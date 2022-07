DER KRIEG * DEUTSCHLAND * DIE LINKE – BERLIN BULLETIN 11. Juli 2022 – by Victor Grossmann

Als bekennender Putin-Versteher überzeugt mich der folgende Beitrag von Victor Grossmann nicht völlig. Dennoch wollen wir den Beitrag hier in deutscher Übersetzung dokumentieren. – Heinrich Bücker

DER KRIEG * DEUTSCHLAND * DIE LINKE – BERLIN BULLETIN NR. 203; 11. Juli 2022

Victor Grossmann

Im Jahr 1307, so die Legende, steckte der örtliche Gerichtsvollzieher der Habsburger Herrscher, Gessler, in der Schweiz seinen Hut auf eine Stange und befahl jedem Passanten, ihn zu grüßen. Wilhelm Tell lehnte ab. Als furchtbare Strafe musste er mit seiner Armbrust einen Apfel vom Kopf seines eigenen kleinen Jungen schießen. Sein Ziel war sicher, der Junge war sicher. Aber „Gesslers Hut“ bedeutet immer noch erzwungene Ehrerbietung gegenüber einem Symbol. Oder anders!

In den aktuellen Medien muss jede Erwähnung des Krieges in der Ukraine mit einer Anprangerung dieses Monsters Putin beginnen. Oder aber! Welcher Beiname ist vernichtender als „Putin-Liebhaber“!

Auch ich bin kein Putin-Liebhaber. Und ich habe einen großen Hass auf Krieg, besonders auf Krieg, der vom Himmel regnet oder aus der Ferne ins Visier genommen wird. Krieg zu führen, gegen Zivilisten, selbst gegen junge uniformierte „Gegner“, ist grundsätzlich falsch. Aber vor diesem modernen „Gessler-Hut“ werde ich mich nicht verneigen, egal mit welchen Beinamen man mich bewerfen mag (Armbrüste sind selten vorhanden). Eigentlich, für mein letztes Berlin Bulletin, während einige Leser mich beschuldigten, zu „pro-Putin“ zu sein, sagten andere, ich sei zu „anti-Putin“!

Trotz meines Entsetzens über den Tod, die Zerstörung und das Elend, das ich täglich im Fernsehen sehe, erfordert mein gesamter Hintergrund eine sorgfältige Analyse eines Flächenbrandes, der Flammen über weitere Grenzen schleudern und nur allzu leicht eine atomare Vernichtung entfachen kann. Warum schickte Russland eine Armee in die Ukraine? War es purer Imperialismus? Eine schreckliche Fehleinschätzung? Hat Putin es als dringende Notwendigkeit angesehen? Oder war es eine Köderfalle?

Zunächst einmal kann ich nicht vergessen, leugnen oder ignorieren, was ich seit 1945 gesehen habe; wie das Pentagon, das Weiße Haus, der Kongress und ihre Hintermänner die Niederlage einer prosozialistischen Anstrengung nach der anderen anstrebten. Sie sind in Kuba und Vietnam gescheitert, sie haben Erfolg in Ghana, Grenada, Chile – und vor allem in Europa! Polen wurde von einem Team unter der Führung von Ronald Reagan, dem „polnischen Papst“ Johannes Paul II., der CIA und einigen Experten des AFL-CIO gewonnen, indem es jede Schwäche, jeden Fehler, sogar jedes Vergehen ausnutzte und jede Form von Druck ausübte. 1989/90 war die DDR an der Reihe, mit Hilfe des US-Botschafters in Bonn, Vernon Walters, eines ehemaligen stellvertretenden CIA-Direktors, der eine wichtige Rolle in Polen gespielt hatte. 1991 kam der glorreiche Sieg über die UdSSR, wo Jelzin, eine alkoholische Marionette, die Tore zu zehn Jahren des Chaos öffnete,

