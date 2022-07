Das „Strategische Konzept 2022“ der NATO erklärt Russland und China den zweiten Kalten Krieg (popularresistance.org)

Es dämonisiert die eurasischen Mächte als „autoritäre Akteure“ und „strategische Konkurrenten“ und erklärt im Wesentlichen einen zweiten Kalten Krieg, um die westliche Hegemonie aufrechtzuerhalten.

Das US-geführte NATO-Militärbündnis hat einen historischen neuen Plan veröffentlicht, der seine Ziele umreißt. Das Dokument mit dem offiziellen Titel „Strategisches Konzept 2022“ ist der erste derartige Entwurf, den die NATO seit 2010 veröffentlicht hat.

Das Strategische Konzept 2022 ist im Wesentlichen ein Aufruf zu einem neuen Kalten Krieg sowohl gegen Russland als auch gegen China.

In dem Dokument verurteilte die NATO Russland und China als „autoritäre Akteure“ und „strategische Konkurrenten“, die „systemische Herausforderungen“ darstellen.

Die NATO bezeichnete die Russische Föderation ausdrücklich als „die bedeutendste und direkteste Bedrohung“. Es wurde auch behauptet, dass China „unsere Interessen, Sicherheit und Werte in Frage stellt“ und „sich bemüht, die regelbasierte internationale Ordnung zu untergraben“.

Der Plan machte deutlich, dass das US-geführte Militärkartell sehr besorgt ist über die wachsende eurasische Allianz zwischen Peking und Moskau .

„Die Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen der Volksrepublik China und der Russischen Föderation und ihre sich gegenseitig verstärkenden Versuche, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu untergraben, laufen unseren Werten und Interessen zuwider“, schrieb die NATO.

Das Dokument bezeichnet dieses neue Klima des Kalten Krieges euphemistisch als „Umfeld des strategischen Wettbewerbs“.

NATO-Gipfel in Madrid: Neuer Kalter Krieg gegen Russland und China, fortgesetzte Expansion, mehr Militärausgaben

Das Strategische Konzept 2022 wurde Ende Juni von den Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten bei einem Gipfeltreffen in Madrid, Spanien, einstimmig angenommen.

Die NATO fasste den Plan kurz zusammen und erklärte, dass er „Russland als die bedeutendste und direkteste Bedrohung für die Sicherheit der Alliierten identifiziert, sich zum ersten Mal mit China befasst und andere Herausforderungen wie Terrorismus, Cyber ​​und Hybrid umfasst“.

Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte: „Das neue Strategische Konzept der NATO ist die Blaupause für das Bündnis in einer gefährlicheren und wettbewerbsintensiveren Welt.“

Der Madrider Gipfel hat gezeigt, wie das US-geführte Militärkartell expandiert, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in der pazifischen Region .

Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland – allesamt weit entfernt von der nordatlantischen Region – nahmen zum ersten Mal am NATO-Gipfel teil.

Das NATO-Mitglied Türkei gab auch bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Schweden und Finnland getroffen hat, um den Ländern den Beitritt zum Bündnis zu ermöglichen. (Finnland grenzt an Russland und verbündete sich im Zweiten Weltkrieg mit Nazideutschland gegen die Sowjetunion.)

Nach dem Madrider Gipfel rühmte sich die NATO damit, „der größten Überholung der kollektiven Verteidigung und Abschreckung der Alliierten seit dem Kalten Krieg“ zugestimmt zu haben.

Das US-geführte Kartell kündigte eine gemeinsame Finanzierung an und sagte, die Mitgliedsstaaten hätten zugestimmt, ihre nationalen Militärausgaben auf 2 % oder mehr des BIP zu erhöhen.

Die NATO versprach, die militärische Unterstützung nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Bosnien und Herzegowina, Georgien und Moldawien zu erhöhen.

Der Madrider Gipfel fand nur einen Tag nach einem Treffen der G7 statt, der Gruppe der sieben wohlhabenden westlichen Länder und Japans. Diese brachte die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Kanadas und Japans sowie der Europäischen Union vom 26. bis 28. Juni in den bayerischen Alpen zusammen.

