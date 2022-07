Medienbericht: Ukraine drängt Kanada, keine Gasturbine für Nord Stream 1 an Russland zu übergeben

Die Ukraine will einem Medienbericht zufolge verhindern, dass eine Turbine für die Gaslieferungen nach Europa durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach dem Abschluss der Reparaturarbeiten in Kanada an den russischen Energie-Konzern Gazprom zurückgeliefert wird. Wie Reuters unter Berufung auf eine Quelle im ukrainischen Energieministerium am Donnerstag berichtete, habe sich Kiew mit einer entsprechenden Aufforderung an Ottawa gewandt und dabei auf die Russland-Sanktionen hingewiesen, die einen solchen Transfer unmöglich machten. Das Ministerium führte aus: „Wenn, Gott bewahre, diese Entscheidung genehmigt wird, werden wir zweifellos an unsere europäischen Kollegen appellieren, dass ihr Ansatz revidiert werden muss. Denn wie können wir von Solidarität sprechen, wenn sich Länder nicht an Entscheidungen halten, die sie in Bezug auf Sanktionen getroffen haben?“

Zuvor wurden Berichte bekannt, wonach die kanadische Regierung auf Bitte Deutschlands plane, die Nord-Stream-1-Turbinen von den Sanktionen auszuschließen.