Dann schritt Putin ein, gerade rechtzeitig, um Russland vor dem totalen Zusammenbruch zu retten, indem er seine eigenen Oligarchen einsetzte, sich fromm bekreuzigte, als er in der Kirche kniete, aber den Staat fest im Griff hielt über Banken und grundlegenden Ressourcen. Das war keineswegs das, was amerikanische Geschäftsleute und Politiker wollten. So rückte der von den USA geführte Militärpakt NATO, der sein Versprechen von 1990 brach, sich keinen Zentimeter nach Osten zu bewegen, mit einem Regimewechsel-Verbündeten nach dem anderen auf die vollständige Einkreisung Russlands vor: 1999 Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, 2004 Slowakei, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen; dann das Hinterland im zersplitterten, zerbombten Ex-Jugoslawien: Slowenien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien. Nur noch wenige waren nötig, um einen engen Ring um Russland zu schließen. Afghanistan hat sich nicht bewährt, ebenso wenig wie Georgien (obwohl die Versuche energisch fortgesetzt werden). Aber am wichtigsten war die Ukraine, die Russland vom Schwarzen Meer blockieren konnte und bis auf 400 Meilen an Moskau heranreichte.

Der gewählte Präsident dieses riesigen Juwels, der nicht bereit war, Teil der umgebenden Schlinge zu werden, suchte eine neutralere Position. „Nicht genug!“ sagte die NATO und schickte Nuland. Victoria Nuland, Stellvertreterin im Außenministerium von Hillary Clinton (und Ehefrau einer führenden Strategin des Kalten Krieges), reiste nach Kiew, verteilte mindestens 5 Milliarden Dollar und sogar leckere Kekse an eine weitgehend rechte, antirussische Menge und vielleicht ein paar zu den mysteriösen Scharfschützen, die den Präsidenten zwangen, um sein Leben zu fliehen. In einem berühmten gehackten Telefonat wählte sie persönlich den nächsten ukrainischen Machthaber, den Bankier und Politiker Yatzenyuk, einen Mann, der von der „Partei der Freiheit“ von Oleh Tyahnybok unterstützt wurde, der eine „jüdisch-russische Mafia“ angeprangert und den neuen Helden der Ukraine, Stepan Bandera, gelobt hatte. der 1941 zur Ermordung Tausender Juden und Polen anführte.

Eine der ersten Maßnahmen der neuen Machthaber diskriminierte die vielen Russischsprachigen, schränkte den Gebrauch von allem außer Ukrainisch ein, machte sie zu Bürgern zweiter Klasse und auf der Krim wütend genug, um mit großer Mehrheit für den Bruch mit der Ukraine und den Wiederanschluss zu stimmen Russland (zu dem sie bis 1954 gehörten) und im östlichen Donbass zwei getrennte Republiken zu bilden, ähnlich wie sich die albanischsprachige Bevölkerung im Kosovo 2008 von Serbien losgesagt hat. Bei solchen Entscheidungen hat der Nationalstolz oder die Selbstverteidigung die komplexen internationalen Regeln abgelöst . Bald darauf wurden Militäroperationen gegen den Donbass unter Einsatz der faschistischen „Azov“-Milizeinheiten gestartet.

Da die Ukraine jetzt ein neues Segment im Ring um Russland ist, baute die USA-NATO dort ihre Stärke auf, zunächst mit „nicht tödlichen“ Waffen und Ausbildern, und ließ Verbündete wie Litauen größere Sachen weitergeben. Dann folgte eine Reihe militärischer Manöver. Defender-Europe 20 wurde durch Covid-19 behindert, aber im Jahr 2021 wurde Sea Breeze im Asowschen Meer und im Schwarzen Meer mit mehr als 30 Kriegsschiffen und 40 Flugzeugen aus 32 Ländern unweit des südlichen Marinestützpunkts der Russen in Sewastopol durchgeführt .

Dann war es die Operation Cossack Mace, diesmal um „die Kompatibilität zwischen britischen und ukrainischen Militärformationen zu verbessern, die gegenseitigen Beziehungen zu stärken, gemeinsame Planungen durchzuführen und Bataillons- und taktische Operationen durchzuführen“. In der Nähe der kurzen russischen Küste waren zwei von Großbritannien gebaute Marinestützpunkte geplant.

