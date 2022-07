Die US-Bewegung Black Alliance For Peace verurteilt die neuen Sanktionen des Biden-Regimes gegen Kuba und stellt sich auf die Seite des kubanischen Volkes

blackallianceforpeace.com

Verschiedene rechte Gruppen in den USA bereiten Demonstrationen zur Unterstützung des einjährigen Jubiläums der übertriebenen und von den Medien manipulierten Proteste vor, die am 11. Juli 2021 in Kuba stattfanden. Im perfekten Gleichschritt hat die Biden-Regierung weitere Sanktionen gegen Kuba verhängt — Visabeschränkungen für 28 kubanische Beamte, deren Namen sie nicht nennen wollen. Die Black Alliance For Peace (BAP) verurteilt diese Bemühungen, den kubanischen Prozess zu verleumden, und steht weiterhin in revolutionärer Solidarität mit den Völkern Kubas.

„Es bleibt klar“, sagt BAP South-Mitglied Salifu Mack, „dass die Feinde der afrikanischen Völker und der kubanischen Revolution nicht ruhen werden, bis totaler Tod und Zerstörung die Insel heimsuchen, alles im Namen der weißen Vorherrschaft und des US-Imperialismus. ”

Bei der Ankündigung der 28 neuen Sanktionen gegen Kuba am 9. Juli 2022 wird US-Außenminister Anthony Blinken mit den Worten zitiert, die Sanktionen seien verhängt worden, um „mehr Freiheit und wirtschaftliche Möglichkeiten für das kubanische Volk zu unterstützen“. Die Biden-Regierung hat sich geweigert, die 28 kubanischen Beamten zu nennen, gegen die ihrer Meinung nach diese Sanktionen verhängt wurden. BAP versteht, dass Sanktionen gegen Personen oder Personengruppen, insbesondere in einem Land wie Kuba, das unter dem Gewicht einer 60-jährigen US-Wirtschaftsblockade gekämpft hat, die Fähigkeit des Landes, sich auf der internationalen Bühne zu verteidigen, stark einschränken. Die US-Wirtschaftsblockade schließt Kuba bereits vom internationalen Handel und Bankwesen aus, bestraft Länder, die versuchen, ihn zu umgehen, und verkompliziert die Einwanderung von der Insel zu sehr.

„Wir haben gesehen, wie Sanktionen eingesetzt wurden, um Bemühungen um Selbstbestimmung in Ländern wie Libyen, Simbabwe und Eritrea anzugreifen“, sagt Austin Cole vom BAP Haiti/Americas Team. „Und wir haben kürzlich auch gesehen, wie Sanktionen gegen Russland nach hinten losgehen, wenn die USA und die NATO versuchen, die Hegemonie in Osteuropa aufrechtzuerhalten.“

Die 28 neuen Sanktionen, die gegen Kuba verhängt werden, sollen sich laut US-Präsident Biden, gegen diejenigen richten, die seiner Meinung nach gewalttätige und ungerechte Verhaftungen, falsche Gerichtsverfahren und Gefängnisstrafen für diejenigen erlaubten oder erleichterten, die an den Unruhen vom Juli beteiligt waren vergangenes Jahr. Als fortgesetzte Strategie lehnt sich der US-Imperialismus an die Trope der „kritischen Unterstützung politischer Gefangener“ an.

Heute halten die Vereinigten Staaten mehr als 2 Millionen Menschen in ihren Gefängnissen fest, was ungefähr 25 % der weltweiten Gefängnisbevölkerung entspricht. Unter dieser Gefängnispopulation befindet sich eine alternde Demografie politischer Gefangener wie Mutulu Shakur, Mumia Abu Jamal, Joseph Bowen, Veronza Bowers, Kamau Sadiki, Ruchell Magee, Leonard Peltier, Ed Poindexter und Rev. Joy Powell. Während die Feinde der kubanischen Revolution versuchen, aus kubanischen Bürgern Helden zu machen, die nun mit den Folgen der Kollaboration mit dem US-Imperialismus konfrontiert sind, verrotten afrikanische Freiheitskämpfer in Gefängnissen und Sterbebetten. Ihnen wird lebensrettende medizinische Behandlung verweigert wird und sie werden nur strategisch freigelassen..

Darüber hinaus gibt es eine extreme Ironie in einem Land, das reaktionäre Unruhen auf der ganzen Welt unterstützt, aber regelmäßig Demonstranten, die Gerechtigkeit innerhalb seiner Grenzen suchen, brutal behandelt und hilflos ist, seine Epidemie von Massenerschießungen zu stoppen. Während die US-Hegemonie weiter schwächelt und gewaltigen Herausforderungen in ganz Lateinamerika und der Karibik gegenübersteht, kehrt ihre Gewalt nach Hause zurück und verstärkt sich gegen ihre heimischen Kolonien.

Die kommende Woche wird mit Sicherheit mit den gleichen kreisförmigen und grundlosen Angriffen gefüllt sein, bei denen „Anti-Blackness“ in Kuba als Werkzeug verwendet wird, um Afrikaner in den USA von der Unterstützung der kubanischen Revolution abzubringen. BAP ist sich darüber im Klaren, dass der Rassismus gegen Schwarze, eine Entwicklung des Kolonialismus, nur mit der Niederlage des Kolonialismus ausgerottet werden kann. Während US-amerikanische Non-Profit-Organisationen und NGOs jedes Jahr Milliarden in zahnlose „Vielfalt und Inklusion“ und „antirassistische“ Marketingprogramme stecken, vertrauen wir darauf, dass die Menschen in Kuba ihre eigenen Prozesse ohne US-Einmischung leiten, um eine Welt zu schaffen, in der menschenzentrierte Menschenrechte – basierend auf materialistischen Umgestaltungen von Land, Gesundheitsversorgung und Bildung – im Vordergrund stehen.

Wenn Schwarze in den USA die gleichen Positionen und Argumente der US-Regierung wiederholen, helfen sie den Afrokubanern in Kuba nicht. Sie geben vielmehr der Regimewechsel-Agenda des US-Imperialismus Deckung.

Die Black Alliance for Peace ruft alle ernsthaften Antiimperialisten in den USA auf, sich weiterhin für die kubanische Revolution einzusetzen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Sanktionen und andere Formen von US-Interventionen ein Angriff auf die nationale Souveränität und das Recht auf Selbstbestimmung sind. Es ist die Pflicht der Afrikaner, die im Bauch des Tieres leben, wachsam gegenüber Opportunismus und Vereinnahmung zu bleiben.



Kein Kompromiss! Kein Rückzug!

