Für die USA ist klar, dass sie eine „American first“-Strategie verfolgen, die nicht nur die Isolierung Russlands, sondern auch die Unterdrückung Deutschlands bedeutet.

Der von den USA initiierte Ukraine-Krieg hat es nicht geschafft, Russland zu isolieren, aber er zerstört Deutschland.

Analysis: ‚Nobody’s perfect‘: German economy, engine of Europe, splutters

Long one of the globe’s economic stars, Germany is on a brink of a reversal of fortune which some fear imperils the prosperity built by its post-war generation.

