Auf Grundlage einer Analyse von Dokumenten zu den militärisch-biologischen Aktivitäten der USA auf dem Gebiet der Ukraine hat das Oberhaupt der russischen ABC-Abwehrtruppen, Generalleutnant Igor Kirillow, die USA beschuldigt, ihre Kapazitäten im Bereich der Biowaffen zu erweitern und dabei internationale Abkommen zu umgehen.

Kirillow wies darauf hin, dass die USA an einer faktenbasierten Untersuchung von chemischen und biologischen Zwischenfällen nicht interessiert seien und ihre Verteidigung stattdessen auf die „Manipulation der öffentlichen Meinung und aggressiven Gegenanschuldigungen“ aufbauen würden. Seit dem Koreakrieg habe sich die Strategie der USA zur Vergrößerung des eigenen Biowaffen-Potentials unter Umgehung internationaler Abkommen nicht verändert, so Kirillow.

