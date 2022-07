Moskau: Sitzung mit den Vorsitzenden der Staatsduma und den Fraktionsvorsitzenden der Parteien

http://en.kremlin.ru/events/president/news/68836

Im Kreml, im Katharinensaal, traf der Präsident mit den Vorsitzenden der Staatsduma und den Fraktionsvorsitzenden der Staatsduma der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation zusammen.

7. Juli 2022

Der Kreml, Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin: Guten Tag, liebe Kollegen, Herr Wolodin.

Die Frühjahrssitzungsperiode der Staatsduma ist gestern, am 6. Juli, zu Ende gegangen, und alle Abgeordneten – das möchte ich betonen – alle Parteien haben einen wesentlichen Beitrag zu den Gesamtergebnissen geleistet.

Ich glaube, dass die Ergebnisse Ihrer Arbeit würdig, wichtig und bedeutsam für das Volk, den gesamten russischen Staat und für den Schutz unserer nationalen Interessen und die Gewährleistung einer souveränen, nachhaltigen und effektiven Entwicklung des Landes waren.

Diese Sitzungsperiode der Duma war reich an Ereignissen und intensiver Arbeit und war angesichts des Umfangs und der Komplexität der anstehenden Aufgaben sehr wichtig. Nach dem 24. Februar, als die besondere Militäroperation begann, mussten alle Zweige und Ebenen der Regierung des Landes entschlossen, als Team und schnell handeln.

Heute möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie in dieser Weise gearbeitet haben: besonnen und kompetent und mit hohem Tempo. Ich glaube, dass alle Parteien ihre politische Lebensfähigkeit und Reife unter Beweis gestellt und entschlossen und geschlossen gehandelt haben, wie wahre Staatsmänner und Patrioten Russlands, für die Unstimmigkeiten zwischen den Parteien unter schwierigen Bedingungen in den Hintergrund treten. Wir haben viele Parteien, aber ein Vaterland, und es gibt nichts Wichtigeres und Erhabeneres als das Schicksal des Vaterlandes.

Sie haben viele Beschlüsse und Gesetze verabschiedet, die unser System der sozialen Unterstützung deutlich stärken und unserem Volk zusätzlichen Schutz bieten. Dabei ging es nicht nur um die wichtige vorgezogene Indexierung der Renten, die Anhebung des Existenzminimums und des Mindestlohns – all das geschah unbürokratisch und ohne Verzögerungen, klar und professionell; es ging auch um neue Maßnahmen zur Unterstützung von Familien mit Kindern, die Verlängerung und Ausweitung des Mechanismus für subventionierte Hypothekarkredite und zusätzliche Garantien für unsere heldenhaften Militärangehörigen. Es gab auch viele andere wichtige Entscheidungen – ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen, denn Sie kennen sie genauso gut und wahrscheinlich besser als ich, weil Sie sie selbst getroffen haben.

Ich möchte jeder parlamentarischen Partei für die organisierte humanitäre Unterstützung der Menschen im Donbass Anerkennung und Dank aussprechen. Ich spreche von allen Fraktionen des Parlaments, weil die Medien in unterschiedlicher Weise über diese Arbeit berichtet haben, aber ich weiß aus meinen Berichten, dass Sie sich alle aktiv daran beteiligt haben.

Ich weiß, dass viele Abgeordnete ihren offiziellen Urlaub genommen haben und in das Gebiet der Feindseligkeiten gereist sind, um persönlich Hilfe zu leisten, oft unter Einsatz ihres Lebens. Sie halfen bei der Verteilung von Lebensmitteln, Medikamenten und lebensnotwendigen Gütern und richteten rasch humanitäre Hilfszentren ein. Einige Ihrer Kollegen sind immer noch dort und arbeiten als Freiwillige. Dieser proaktive, selbstlose Einsatz ist wirklich lebenswichtig und wird dringend benötigt.

Ich möchte gesondert erwähnen, dass die Staatsduma angesichts der sich rasch verändernden Situation in Zusammenarbeit mit der Regierung eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der tragenden Sektoren der russischen Wirtschaft und der Arbeitsteams von Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, der IT-Industrie und anderer wichtiger Bereiche, kontinuierlich verbessert hat.

Dadurch ist es uns gelungen, die für die Wirtschaft so wichtige makroökonomische Stabilität zu erhalten, die Beschäftigung, den normalen Rhythmus des Einzelhandels und des Wirtschaftslebens in den Regionen im Allgemeinen sowie die wichtigsten Transport- und Logistikketten zu unterstützen, die unternehmerische Freiheit zu erweitern und den Schutz der Unternehmen vor übermäßigem administrativem Druck und ungerechtfertigter Strafverfolgung zu verbessern. Ich weiß, dass in dieser Hinsicht noch viel zu tun ist, aber insgesamt haben wir gute Arbeit geleistet.