Wie die NATO-Konferenz zielte auch der G7-Gipfel eindeutig darauf ab, Taktiken in einem neuen Kalten Krieg zu koordinieren, um Russland und China zu schwächen. Bei diesem Treffen sagten die G7 Staaten 600 Milliarden Dollar an Ausgaben für öffentlich-private Partnerschaften zu, um Pekings globale „Gürtel und Straße“-Initiative herauszufordern.

Die NATO stellt den zweiten Kalten Krieg gegen Russland und China als angeblichen Kampf zwischen „Demokratie“ und „Autoritarismus“ dar.

Während Russland als größte „Bedrohung“ und China als „systemische Herausforderung“ und „strategischer Konkurrent“ bezeichnet wird, stellt das Strategische Konzept 2022 der NATO den zweiten Kalten Krieg, den sie führt, als angeblichen Kampf zwischen „Demokratie“ und „Autoritarismus“ dar.

„Allgegenwärtige Instabilität, zunehmender strategischer Wettbewerb und fortschreitender Autoritarismus stellen die Interessen und Werte des Bündnisses in Frage“, schrieb das US-geführte Militärkartell auf der ersten Seite des Plans.

„Autoritäre Akteure stellen unsere Interessen, Werte und unsere demokratische Lebensweise in Frage“, fügte man hinzu.

Neben der Konzentration auf Russland und China stellte das Strategische Konzept den Iran, Syrien und Nordkorea als Bedrohungen dar.

Das Dokument behauptet, dass die NATO existiert, um „unsere Freiheit und Demokratie zu schützen“ und auf „gemeinsamen demokratischen Werten“ basiert, um eine „regelbasierte internationale Ordnung“ zu schützen.

Völlig unerwähnt blieb, dass zahlreiche autoritäre Regime derzeit Mitglieder der NATO sind, darunter die Türkei, Ungarn und Polen.

Die ehemalige faschistische Diktatur Portugals war 1949 ebenfalls Gründungsmitglied der NATO.

Das Beharren der NATO darauf, dass sie sich angeblich dem Schutz der Demokratie und nicht der US-Hegemonie verschrieben habe, ist besonders ironisch, wenn man bedenkt, dass auf dem Madrider Gipfel der autokratische Führer der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, prominent vertreten war.

Der ständige Verzicht westlicher Beamter auf dem Madrider Gipfel, dass die NATO existiert, um die Demokratie zu verteidigen, wurde in ähnlicher Weise durch die Tatsache unterminiert, dass Schweden und Finnland sich weigerten, Volksabstimmungen über die Mitgliedschaft abzuhalten, was bedeutete, dass ihr Volk in dem Prozess keine Stimme hatte und keine Möglichkeit hatte, das geplante Bündnis abzulehnen oder darüber abzustimmen Sie halten es nicht für eine gute Idee, dem US-geführten Militärkartell beizutreten.

Der demokratischen Augenwischerei der NATO wurde durch die Eröffnung des Gipfels am 28. Juni mit einer „Sonderrede“ des spanischen Königs Felipe VI . sogar noch deutlicher widersprochen .

„Der langjährige globale Kampf zwischen Tyrannei und Demokratie ist so aktuell wie eh und je“, erklärte Spaniens nicht gewählter erblicher Monarch ohne einen Hauch von Ironie.

„Konkurrenz zwischen Großmächten gibt es überall“, fügte er hinzu und bezog sich indirekt auf den neuen Kalten Krieg gegen Russland und China.

Später in dieser Nacht vermerkte die NATO in ihrem Programm, dass König Felipe VI. ein „königliches Galadinner“ im „Königspalast“ veranstaltete.

Die paradoxe und heuchlerische Symbolik des Gipfels war verblüffend angesichts der allgegenwärtigen Präsenz der Krone und des spanischen Wappens, die beide die Monarchie repräsentieren, auf dem offiziellen Logo, das die NATO für ihren Madrider Gipfel verwendete.

Diese antidemokratischen Symbole tauchten hinter Lautsprechern auf, als sie poetisch über nicht-westlichen „Autoritarismus“ sprachen.

Im Strategischen Konzept 2022 behauptete die NATO: „Autoritäre Akteure stellen unsere Interessen, Werte und unsere demokratische Lebensweise in Frage.“

„Sie mischen sich in unsere demokratischen Prozesse und Institutionen ein und zielen auf die Sicherheit unserer Bürger durch hybride Taktiken ab, sowohl direkt als auch über Stellvertreter“, fuhr das Dokument fort und bezog sich auf die Russiagate-Verschwörungstheorie, die trotz gründlicher Entlarvung in der Rhetorik der NATO weiterlebt.

