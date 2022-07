Aufstehen-Aktion am Brandenburger Tor: Auf die Bürger hören. Butter aufs Brot statt Schmieröl für Panzer.

Deutschland steht vor schweren sozialen Erschütterungen. Energieknappheit und Inflation fordern private Haushalte und die ganze Wirtschaft heraus. Über ihre Sorgen und Nöte kam Aufstehen heute mit Passanten am Brandenburger Tor ins Gespräch. Anschließend haben wir im Restaurant ‚mama‘ beraten, wie wir in dieser Situation aktiv werden können.

Am Freitagabend waren wir schon im Anti-War-Café in Mitte zusammengekommen, das seit Jahren ein Zuhause für Friedens- und sozial Bewegte ist, um uns auf die heutige Veranstaltung einzustimmen.