In kurzer Zeit, bereits Anfang März, wurden in engem Kontakt mit der Regierung mehrere Pakete mit Anti-Sanktionsmaßnahmen eingeführt. Dank dieser Pakete konnten die Folgen der unfreundlichen und eindeutig feindseligen Handlungen der westlichen Länder minimiert werden. Wir sind uns dessen bewusst und wissen, dass diese illegalen Maßnahmen gegen Russland uns zwar Schwierigkeiten bereiten, aber nicht in dem Maße, wie es die Initiatoren dieses wirtschaftlichen Blitzkriegs gegen Russland erwartet hatten.

Offensichtlich wollten sie mehr als nur die russische Wirtschaft hart treffen. Ihr Ziel war es, Zwietracht und Verwirrung in unserer Gesellschaft zu säen und die Menschen zu demoralisieren. Aber auch hier sind sie gescheitert, denn es ist nichts dabei herausgekommen, und ich bin sicher, das wird auch nie der Fall sein.

In dieser Hinsicht ist das Beispiel des russischen Parlaments als höchstes Vertretungsorgan recht aufschlussreich. Die Politik des Parlaments beruht auf dem Willen des russischen Volkes, auf unserer festen Position und Überzeugung, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, auf der unerschütterlichen Entschlossenheit der großen Mehrheit der Bürger des Landes, die Souveränität Russlands zu wahren und unserem Volk im Donbass zu helfen. Das ist es, was die Politik unseres Staates im Allgemeinen ausmacht.

Der so genannte kollektive Westen unter Führung der Vereinigten Staaten verhält sich seit Jahrzehnten äußerst aggressiv gegenüber Russland. Unsere Vorschläge zur Schaffung eines Systems der gleichen Sicherheit in Europa wurden abgelehnt. Initiativen zur Zusammenarbeit in der Frage der Raketenabwehr wurden abgelehnt. Warnungen über die Unannehmbarkeit der NATO-Erweiterung, insbesondere auf Kosten der ehemaligen Republiken der Sowjetunion, wurden ignoriert. Selbst der Gedanke an eine mögliche Integration Russlands in dieses nordatlantische Bündnis in der Phase unserer, wie es damals schien, ungetrübten Beziehungen zur NATO erschien den Mitgliedern der NATO offensichtlich absurd.

Und warum? Ganz einfach, weil sie ein Land wie Russland nicht brauchen, das ist der Grund. Deshalb haben sie den Terrorismus und den Separatismus in Russland, die internen zerstörerischen Kräfte und eine „fünfte Kolonne“ in unserem Land unterstützt. Sie alle erhalten immer noch bedingungslose Unterstützung aus dem kollektiven Westen.

Uns wird gesagt, wir hören einige Leute sagen, dass wir den Krieg im Donbass, in der Ukraine, begonnen haben. Nein, der Krieg wurde vom kollektiven Westen entfesselt, der den verfassungswidrigen bewaffneten Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 organisierte und unterstützte und dann den Völkermord an den Menschen im Donbass förderte und rechtfertigte. Der kollektive Westen ist der direkte Anstifter und Schuldige für das, was heute geschieht.

Wenn der Westen einen Konflikt provozieren wollte, um eine neue Etappe im Kampf gegen Russland und eine neue Etappe bei der Eindämmung unseres Landes einzuleiten, dann können wir sagen, dass ihm das bis zu einem gewissen Grad gelungen ist. Ein Krieg wurde entfesselt, und die Sanktionen wurden verhängt. Unter normalen Umständen wäre es wahrscheinlich schwierig, dies zu erreichen.

Aber ich möchte ihnen Folgendes klar machen. Sie hätten sich von Anfang an darüber im Klaren sein müssen, dass sie bei unserer speziellen Militäroperation verlieren würden, denn diese Operation bedeutet auch den Beginn eines radikalen Zusammenbruchs der Weltordnung amerikanischer Prägung. Dies ist der Beginn des Übergangs vom liberal-globalistischen amerikanischen Egozentrismus zu einer wahrhaft multipolaren Welt, die nicht auf eigennützigen Regeln beruht, die sich jemand für seine eigenen Bedürfnisse ausgedacht hat und hinter denen sich nichts anderes als das Streben nach Hegemonie verbirgt, nicht auf heuchlerischen Doppelstandards, sondern auf dem Völkerrecht und der echten Souveränität der Nationen und Zivilisationen, auf ihrem Willen, ihr historisches Schicksal mit ihren eigenen Werten und Traditionen zu leben und die Zusammenarbeit auf der Grundlage von Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit auszurichten.