In dem Plan betonte das US-geführte Militärkartell auch sein Engagement für eine weitere Expansion.

„Die Erweiterung der NATO war ein historischer Erfolg“, betonte sie und betonte: „Wir bekräftigen unsere Politik der offenen Tür.“

Die NATO bekräftigte ihr Versprechen, die ehemaligen Sowjetstaaten Ukraine und Georgien als Mitglieder aufzunehmen, und schrieb: „Wir bekräftigen die Entscheidung, die wir auf dem Gipfel von Bukarest 2008 getroffen haben, und alle nachfolgenden Entscheidungen in Bezug auf Georgien und die Ukraine.“

Das US-geführte Militärkartell forderte auch eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina.

Man betonte in ähnlicher Weise ihr enges Bündnis mit der Europäischen Union und beschrieb sie als „einzigartigen und wesentlichen Partner“ und fügte hinzu: „Die NATO und die EU spielen komplementäre, kohärente und sich gegenseitig verstärkende Rollen.“

Das Strategische Konzept von 2022 beschrieb die NATO trotz ihrer Offensivkriege gegen Libyen im Jahr 2011, Afghanistan von 2001 bis 2021 und Jugoslawien in den 1990er Jahren als ein „Verteidigungsbündnis“.

Die NATO behauptete, sie habe „drei Kernaufgaben: Abschreckung und Verteidigung; Krisenprävention und -management; und kooperative Sicherheit.“

Das von den USA geführte Militärkartell deutete an, dass es für den Dritten Weltkrieg bereit sei, falls dies für notwendig erachtet werde, und unterstrich, dass es auf „hochintensive Multi-Domain-Kriegsführung gegen nuklear bewaffnete Peer-Konkurrenten“ vorbereitet sei.

Das Strategische Konzept betonte sein festes Bekenntnis zu Nuklearwaffen und bezeichnete diese als unverhandelbar: „Solange es Nuklearwaffen gibt, wird die NATO ein nukleares Bündnis bleiben.“

Man fügte hinzu, dass die „Haltung auf einer angemessenen Mischung aus nuklearen, konventionellen und Raketenabwehrfähigkeiten beruht, ergänzt durch Weltraum- und Cyberfähigkeiten“.

Die NATO beschuldigte Russland der „Verletzung und selektiven Umsetzung seiner Rüstungskontrollverpflichtungen und -verpflichtungen“. Es wurde nicht erwähnt, dass es die US-Regierung ist, die zahlreiche Rüstungskontrollabkommen mit Moskau einseitig zunichte gemacht hat.

2019 zog sich die Regierung Donald Trump aus den Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) zurück. Die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Gruppe International Campaign on Nuclear Weapons bezeichnete den einseitigen Rückzug der USA als „einen unverantwortlichen Schritt, der den Weg für ein neues atomares Wettrüsten ebnet“ und „Europa (und die Welt) in Gefahr bringt“.

Während die NATO Russland die Schuld gab, stellte die International Campaign on Nuclear Weapons klar fest: „Trump hat die Startpistole für den Zweiten Kalten Krieg abgefeuert. Nur dieses hier könnte größer und gefährlicher sein, und die Welt hat dieses Mal vielleicht nicht so viel Glück.“

In ähnlicher Weise beschrieb das Strategische Konzept von 2022 die Militäroperation Russlands in der Ukraine als einen „Angriffskrieg“, der „den Frieden erschüttert“ habe. Es wurde nicht erwähnt, dass es in der Ukraine keinen Frieden mehr gegeben hat, seit ein von den USA unterstützter Putsch im Jahr 2014 die demokratisch gewählte Regierung des Landes gewaltsam gestürzt und einen Bürgerkrieg ausgelöst hatte, der laut den Vereinten Nationen bis Ende 2021 mindestens 14.000 Todesopfer forderte.

Das US-geführte Militärkartell behauptete weiterhin, „die NATO strebe keine Konfrontation an und stelle keine Bedrohung für die Russische Föderation dar“, obwohl das Bündnis Moskau mit feindlichen Militärbasen umgeben und wiederholt bis an seine Grenzen ausgedehnt hat.

