur 10 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines Plans aufheben, der in der Regierung diskutiert wird, und gleichzeitig ein neues Ausschlussverfahren für Unternehmen einleiten, um zusätzliche Erleichterungen zu erhalten. Das würde nur einen kleinen Bruchteil der Zölle abdecken, die sein Vorgänger auf Importe aus China im Wert von rund 370 Milliarden Dollar verhängt hat.

„Die Handlungen der Biden-Regierung, häufige Dialoge mit hochrangigen chinesischen Beamten zu suchen und die Zusammenarbeit zu erwähnen, dienen dem Zweck, bevorstehende und herausragende Probleme für die USA zu lösen, nicht der langfristigen positiven Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA“, sagte Yuan Zheng, ein stellvertretender Direktor und Senior Fellow des Institute of American Studies, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), sagte der Global Times am Sonntag.

Die Verringerung des Inflationsdrucks ist ein Hauptgrund für die USA, den Dialog mit China zu suchen, aber in anderen Bereichen, darunter die Sicherung der regionalen Stabilität, die Verringerung der globalen Wirtschaftsrezession, die Bekämpfung grenzüberschreitender Verbrechen und des Klimawandels, teilen beide Seiten einen großen Raum für die Zusammenarbeit, aber dies hängt vollständig von der Haltung der USA ab und davon, ob sie mit konkreten Aktionen Aufrichtigkeit zeigen oder nur Konkurrenz und Konfrontation wollen.

Während des Treffens am Samstag sagte Wang zu Blinken, dass die USA, da sie versprochen hätten, den Separatismus der „Unabhängigkeit Taiwans“ nicht zu unterstützen, aufhören sollten, die Ein-China-Politik auszuhöhlen oder die „Taiwan-Karte“ zu spielen, um Chinas Wiedervereinigung zu sabotieren.

Wang Yi sagte, die USA hätten die Notwendigkeit von „Leitplanken“ für die Beziehungen zwischen China und den USA angeführt, aber die drei gemeinsamen Kommuniqués seien tatsächlich die zuverlässigsten „Leitplanken“ für die beiden Länder und solange die beiden Länder ihre Versprechen in den dreien Kommuniqués einhalten, werden die bilateralen Beziehungen nicht vom rechten Weg abweichen. Andernfalls würden keine „Leitplanken“ funktionieren, sagte Wang.

Verglichen mit den Angaben, die nach früheren Treffen zwischen hochrangigen Beamten veröffentlicht wurden, einschließlich des jüngsten Dialogs zwischen dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und Chinas Top-Diplomaten Yang Jiechi, waren Wangs Bemerkungen und Warnungen an die USA deutlich detaillierter und „die strengsten im Wortlaut“. Dies erklärte Lü Xiang, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, gegenüber der Global Times.

Angesichts Chinas Charakterisierung des Treffens als „konstruktiv“ könnten die USA während der Gespräche jedoch auch einige positive Hinweise gegeben haben, stellte der Experte fest.

Am Sonntag setzte US-Außenminister Antony Blinken seine Asienreise fort. Die Biden-Regierung versuchte am Sonntag, ihre Beziehungen zu Thailand, dem wichtigsten südostasiatischen Verbündeten zu stärken, indem sie ihre Bemühungen vorantreibt, „Chinas unermüdlichem Streben nach Einfluss in der Region entgegenzuwirken“, berichtete die AP.

Blinken erwähnte China in seinen Kommentaren mit dem thailändischen Premierminister Prayuth Chan-ocha oder Außenminister Don Pramudwinai nicht namentlich, aber nach der Unterzeichnung der Abkommen erklärten die USA und Thailand „dasselbe Ziel eines freien, offenen, miteinander verbundenen Wohlstands, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit Indopazifik“, heißt es in dem Bericht.

Chinesische Analysten sagten, China habe nie erwartet, dass die USA ihre Eindämmungspolitik kurzfristig vollständig ändern würden, und China sei voll und ganz auf anhaltende Spannungen mit den USA vorbereitet. Die USA versuchen, ihren Wettbewerb mit China zu maximieren, können sich aber die Folgen einer totalen Konfrontation oder eines direkten Konflikts nicht leisten, da dies ihre Hegemonie beschädigen würde, und wollen daher sogenannte „Leitplanken“ setzen. Eine solche Denkweise wird wahrscheinlich zu mehr Wettbewerb als Zusammenarbeit für bilaterale Beziehungen führen, sagten Experten.

Lü Xiang, Experte für US-Studien und wissenschaftlicher Mitarbeiter am CASS, sagte der Global Times, dass die US-Entscheidungsträger nicht einmal eine Entscheidung zu einem Thema wie der Aufhebung von Strafzöllen treffen können, selbst wenn es offensichtlich ist, dass dies der US-Wirtschaft helfen könnte. Dies beweist, dass die politischen Kämpfe und Meinungsverschiedenheiten im Entscheidungsgremium der Biden-Regierung immer noch vorherrschen, da professionelle Beamte mit einer pragmatischen Denkweise nicht einflussreicher sein können als diejenigen, die ideologischen und politischen Kämpfen mit China Vorrang einräumen.

Die US-Wirtschaft steuert jetzt auf die Krise zu, und es liegt an Washington, zu entscheiden, auf welche Weise der Schaden für die USA am Ende am besten verringert werden kann, indem China wegen politischer Agenda konfrontiert oder wegen pragmatischer Bedürfnisse mit China kooperiert wird. China wird im Umgang mit zukünftigen Beziehungen realistisch sein, obwohl es den guten Willen hat, die Felder für die Zusammenarbeit zu maximieren, sagten Analysten.