Im September 2021 war es Rapid Trident 21. – „Um die Kampfbereitschaft, Verteidigungsfähigkeit und Interoperabilität zu erhöhen, umfasst die Übung gemeinsame Absprünge von ukrainischen und US-amerikanischen Fallschirmjägern, und zum ersten Mal werden Servicemitglieder taktische Bataillonsübungen eines multinationalen Bataillons durchführen. Kampfschießen in einem einzigen Kampfbefehl … Der Zweck besteht darin, sich auf gemeinsame Aktionen als Teil einer multinationalen Streitmacht während Koalitionsoperationen vorzubereiten.“ Zu den USA und der Ukraine gesellten sich Bulgarien, Kanada, Georgien, Deutschland, Italien, Jordanien, Litauen, Moldawien, Pakistan, Polen, Rumänien, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

Solche Aktivitäten dienten angeblich dem Frieden und der Verteidigung der Ukraine gegen „Autoritarismus“. Aber Russland sah die Drohung, es in der Ostsee und im Schwarzen Meer sowie 700 oder 800 großen oder kleinen US-Stützpunkten auf sechs Kontinenten abzuschneiden, ganz anders. Washington war sichere 7800 Meilen entfernt; St. Petersburg und Moskau befanden sich unter der Nase dieser Raketenwerfer, Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe, und die USA allein hatten bei den Militärausgaben ein 13:1-Übergewicht gegenüber Russland. Überparteiliche amerikanische Politiker übertrafen sich selbst darin, Russland zu verunglimpfen, und die Maidan-Ereignisse mit Victoria Nuland konnten nicht vergessen werden.

Was Putin angeht, ob er ihn mag oder hasst, ist es kaum verwunderlich, dass er beunruhigt war, vielleicht sogar aus persönlichen Gründen angesichts der Schicksale anderer Führer, die von Washington nicht gemocht wurden: Allende, tot in seiner zerbombten Residenz, Lumumba, gefoltert und ermordet, Saddam Hussein, erhängt, Muammar Gaddafi, tödlich sodomisiert, der Afghane Najibullah, kastriert und angebunden, Usama Bin Laden, in seinen Gemächern erschossen und ins Meer geworfen, Slobodan Milošević, auf mysteriöse Weise in einer Gefängniszelle gestorben. (Fidel Castro hatte mehr Glück und überlebte über hundert verpfuschte Attentate der CIA.

In einer 14-seitigen historischen Zusammenfassung schrieb Putin:

„Wir respektieren die ukrainische Sprache und Traditionen. Wir respektieren den Wunsch der Ukrainer, ihr Land frei, sicher und wohlhabend zu sehen.“ … „Russland ist offen für einen Dialog mit der Ukraine und bereit, die komplexesten Fragen zu erörtern. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser ukrainischer Partner seine nationalen Interessen nicht verteidigt, indem er den Interessen anderer dient, dass er kein Werkzeug in den Händen anderer ist, um gegen uns zu kämpfen.“

Das war im Juli 2021. Wie aufrichtig waren solche Worte? Was bedeuteten sie im Februar 2022? Gewagt, den „Gessler-Hut“ zu ignorieren, denke ich, dass die grundlegende russische Politik nicht als expansionistisch, sondern als defensiv angesehen werden sollte. 2015 stimmte Russland dem Minsk-II-Abkommen zu, um weitere Kriege im Donbass zu vermeiden und den Konflikt durch Verhandlungen und Kompromisse zu lösen. Kiew hat Minsk II ignoriert, ja sogar untergraben; Deutschland und Frankreich, seine Co-Sponsoren, gaben es auf. Außenminister Lawrow machte Vorschläge zur Erörterung einer neutralen Ukraine. Zunächst schien Selenskyj interessiert – bis der Druck aus Washington und London, „hart zu bleiben“, überwog; Lawrows weitere Forderungen, Differenzen auszuhandeln, vor allem NATO-Truppen und -Manöver von den russischen Grenzen abzuziehen, wurden im Dezember 2021 von Außenminister Blinken als „sehr offensichtliche Nichtstarter“ abgelehnt. War diese Ablehnung Putins „rote Linie“? Wer weiß? Ich wünschte nur, sie wären stattdessen „Starter“ gewesen – für das Weiße Haus und das Pentagon. Das hätte den Ukrainern immenses Leid und Exil ersparen können – obwohl es für Northrup-Grumman oder Raytheon vielleicht weniger Milliarden bedeutet hätte.