Jeder sollte verstehen, dass dieser Prozess nicht aufgehalten werden kann. Der Lauf der Geschichte ist unaufhaltsam, und die Versuche des kollektiven Westens, dem Rest der Welt seine neue Weltordnung aufzuzwingen, sind zum Scheitern verurteilt.

Gleichzeitig möchte ich sagen und betonen, dass wir viele Unterstützer haben, auch in den Vereinigten Staaten und Europa, und noch mehr auf anderen Kontinenten und in anderen Länden. Und es werden noch mehr kommen, daran besteht kein Zweifel.

Um es noch einmal zu betonen: Selbst in den Ländern, die immer noch Satelliten der Vereinigten Staaten sind, wächst die Einsicht, dass der blinde Gehorsam ihrer herrschenden Eliten gegenüber ihrem Oberherrn in der Regel nicht unbedingt mit ihren nationalen Interessen übereinstimmt, sondern ihnen meist schlicht und ergreifend widerspricht. Irgendwann wird sich jeder mit diesem wachsenden Gefühl in der Gesellschaft auseinandersetzen müssen.

Heute steigern die herrschenden Eliten den Grad ihrer Manipulation des öffentlichen Bewusstseins vor unseren Augen. Die herrschenden Klassen der westlichen Länder, die von Natur aus supranational und globalistisch sind, haben erkannt, dass sich ihre Politik zunehmend von der Realität, dem gesunden Menschenverstand und der Wahrheit entfernt, und sie haben begonnen, zu offen despotischen Methoden zu greifen.

Der Westen, der sich einst zu demokratischen Grundsätzen wie Meinungsfreiheit, Pluralismus und Respekt vor abweichenden Meinungen bekannte, ist heute in das Gegenteil verfallen: Totalitarismus. Dazu gehören Zensur, Medienverbote und die willkürliche Behandlung von Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Diese Art von Verboten wurde nicht nur auf den Informationsraum, sondern auch auf Politik, Kultur, Bildung und Kunst ausgeweitet – auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens in den westlichen Ländern. Und sie zwingen dies der Welt auf; sie versuchen, dieses Modell, ein Modell des totalitären Liberalismus, aufzuzwingen, einschließlich der berüchtigten Kultur der weit verbreiteten Verbote.

Die Wahrheit und die Realität ist jedoch, dass die Menschen in den meisten dieser Länder dieses Leben oder diese Zukunft nicht wollen, und sie wollen wirklich nicht den formalen Anschein von Souveränität, sie wollen substanzielle, echte Souveränität und sind es einfach leid, vor denen, die sich für außergewöhnlich halten, in die Knie zu gehen, sich zu erniedrigen und ihren Interessen zu dienen, sogar zu ihrem eigenen Schaden.

Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld besiegen wollen. Nun, was soll ich sagen? Sollen sie es doch versuchen. Wir haben schon viel darüber gehört, dass der Westen uns „bis auf den letzten Ukrainer“ bekämpfen will. Das ist eine Tragödie für das ukrainische Volk, aber es scheint in diese Richtung zu gehen. Aber jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen noch nichts Ernsthaftes begonnen haben.

Gleichzeitig lehnen wir Friedensgespräche nicht ab, aber diejenigen, die sie ablehnen, sollten wissen, dass es für sie umso schwieriger wird, mit uns zu verhandeln, je länger es dauert.

Kolleginnen und Kollegen,

Unsere patriotische Staatsauffassung spiegelt sich in der Arbeit der Staatsduma wider; sie bestimmt sogar die gesamte legislative und politische Agenda. So sollte es auch in einem demokratischen und wirklich unabhängigen Staat sein.

Ich bin überzeugt, dass für die führenden Parteien Russlands die Sorge um das Wohl unseres Landes und unseres Volkes, um die Menschen, die Sie gewählt haben, die Ihnen den hohen Posten des Gesetzgebers anvertraut haben und die von einem parlamentarischen Gremium ehrliche, sorgfältige Arbeit und die Verabschiedung wirksamer, gerechter und durchdachter Rechtsakte erwarten, an erster Stelle stand und stehen wird. Es sind die Menschen, die jede Partei unvoreingenommen beurteilen werden, auch bei den nächsten Regional- und Kommunalwahlen im September.

Ich hoffe, dass die Wahlkämpfe den partnerschaftlichen Ansatz, den wir hier in der achten Einberufung der Staatsduma sehen, nicht beeinträchtigen werden.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.

Fortsetzung folgt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related