Und am 24. Februar? Ist Putin vielleicht in eine ausgeklügelte Falle getappt – wie Russland es einst in Afghanistan getan hat? Betrachtete er eine große bevorstehende ukrainische Offensive gegen die Donbass-Republiken und ihre russischsprachige Bevölkerung, bei der in zehn Jahren des Kampfes 14.000 Menschen gestorben waren, als unmittelbare Gefahr für Russland? Schien die vielen amerikanisch-ukrainischen biologischen Labors – die von Victoria Nuland in einer Anhörung des US-Senatsausschusses zugelassen wurden – eine unmittelbare Bedrohung zu sein? Das kann ich nicht wissen.

Ein Kommentator, der sich der Geschichte zuwandte, erinnerte an den Überraschungsangriff der Nazi-Armeen auf die UdSSR im Jahr 1941, bei dem bis zu 27 Millionen Menschen ums Leben kamen und große Zerstörungen verursacht wurden. Er vermutete, dass Putin, als er eine wachsende, feindliche ukrainische Armee sah, die von der NATO (oder den USA-Führern) von den Flügeln aus geführt wurde, entschied, dass ein erster Angriff notwendig sei, um eine Wiederholung von 1941 zu verhindern.

Putin verteidigte den Einmarsch in die Ukraine mit folgenden Worten:

„Heute wird uns gesagt, dass wir im Donbass in der Ukraine einen Krieg begonnen haben. Nein, der Krieg wurde von demselben kollektiven Westen entfesselt, der 2014 den verfassungswidrigen bewaffneten Staatsstreich in der Ukraine organisiert und unterstützt und dann den Völkermord an der Bevölkerung des Donbas gefördert und gerechtfertigt hat …

„Der Westen bekämpft Russland mit allen Mitteln, die auch in einem Krieg eingesetzt werden: Waffen, Sanktionen, Geld, Medien, Diplomatie. Das Einzige, was den Westen daran hindert, mit eigenen Soldaten einzugreifen, ist die Gefahr eines Atomkriegs.

„Die Ukraine ist nur das unglückliche Opferspiel des Westens, das seit 2014 auf diese Rolle vorbereitet war und mit dem der Westen Russland (mit Maidan-Putsch 2014, Waffenlieferungen, Bau von NATO-Stützpunkten usw.) bis Russland provoziert hat sah keine andere Wahl, als militärische Maßnahmen zum Schutz der eigenen Sicherheitsinteressen zu ergreifen. Anfang Februar 2022 lehnte der Westen die von Russland im Dezember 2021 vorgeschlagenen Sicherheitsgarantien ab und weigerte sich sogar, darüber zu sprechen.“

Das ist Putins Position. Wahr oder nicht, und aus welchen Gründen auch immer, die Invasion war eine tragische Entscheidung! Abgesehen vom Elend in der Ukraine hat es zu einer gefährlich explosiven Polarisierung geführt, die die schwachen linken Kräfte der Welt für Frieden und Fortschritt schmerzhaft gespalten hat.

Und in Deutschland? Jahrelang war das vereinte Land zwischen zwei Kräften zerrissen. Einige Wirtschaftsgruppen, wie Gasimporteure und -exporteure von Industrie- und Agrargütern, wollten mit Russland (und noch mehr mit China) auskommen, eine Politik, die durch Angela Merkel und die baltischen Pipelines symbolisiert wurde. Dem widersetzten sich Männer entlang des Potomac, in Charles Kochs Hauptquartier in Wichita und ähnlichen Orten, die sowohl Fracking-Gas exportieren als auch eine begrenzte deutsch-russische Aussöhnung verhindern wollten. Sie strebten die eventuelle Niederlage Russlands und dann Chinas als Haupthindernisse für ihre Pläne für die Weltherrschaft an, die klugerweise als „Herrschaft der Ordnung“, Demokratie, Freiheit (und freie Märkte!) im Gegensatz zu „Autoritarismus“ bezeichnet wurden.

Ihnen war diese Kraft in Deutschland, die Atlantiker, eng verbunden, sei es aufgrund von Ideologie, Verflechtung von Unternehmens- und Finanzinteressen oder vielleicht sogar persönlichen Karrierehoffnungen. Nach dem 24. Februar errangen die Atlantikisten innerhalb und außerhalb der Regierungskoalition den vollen Sieg, füllten die Medien mit wütender Denunziation alles Russischen und arbeiteten daran, alle Handelsbeziehungen mit Moskau dauerhaft abzubrechen, beginnend mit den baltischen Ölpipelines, auch wenn dies gut sein mag um Betriebsunterbrechungen und möglicherweise sehr kühle Raumtemperaturen zu verursachen. Christdemokraten, Freie Demokraten und allen voran die Grünen schlossen sich dem Angriff an, wobei die junge grüne Außenministerin Annalena Baerbock forderte, möglichst viele und schwere Waffen nach Kiew zu schicken, mit ihrem hochgesteckten Ziel „Russland ruinieren“. .

Die Sozialdemokraten waren nicht so klar, und Bundeskanzler Scholz zögerte, schwere Waffen nach Kiew zu schicken und sich tief in einen möglichen offenen Krieg, NATO gegen Russland, einzumischen. Aber die Medienangriffe wurden heftiger, und Scholz beugte sich vor dem „Gessler-Hut“, stellte sich auf die Seite der NATO und Washingtons, stationierte mehr deutsche Truppen in Litauen und forderte eine beispiellose Summe von 100 Milliarden Euro für mehr Rüstung zum „Schutz der deutschen Sicherheit“.

Die Konkurrenz bei der Denunziation Russlands wurde stark genug, um halb vergessene Töne aus den 1930er Jahren wieder aufleben zu lassen, etwa als Lars Klingbeil, ein führender Sozialdemokrat, behauptete: „Deutschlands Verbündete haben große Erwartungen und Deutschland muss sie erfüllen … Es ist an der Zeit, dass es die End-of-History-Modus und werde nach fast 80 Jahren des Zurückhaltens zu einer führenden Macht auf der Weltbühne.“

Erschreckende Worte! Noch erschreckender waren die von General Ingo Gerhartz, dem obersten Fliegerkorps: „Für eine glaubwürdige Abschreckung brauchen wir sowohl die Mittel als auch den politischen Willen, notfalls auch nukleare Abschreckung durchzusetzen.“ Die „alte Garde“ in den etablierten Parteien begann damit vergangene Herrlichkeiten heraufzubeschwören!

Die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) ist auf diese vergangenen Erfolge aus, hat sich aber, wie einige andere Rechtsextreme in Europa, nicht den verbalen Angriffen auf Russland angeschlossen und sich gegen Rüstungen für die Ukraine ausgesprochen! Ihre Hauptaufgabe in fast allen Angelegenheiten ist die Opposition – vor allem gegen die Europäische Union. Als eingefleischte Nationalisten unterstützen sie aber auch eine große deutsche Aufrüstung, eine erneute Einberufung und/oder Zivildienstpflicht für junge Männer (wie auch von Bundespräsident Steinmeier empfohlen!).

Die Linke – hat sich immer als die eine Partei des Friedens hervorgetan, die sich gegen einen Einsatz in Serbien, Afghanistan, Mali oder überall außerhalb der deutschen Grenzen ausgesprochen hat. Nun war sie gespalten, wobei der Hauptstreitpunkt der Ukraine-Krieg war. Eigentlich war die Meinungsverschiedenheit über entsprechende Themen keineswegs neu, wenn auch selten so emotional wie auf der Parteitagssitzung Ende Juni.

Es war ein desaströses Jahr für die Linke. Bei den Wahlen im September erhielt die Partei nur 4,9 %, gegenüber 6,9 % vier Jahre zuvor. Ihre Fraktion im Bundestag wurde nur knapp durch eine Sonderregel gerettet; Wenn drei oder mehr Delegierte direkt in ihren Distrikten gewählt wurden, wurde der Caucus gerettet, auch ohne 5%. Genau drei kratzten durch, aber die Verhältniswahl gab ihr jetzt 39 Abgeordnete, nicht wie zuvor 69; nicht mehr die stärkste Oppositionspartei, sie war die schwächste geworden. Die durch diese Katastrophe geforderte dringende Neubewertung und Veränderung der Partei blieb aus und die Partei verlor bei drei Landtagswahlen bitter: im Saarland – von 12,8 % auf 2,6 %, in Schleswig-Holstein – von 3,8 auf 1,7 % und im wichtigen Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen von 4,9 auf 2,7 %! Nur wenige Arbeiter haben links gestimmt. Einige prominente Mitglieder kündigen. Das Magazin Der Spiegel fälschte ein sexbezogenes Ereignis (den angeblichen Angriff eines obskuren Mitglieds) zu einem böswilligen „Me-too“-Angriff auf die militantere Co-Vorsitzende Janine Wissler, weil sie es angeblich vertuscht hatte. Susanne Hennig-Wellsow gab verärgert ihre Führungsposition auf, und mit den nun notwendigen Neuwahlen der Führung stand die Partei vor einer totalen Niederlage, vielleicht einer Spaltung und sogar ihrem Untergang!

Im Hauptstreit schwächten die sogenannten Reformer die grundsätzliche Opposition der Partei gegen die Nato in der Hoffnung, in eine Regierungskoalition mit den Nato-nahen Grünen und Sozialdemokraten aufgenommen zu werden. Solche zweifelhaften Hoffnungen wurden durch die schlechten Wahlergebnisse der Linken völlig zunichte gemacht. Aber die Reformer tendierten immer noch dazu, die derzeitige Rolle der Nato herunterzuspielen oder sie zu entschuldigen, indem sie Russland und Putin die gesamte Schuld an der ukrainischen Tragödie zuschrieben, während der militante Flügel der Partei die Nato, insbesondere die USA, als Provokateure betrachtete, deren expansionistische Rüstungspolitik eingesetzt wurde und Manöver entlang der russischen Grenzen eindeutig nach Ärger suchten – und ihn leider auch bekam. Der Streit spiegelte eine tiefere Kluft wider – zwischen denen, die Verbesserungen bei der Kinderbetreuung, Renten, Mindestlöhne, sahen den Sozialismus aber nur in vagen Klischees als Zukunftsziel und im Grunde einen systemischen Status quo akzeptierten, in dem sie sich trotz der wachsenden Bedrohung durch die Milliardäre durchsetzen wollten. Die Militanten forderten zwar morgen nicht die Revolution (wie einige Ultralinke), sahen aber dennoch eine Ablehnung des kapitalistischen Systems als lebenswichtig an – und grundlegende Opposition als Notwendigkeit. Die einen akzeptierten die NATO, die anderen lehnten sie ab. Ihre Differenzen färbten oft heiße, aber sehr kurze Kongressdebatten, die von den Reformern dominiert wurden, die am Ende mit einem Verhältnis von etwa 60 zu 30 siegten – und es schafften, einige sehr glühende Pro-NATO-Befürworter in führende Positionen zu bringen. Janine Wissner wurde als Co-Vorsitzende wiedergewählt (womit die böswillige Medienverleumdung zurückgewiesen wird). Für Co-Vorsitzende, das übliche männlich-weiblich, Ost-West, Linksreformerische Ausgleichsformel wurde beibehalten, und der militante, populäre Sören Pellmann aus Leipzig, einer der drei Abgeordneten, die die Linke durch einen Sitz in seinem Bezirk retten sollten, verlor gegen den eher gemäßigten Martin Schirdewan, bis dahin Abgeordneter das Europäische Parlament, der versprach, den Kämpfen der Arbeiterklasse viel mehr Nachdruck zu verleihen, während er sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für den Frieden einsetzte. Er schien nach linker Versöhnung zu suchen – und endlich nach Taten.

Einige Linke bedauerten die Ergebnisse des Kongresses. Andere waren froh, dass es zu keiner Spaltung gekommen war, einige sahen politische Positionen gerettet, eine drohende Betonung von „Gender-Fragen“, sogar in Grammatik und Zeichensetzung, abgewendet und dass ein wackeliger Kompromiss erzielt worden war. Es bleibt abzuwarten, ob die Linke angesichts der vielen Nöte und großen Bedrohungen, die jetzt drohen, unter den arbeitenden Menschen wieder Fuß fassen kann. Und von seiner Haltung gegenüber Gesslers Hut kann noch viel abhängen. Eine Randnotiz: In dem berühmten Stück von Friedrich Schiller führten die Ereignisse zum Schweizer Aufstand gegen die habsburgische Tyrannei.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related